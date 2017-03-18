Алматы - город в стиле неоманкуртизма, - К.Евдокименко

11:20 31.05.2018 Алматы регулярно сотрясают скандалы, связанные с историческим обликом центра. Архитектурная история города не слишком большая, тем больше эмоций и ностальгии сосредоточено в каждом здании. Но, оказывается, чтобы убить здание, необязательно его разрушать. Достаточно реконструировать… Эта сфера крайне слабо регулируется законом.



Экскурсию по заколдованному центру для нас проведет Андрей ПЕРЕВЕРЗЕВ, алматинец, страстно любящий родной город и имеющий привычку гулять по его улицам с фотоаппаратом, а потом сравнивать увиденное со старыми снимками.



Вот несколько печальных примеров, когда с детства знакомые стены вроде бы остались, а здание узнать невозможно: оно либо превращается в пародию на самого себя, либо просто кардинально меняет облик.



Здание кукольного театра, бывшее здание Общественного собрания, то самое, в котором в 1921 году было принято решение о переименовании Верного в Алма-Ату. В свое время эксперты установили, что здание слишком обветшало и не представляет большой архитектурной ценности. Об исторической роли для города никто и не подумал, как и о технологиях, позволяющих максимально бережно реанимировать даже труху. В 2012 году здание оказалось фактически снесено, заново выстроено и превратилось в веселый аляповатый теремок. Мемориальные доски, естественно, в процессе изменения внешнего облика были утрачены…



Буквально через дорогу от него еще один осколок старого города - Верненское городское женское училище, построенное по проекту легендарного архитектора Павла Гурдэ. Долгое время в нем размещалась первая музыкальная школа им. Амре Кашаубаева. Потом каким-то образом помещение с узкими классами-кельями и замечательным по акустике концертным залом было передано частной школе вокала Алибека Днишева. И очень сложно понять, каким образом следующим хозяином исторического здания стал фастфуд KFS. Фактически стены на месте. Но они обезображены перепланировкой, убогим декором и запахом жареной картошки.



В пресс-службе управления архитектуры города Алматы нам сообщили, что "в государственном списке памятников истории и культуры местного значения города Алматы, утвержденном постановлением акимата города Алматы от 10 ноября 2010 года № 4/840, вышеуказанный объект не включен в памятники истории и культуры". Тем не менее заверили, что в настоящее время ведутся работы по выявлению собственника объекта, чтобы вернуть зданию первоначальный архитектурный облик. Самое удивительное, что, оказывается, размещение предприятия быстрого питания с управлением не согласовывалось! То есть в центре города, где нельзя без ведома акимата поставить заборчик по колено высотой, в историческом здании хозяйничает неизвестно кто и без спроса кормит всех картошкой фри. Вы в это можете поверить?



Из более свежего - Дворец Республики. Его создатели были удостоены Государственной премии в 1971 году. Архитекторы долго обсуждали применение мангышлакского ракушечника, сходство конструкции с шатром и прочие визуальные эффекты. Теперь, после реконструкции и "осовременивания" грандиозного сооружения, архитекторы в шутку называют дворец китайским торговым центром.



По поводу Дворца Республики мы тоже получили разъяснения от управления архитектуры Алматы с перечислением номеров документов и дат, когда принималось решение о реконструкции. Сказано, что "все проектные работы значимых объектов, строящихся в городе, рассматриваются на градостроительном совете, в состав которого включены ведущие архитекторы города". В этом мы не сомневались. Непонятно только, почему сами профессионалы так легко готовы изменить вид исторического комплекса и почему у городских архитекторов и алматинцев совершенно не совпадают вкусы...



- Я неоднократно слышал мнение международных экспертов и горожан, что после реконструкции здание полностью утратило свой исторический облик, - рассказывает архитектор, участник инициативной группы ArchCode Адиль АЖИЕВ. - Хотя в Алматы можно было приезжать только для того, чтобы увидеть этот комплекс. У нас авторы проектов реконструкции всегда ссылаются на то, что следовали указаниям заказчика, лишь исполняли его желания. Но так быть не может, не должно. Почему владелец здания считает себя вправе делать с ним что хочет? Любой городской объект принадлежит городу и горожанам, а не является исключительно заложником вкуса собственника. Сейчас, к примеру, в России много программ, когда историческое здание предлагается приобрести за очень символическую стоимость, но с условием, что оно будет отреставрировано. И люди идут на это. Подобные программы нужны и нашему городу. У нас же здание может быть в списке особо охраняемых, но в результате реконструкции или даже ремонта изменяется до неузнаваемости. Наверное, проблема и в том, что управление архитектуры города не делает свою работу. Хотя, чтобы внести какие-то преобразования, даже изменить цвет здания, необходимо получить множество разрешений.



Адиль Ажиев с сожалением замечает, что реконструкция постепенно вытеснила понятие реставрации, больше применимое к старым зданиям. Впрочем, и сами архитекторы зачастую ссылаются на недостаточное совершенство с их точки зрения того или иного образца и называют его не памятником, а трухой, о сносе которой не стоит жалеть.



Так было, когда алматинцы защищали здание Госплана КазССР на пересечении улиц Богенбай батыра и Желтоксан.



- На самом деле оригинальный облик здания очень важен не только с точки зрения авторского архитектурного проекта. У горожан складываются свои отношения со зданиями, ассоциации, воспоминания, и недопустимо все это перечеркивать, резко меняя внешний вид, - продолжает Адиль Ажиев. - Самый опасный возраст строения - это около пятидесяти лет. Оно еще не стало официально историческим, но уже два поколения горожан выросли рядом с ним, привыкли к определенному его облику. Здание стало частью городской среды.



Например, кафе "Льдинка". Вряд ли эту стекляшку, бывшую то магазином, то кафе, можно считать исторической, но для горожан место стало знаковым. Это сердце старого алматинского Бродвея, место, где собиралась интеллигенция. Оно вошло в историю через фильмы, воспоминания, рассказы. Сейчас на этом месте дорогое пафосное заведение, напоминающее о прежней "Льдинке" лишь своей округлой формой и отчаянно не гармонирующее с ближайшими зданиями "Казпочты" и академии искусств им. Жургенова. Юридически никаких нарушений, но от души жалко кусочек старой Алма-Аты… Впрочем, и принадлежность к списку исторически охраняемых объектов еще никого не спасала у нас, например гостиницу "Жетысу". Раздавались реплики о том, что это уродливое здание, но гостиница - первый объект конструктивистской архитектуры в городе. Поэтому она и попала в список исторических объектов. Правда, оказалось, что из этого списка можно здание и вывести. Сначала был разговор о реконструкции, а сейчас на этом месте возводится что-то новое.



Что касается гостиницы "Жетысу" - здесь все как бы по закону. Тоже есть номера приказов. Сначала действительно планировалась лишь реконструкция здания. Но затем появляется заключение КазНИСА от 18.03.2017 г. о том, что здание аварийное, проведение ремонтно-восстановительных работ технически и экономически нецелесообразно. Понятно, что экономически выгоднее возвести на месте долгостоявшего бетонного каркаса гостиницу повыше и посовременнее. С положенными банкетными залами, огромным современным холлом, куда толпой повалят туристы. Вот только что мы им будем показывать? Ретрофото­графии старой Алма-Аты?



В качестве еще одного утраченного в результате реконструкции кусочка Алматы достаточно вспомнить дом быта "Асем", примыкавший к Зеленому базару с западной стороны. Можно долго описывать прежнее архитектурное решение, его национальный колорит, гармоничность и прочие качества. Но гораздо проще сравнить две фото­графии: каким он был и каким стал… Вроде бы и не построили на его месте высотку, и не оттяпали под фастфуд, и не разрушили физически, а смотреть на это больно.



Ксения ЕВДОКИМЕНКО Источник - Время

Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1527754800

Новости Казахстана

