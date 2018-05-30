Вырезал на груди Н+Б и крест... Подробности жуткого убийства украденной "невесты" в Жайылском РОВД

08:34 31.05.2018 Похищение девушки закончилось смертью



В Жайылском РОВД Чуйской области была убита 20-летняя девушка.



Ранее Бурулай Турдаалы кызы похитили с целью вступления в брак. Ножевые ранения девушке в приемном отделении милиции нанес похитивший ее мужчина, который позже ранил и себя. В настоящее время он находится в реанимации.



Родственники пострадавших обвиняют сотрудников милиции и требуют наказать виновных в убийстве девушки. Прокуратура возбудила уголовное дело по статье 316 (халатность) Уголовного кодекса КР.



"Он изрезал грудь дочери"



Погибшая 20-летняя Бурулай Турдаалы кызы в этом году окончила Бишкекское медицинское училище, осенью она собиралась выйти замуж. Но попытка украсть ее замуж другим парнем закончилась убийством девушки в приемном отделении милиции.



В тот день узнавшие о похищении родители обратились в милицию. Парень был задержан через некоторое время на посту в селе Сосновка, пара была доставлена в отделение милиции Жайылского района.



В комнате приема граждан при таинственных обстоятельствах мужчина убил девушку, а потом попытался убить себя.



Отец девушки Турдаалы говорит, что из-за милиции он потерял свою дочь:



- Дочь украли, когда она вышла в магазин. Я сразу выехал за ней на машине, но не успел. Вызвал милицию, они сообщили, что передали информацию на все посты. Я поехал в Первомайский РОВД. Пока писал заявление, задержался на пару часов. Потом сообщили, что машина задержана на посту в Сосновке. Следователь сообщил, что укравший дочь парень задержан, и я могу забрать ее в городе Кара-Балте. Оказалось, что сотрудники УОБДД задержали парня, привезли в РОВД. Я попросил следователя, чтобы он передал трубку дочери. Я спросил: "Доченька, все в порядке, ты не пострадала?". Она ответила, что все хорошо. Сообщил, что сейчас поеду за ней. В пути в селе Беловодское с ней переговорила мама. Она спросила, едем ли мы за ней. Потом ее телефон отключился.



Отец девушки рассказал, что в отделении милиции никто не проверил подозреваемого, наоборот их завели в комнату, чтобы они поговорили:



- Я думаю, может быть, тот парень дал деньги следователям, чтобы они дали возможность им поговорить. Может быть, он сказал, что родители против, а они в хороших отношениях и просил поговорить с ней. Кто его знает? Следователь оставил их в комнате и вышел. Этот парень закрыл дверь изнутри и с ножом напал на дочь. Ударил ножом в горло, сердце, живот, жестоко убил ее. Я был там до трех ночи. Спросил у сотрудников милиции, но они отвлекали тем, что парень оказал сопротивление сотрудникам ГАИ и они работают с этим. После трех ночи собрались начальник РОВД и около 10 сотрудников милиции, которые рассказали о произошедшем. Я спросил, почему они не проверили его, а они сказали, что следователь за это ответит. При осмотре тела дочери, я увидел, что ножом там было вырезано Н+Б и крест. Десять дней назад ее парень Нурлан засватал дочь и надел ей серьги.



По словам родственников, "Н" - буква, на которую начиналось имя парня, за которого Бурулай собиралась замуж.



Подозреваемый работал водителем на маршрутом такси в Бишкеке. Конечная остановка этого маршрута была недалеко от дома родителей девушки.



Месяц назад этот парень уже похищал Бурулай в целях вступления в брак, но родителям удалось вернуть ее из Суусамыра. По словам родственников, с этого момента мужчина не давал покоя родителям девушки, отправлял своих родителей и родственников, просил ее руки. Недавно парень по имени Нурлан засватал девушку и надел ей серьги. Свадьба была запланирована на 25 августа. Родные Бурулай рассказали, что мужчина начал ей угрожать, не давал покоя, поэтому она временно жила у тети, но во время месяца Рамадан на несколько дней приехала к родителям, чтобы помочь маме.



Вот что родственница погибшей Жазгуль рассказала по этому поводу:



- Сотрудники милиции говорят, что он закрылся внутри. Если это комната в отделении милиции, какие ключи там могут быть? Такого не может быть. Они скрывают свою вину. Мы не верим, что парень себя ранил. В отделении милиции они должны отобрать все, вплоть до шнурков. Он даже сделал надписи на ее теле. Сначала нанес три ножевых ранения, а потом делал надписи. Почему до этого милиционеры ничего не сделали? Если бы они были рядом, то прибежали бы на крики девушки.



Халатность и равнодушие



Пресс-секретарь УВД Чуйской области Назира Имангазиева сообщила, что инцидент случился, пока сотрудник милиции оформлял документы. По ее словам, по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 97 (убийство) УК КР, следствие продолжается:



- 27 мая в 22.00 в Первомайское отделение милиции поступило сообщение о том, что в целях принуждения к браку была похищена 20-летняя девушка. Было дано поручение сотрудникам милиции города Бишкека и Чуйской области. Через некоторое время на посту в селе Сосновка была остановлена автомашина марки Subaru Outback под управлением 29-летнего водителя Б.М. В салоне находились двое пассажиров - 30-летний мужчина и 20-летняя девушка. Все они были доставлены в ОВД Жайылского района. Во время оформления документов девушка находилась в комнате приема граждан. Через какое-то время 29-летний мужчина зашел в комнату и закрылся изнутри, из комнаты стали исходить звуки борьбы. Когда сотрудники милиции взломали дверь и вошли в комнату, девушка была обнаружена в окровавленном состоянии. Мужчина нанес ножевые раны молодой девушке и себе. Сразу же была вызвана скорая помощь и их доставили в территориальную больницу Жайылского района Чуйской области. 20-летняя девушка, пострадавшая от полученных травм скончалась в отделении реанимации, не приходя в сознание. Мужчина находится в больнице. Подозреваемому 29-летнему парню была проведена операция, он под наблюдением врачей. Со вторым пассажиром работает милиция.



После этого случая в обществе заговорили о работе милиции, которая обязана защищать права граждан и обеспечивать их безопасность. Возникают вопросы о том, откуда у подозреваемого был нож и почему его не проверили.



В УВД Чуйской области пока на этот вопрос не ответили, ограничившись только информацией о том, что обстоятельства убийства будут известны после служебного расследования. Прокуратура Жайылского района возбудила уголовное дело по статье 316 (халатность) Уголовного кодекса КР.



Прокурор района Мамбетаалы Турдумаматов сказал, что девушка погибла из-за халатности сотрудников милиции:



- Сотрудники милиции проявили халатность и не выполнили возложенные на них обязанности. Поэтому, мы думаем, это и произошло в приемном отделении. Мы возбудили уголовное дело. Идет следствие. Произошло событие, которое по неизвестным обстоятельствам, привело к смерти 20-летней девушки. Районная милиция расследует, был ли вменяем или пьян мужчина, нанесший ножевые ранения. Каким образом, подозреваемый пронес нож в отделение милиции? Откуда появился нож? На эти вопросы мы уделяем особое внимание. Первой обязанностью правоохранительных органов является охрана прав человека, такие же обязанности у отдела внутренних дел. Как только подозреваемый пришел в отделение, нужно было установить его личность. Должны были проверить, какие у него есть документы, вещи, откуда он приехал и почему, в чем подозревается. Районная прокуратура взяла следствие под свой контроль.



Девушек продолжают похищать



Как сказал член общественного совета МВД Таалайбек Алыбаев, эта история показывает, что в Кыргызстане недостаточно профессиональных милиционеров:



- Явным стало то, что в милицию отбираются непрофессиональные кадры, неправильных людей берут. Руководство должно было следить за сотрудниками милиции. Оставление в приемном отделении участников происшествия, это не халатность, а преступление! Сотрудники милиции должны были все контролировать. Откуда появился нож? Это свидетельство непрофессионализма сотрудников милиции, которые должным образом не исполняют свои обязанности. Если следствие будет справедливым, то станет известно, как все произошло. До завершения следствия необходимо привлечь к ответственности следователя и оперативных сотрудников.



Как сказал Таалайбек Алыбаев, несмотря на то, что похищение человека с целью принуждения к браку является преступлением, правоохранительные органы равнодушно относятся к таким делам и закрывают дела.



В 2012 году был принят закон, направленный на усиление защиты прав лиц, не достигших семнадцати летнего (брачного) возраста, а также женщин на свободу вступления в брак посредством ужесточения уголовного наказания за похищение этих лиц для вступления в фактические брачные отношения, а также за похищение женщины для вступления в брак вопреки ее воле. Сроки наказания были увеличены от трех до пяти лет лишения свободы, максимальные сроки – от семи до десяти лет. Но в прошлом году Центр помощи женщинам проводил мониторинг, в рамках которого было выявлено, что число случаев краж сократилось, при этом похищение имеет место быть в сельской местности.



Во время подготовки материала представители УВД Чуйской области провели пресс-конференцию. Начальник УВД Нурлан Сарчаев опроверг слова родственников о том, что девушка была убита с особой жестокостью, судебно-медицинская экспертиза показала, что на ее теле не было никаких порезов.



Тело погибшей девушки придали земле 29 мая, в Бишкеке.



Автор: Нуржан Токтоназарова



30 мая 2018 Источник - Азаттык уналгысы

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