КырГКНБ начал трясти "Иссык-Кульский госуниверситет"

09:31 31.05.2018 ГКНБ начало разбирательство нарушений в Иссык-Кульском госуниверситете



В Иссык-Кульский государственный университет принимали абитуриентов без результатов Общереспубликанского тестирования (ОРТ). ГКНБ ведет разбирательство. Об этом ИА "24.kg" сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки.



Отметим, что в редакцию поступило обращение на имя премьер-министра и спикера Жогорку Кенеша о положении дел в этом вузе. Авторы отмечают нарушения при приеме абитуриентов, выплате премий сотрудникам университета, а также сбор денежных средств с выпускников на изготовление дипломов и зачетных книжек с первокурсников, хотя средства эти предусмотрены в бюджете, а для контрактников входят в счет оплаты за обучение.



В обращении отмечено, что о нарушениях уже сообщалось в госорганы, но безрезультатно.



Однако в Минобразования заявили, что еще в марте 2018 года создали комиссию по проверке деятельности ИГУ. В результате выявлены нарушения по приему абитуриентов и переводу студентов без порогового балла ОРТ в период с 2013 по 2016 учебные годы. Заместителем председателя приемной комиссии и председателем комиссии по переводу студентов в этот период был Р.Абылгазиев.



"Более того, Р.Абылгазиев подписывал заявления и рапорты о переводе студентов, не имеющих порогового балла ОРТ в нарушении нормативных актов. Также в период с 2013-го по 2016-й без решения Ученого совета университета по ходатайству проректора по учебной работе Р.Абылгазиева издавали приказ и получали премии сотрудники вуза. Абылгазиев уволен. Минобразования направило обращение в соответствующие органы для проверки по фактам, указанным в письме. Идет разбирательство", - отметили в ведомстве.



Анастасия БЕНГАРД Источник - 24.kg

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