Бизнес по-гойхмановски. "Росинбанк", российские компании и оффшоры в Киргизии, - 24.kg

09:29 31.05.2018 "Росинбанк", российские компании и оффшоры. Что известно о расследовании



ИА "24.kg" стали известны подробности уголовного дела, возбужденного по факту лжепредпринимательства в России и Кыргызстане. В материалах дела фигурирует десяток российских компаний, предположительно, незаконно созданных, а также фирмы, зарегистрированные на Британских Виргинских островах и Сейшеллах. Деньги они получали через "Росинбанк".



С 2014 по 2015 год по счетам ООО "Вега", "Лайт Торг", "Марко Строй", "Строй Инжиниринг", "Миллионтех", "ТехСтройСити", "Оптторгсервис", "КорФинам", "Контрон", зарегистрированных в РФ, а также иностранных компаний - Darovent Marketing Inc. (Британские Виргинские острова), Intaco Trading Inc. (Сейшельские острова), открытых в "Росинбанке", перечислено 3,85 миллиарда рублей (5,09 миллиарда сомов).



По версии следствия, под предлогом внешнеэкономической деятельности по фиктивным документам деньги перечислялись третьим лицам за пределами КР.



Следствием арестованы все эти счета. Проверяются сотрудники банка, которые могут быть причастны к преступлению. Поднимаются документы и по назначению отдельных должностных лиц.



Расследованием установлено, что компании получали в "Росинбанке" кредиты. Законность и обоснованность кредитов вызывает у следствия сомнения.



Кыргызстан направил в Россию запросы для проведения там следственных мероприятий. Следственным органам удалось установить, откуда в Кыргызстан поступали деньги. В связи с этим следует проверить обстоятельства переводов от ОАО "АКБ Инвестторгбанк" и ЗАО "Вокбанк".



В "Росинбанке" прошла налоговая проверка. В результате выявили неуплату налогов на прибыль на 1,4 миллиарда сомов.

Ранее ИА "24.kg" сообщило, что по делу о возмещении НДС задержан первый заместитель председателя правления "Росинбанка" Андрей Гойхман. В банке эту информацию опровергли, назвав заявления СМИ "попыткой рейдерского захвата".



По последним данным, Андрей Гойхман ранее покинул пост первого зама председателя правления банка и на данный момент является простым акционером.



31 мая 2018, Бишкек - ИА "24.kg", Юлия КОСТЕНКО Источник - 24.kg

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