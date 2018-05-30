Назарбаев будет пожизненно возглавлять Совет безопасности Казахстана

08:41 31.05.2018 - Депутаты сената парламента 31 мая поддержали законопроект, позволяющий первому президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву пожизненно возглавлять Совет безопасности.



Совет Безопасности является конституционным органом, образуемым президентом и координирующим проведение единой государственной политики в сфере обеспечения национальной безопасности и обороноспособности в целях сохранения внутриполитической стабильности, защиты конституционного строя, государственной независимости, территориальной целостности и национальных интересов Казахстана на международной арене.



При этом устанавливается, что Первому Президенту - Елбасы в силу его исторической миссии пожизненно принадлежит право возглавлять Совет Безопасности в качестве председателя.



В полномочия председателя и членов СБ РК входят осуществление руководства деятельностью Совета безопасности, созыв заседаний и оперативных совещаний совета, утверждение положения о Совете безопасности, осуществление иных полномочий.



Председатель Совбеза Казахстана осуществляет руководство деятельностью Совета безопасности,созывает заседания и оперативные совещания Совета безопасности. Кроме того, он дает поручения членам Совета безопасности и утверждает положение о Совете безопасности,определяет организационно-правовой статус Аппарата Совета безопасности и утверждает его структуру. Председатель Совбеза вправе издавать акты, в том числе нормативного правового характера, относящиеся к деятельности Совета безопасности.



Членами совета являются:



1) президент Казахстана;



2) председатель сената парламента РК;



3) председатель мажилиса парламента РК;



4) премьер-министр;



5) государственный секретарь РК;



6) руководитель Администрации президента;



7) секретарь Совета безопасности;



8) генеральный прокурор;



9) председатель Комитета национальной безопасности РК;



10) министр иностранных дел;



11) министр обороны;



12) министр внутренних дел.



Как отмечается в сообщении, законопроект отправлен на подпись президенту страны. Источник - ca-news.org

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