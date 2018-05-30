 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 31.05.2018
11:33  Канализация добрососедства, или Тест на евразийство, - Петр Совик
11:20  Алматы - город в стиле неоманкуртизма, - К.Евдокименко
09:31  КырГКНБ начал трясти "Иссык-Кульский госуниверситет"
09:29  Бизнес по-гойхмановски. "Росинбанк", российские компании и оффшоры в Киргизии, - 24.kg
09:22  Заговорят ли Дидро и Эйнштейн по-казахски? - Адольф Арцишевский
08:57  Американская элита будет биться за глобальную гегемонию до последнего "международного" террориста, - С.Глазьев
08:54  Желание быть русским. Зеленые мартышки (продолжение), - Юрий Поляков
08:41  Назарбаев будет пожизненно возглавлять Совет безопасности Казахстана
08:34  Вырезал на груди Н+Б и крест... Подробности жуткого убийства украденной "невесты" в Жайылском РОВД
08:14  На Ближнем Востоке Путин сейчас многим обязан Трампу, - Independent
08:09  Испанская коррупция добралась до премьера Рахоя
07:37  Санкции Вашингтона перекрыли доставку грузов в Иран. России могут оказаться на руку западные ограничения, - "НГ"
07:35  Исламабад сдал Усаму бен Ладена за деньги. Экс-начальники разведок Пакистана и Индии раскрыли свои секреты
07:28  Италия – смерть демократии. В стране произошел переворот без кровопролития, - Э.Бертолази
07:22  Госдеп США "особо озаботился" религиозной ситуацией в Таджикистане. Обижают салафитов, иеговистов и иудеев
07:01  "Турецкий поток" пройдет через Болгарию
06:26  Необходима срочная национализация рос-"элит", - А.Никифоров
00:44  Европа дождалась альтернативы российскому газу
00:42  Госдеп: Путь к ослаблению России лежит через Азербайджан
00:40  Американский боец Джефф Монсон получил российское гражданство
00:30  Мутить по новой. Западные СМИ на тропе информвойн на постсоветском пространстве, - С.Чериков
00:29  Asia Times: что готовит миру новая стратегическая культура КНР?
00:06  Италия готовит миру новые сюрпризы, - Д.Седов
00:02  Лимонов о Харви Вайнштейне, сексуальности и политическом терроре
Среда, 30.05.2018
22:23  Казахстанский Altyn Bank возглавил Марат Альменов
22:20  Узбекистан построит АЭС на границе с Казахстаном
20:18  Узбекистан "крадет" туристов у Кыргызстана? - "ВечБишкек"
19:48  Транскаспийский маршрут: реальный обход России или борьба за "пустышку"? - А.Суховеркова
19:46  Foreign Policy: Трамп хочет повторить крах кайзера Вильгельма II?
19:16  Младшего брата зятя президента Узбекистана обвинили в оказании давления на футбольных судей и тренеров
19:14  США заявили о ликвидации не менее 50 лидеров "Талибана" в Афганистане (почему не 500?)
18:53  В Бишкеке задержан первый зампред правления "Росинбанка" Андрей Гойхман
16:58  Начальник главного управления кадров и глава службы внутреннего расследования КырМВД сняты с должностей... как шантажисты
16:20  Боевики ДАИШ начали третье наступление на Пальмиру
15:21  В Швейцарии начали описывать имущество российского "Газпрома". По иску Украины
14:01  Астана: центр геополитической борьбы за новый мировой порядок. Ч.2, - А.Никишин
13:51  Новая Кыргызская банкнота в 2 тыс. сомов (с Манасом на коне) победила на конкурсе валют стран Европы и СНГ
08:53  Хивинское ханство наше! Средняя Азия в XIX веке ждала русских с надеждой, - К.Кудряшов
08:12  Китай форсирует создание нового поколения ядерного оружия "Судного дня", - Daily Mail
08:08  Индийские ученые уверяют, что новой "супер-едой" может стать тараканье молоко, - Independent
08:07  Белый дом приостановил введение новых северокорейских санкций в отчаянной попытке провести саммит, - Wall Street Journal
08:00  Приостановлена лицензия "Эксимбанка Казахстана"
07:52  Евроскептикам не дали сформировать правительство Италии. "По всей Европе нарастает народный гнев"...
07:44  Отбивая атаку на афганский Фарах ВВС США применили урановые бомбы
07:21  Пляши, Елбасы! Суд Брюсселя снял арест с активов КазНацфонда на 21,5 млрд долларов
07:18  Свободу Кариму Баратову! Уроженец Казахстана, взломавший Yahoo, приговорен к пяти годам тюрьмы
00:15  Бухара - как она есть в эпоху мангытов. Ч. 2, - Б.Мусаев
00:05  Турция. Возвращение к истокам или обретение новой идентичности, - Рашид Гани Абдулло
00:03  США анонсировали введение 25-процентных пошлин на товары из Китая
00:02  Почему экономика - лженаука? - А.Халдей
00:00  Москва за чемпионат по футболу расплачивается Донбассом, - С.Гомзикова
Архив
  © www.centrasia.ruВверх  
    Кыргызстан   | 
КырГКНБ начал трясти "Иссык-Кульский госуниверситет"
09:31 31.05.2018

ГКНБ начало разбирательство нарушений в Иссык-Кульском госуниверситете

В Иссык-Кульский государственный университет принимали абитуриентов без результатов Общереспубликанского тестирования (ОРТ). ГКНБ ведет разбирательство. Об этом ИА "24.kg" сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки.

Отметим, что в редакцию поступило обращение на имя премьер-министра и спикера Жогорку Кенеша о положении дел в этом вузе. Авторы отмечают нарушения при приеме абитуриентов, выплате премий сотрудникам университета, а также сбор денежных средств с выпускников на изготовление дипломов и зачетных книжек с первокурсников, хотя средства эти предусмотрены в бюджете, а для контрактников входят в счет оплаты за обучение.

В обращении отмечено, что о нарушениях уже сообщалось в госорганы, но безрезультатно.

Однако в Минобразования заявили, что еще в марте 2018 года создали комиссию по проверке деятельности ИГУ. В результате выявлены нарушения по приему абитуриентов и переводу студентов без порогового балла ОРТ в период с 2013 по 2016 учебные годы. Заместителем председателя приемной комиссии и председателем комиссии по переводу студентов в этот период был Р.Абылгазиев.

"Более того, Р.Абылгазиев подписывал заявления и рапорты о переводе студентов, не имеющих порогового балла ОРТ в нарушении нормативных актов. Также в период с 2013-го по 2016-й без решения Ученого совета университета по ходатайству проректора по учебной работе Р.Абылгазиева издавали приказ и получали премии сотрудники вуза. Абылгазиев уволен. Минобразования направило обращение в соответствующие органы для проверки по фактам, указанным в письме. Идет разбирательство", - отметили в ведомстве.

Анастасия БЕНГАРД

Источник - 24.kg
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1527748260
Новости Казахстана

 Перейти на версию с фреймами
  © www.centrasia.ruВверх  