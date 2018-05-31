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Испанская коррупция добралась до премьера Рахоя
08:09 31.05.2018

Расследование в отношении соратников Мариано Рахоя может стоить ему кресла

Над премьер-министром Испании Мариано Рахоем нависла угроза отставки. Причина - коррупционный скандал, в который оказались вовлечены высокопоставленные члены возглавляемой им Народной партии (НП). Сегодня парламент обсудит целесообразность вынесения вотума недоверия правительству, а в пятницу проголосует по этому вопросу. О своих претензиях на кресло премьера уже заявил лидер главной оппозиционной силы Испании социалист Педро Санчес, но ему пока не хватает нескольких голосов. Решающее слово остается за националистами из Страны Басков и Каталонии, у которых к действующему премьеру накопилось немало претензий.

"Я намерен выполнить мандат испанцев и мандат этого парламента, тем более после того, как нижняя палата на прошлой неделе приняла бюджет",- заявил вчера, выступая перед испанскими депутатами, Мариано Рахой. Премьер дал понять, что его отставка, которой добиваются и могут добиться уже в эту пятницу оппозиционные партии, крайне негативно скажется на стабильности Испании.

Оппозиция пошла в атаку, после того как на прошлой неделе Национальный суд Испании принял решение по так называемому делу Гюртель - расследованию случаев коррупции, отмывания денег и уклонения от уплаты налогов в рядах НП. Суд признал виновными 29 из 37 фигурантов дела, которых суммарно приговорили к 351 году тюрьмы. Среди осужденных оказался и бывший казначей НП Луис Барсена - он получил 33 года тюрьмы и должен заплатить штраф €44 млн. При этом саму НП обязали заплатить €245,5 тыс. штрафа за незаконное получение денег во время избирательной кампании в двух муниципалитетах провинции Мадрид в 2003 году.

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Дело было на слуху около десяти лет, и оппозиционные партии не раз использовали его как аргумент против правящих консерваторов-"народников". СМИ публиковали материалы, доказывающие, что Мариано Рахой был в курсе махинаций внутри партии. В публикациях содержались сведения и о нелегальных взносах предпринимателей в партийную казну. При этом утверждалось, что деньги получали лично Мариано Рахой и генсек партии Мария Долорес де Коспедаль. В прошлом году господин Рахой стал первым премьером в истории Испании, давшим показания в суде как свидетель по делу о коррупции в правящей партии. Вынесенный на днях приговор суда и стал для социалистов поводом поставить на рассмотрение парламента вопрос о вотуме недоверия действующему правительству.

Для успеха этой инициативы оппозиционной Социалистической рабочей партии Испании необходимы голоса 176 из 350 депутатов, в то время как у нее лишь 84 места в Конгрессе депутатов (нижняя палата парламента). Поддержать социалистов согласились левая популистская партия Podemos ("Мы можем"), партия Compromis ("Компромисс") из Валенсии и националистическая партия Nueva Canarias ("Новые Канары"), в сумме получилось 156 голосов.

Решающие голоса могла бы дать правоцентристская партия Ciudadanos, имеющая 32 мандата. Изначально эксперты предполагали, что она согласится проголосовать за отставку правительства, ведь эта партия заработала поддержку избирателей и заняла четвертое место на первых же для себя парламентских выборах в 2015 году благодаря двум ключевым обещаниям: оставить Каталонию в составе Испании и побороть коррупцию. В предвыборной программе Ciudadanos обещали довести до суда дела всех, кто подозревается в коррупции, запретить компаниям делать пожертвования партиям на суммы более чем €50 тыс., обязать партии публиковать всю бухгалтерию на официальных сайтах. Во многих предложениях содержались намеки на коррупцию в НП.

Однако между лидером Ciudadanos Альбертом Риверой и социалистом Педро Санчесом возник конфликт. Согласно конституции Испании, после вынесения действующему премьер-министру вотума недоверия депутаты должны предложить нового кандидата на должность главы правительства. Господин Санчес заявил, что именно он должен занять кресло премьера, однако Альберта Риверу это не устроило. Лидер Ciudadanos стал настаивать: либо кандидат должен быть независимым, либо после отставки должны пройти новые парламентские выборы, и только потом можно будет выбирать премьера. Подобное желание можно объяснить тем, что, по данным социологического агентства Metroscopia на начало мая, на волне каталонского кризиса выступающая против независимости региона партия Ciudadanos стала самой популярной в стране. И если сейчас это лишь четвертая по численности сила, то в случае проведения выборов в ближайшее время ярые противники независимости Каталонии оказались бы на первом месте с результатом 29,1% голосов.

"Ciudadanos уже сказали, что не проголосуют за вынесение вотума недоверия. Чтобы уговорить их, социалистам следовало бы согласиться на другого, независимого кандидата на пост премьера для следующих выборов,- объясняет "Ъ" политолог, профессор Мадридского университета имени Карлоса III Пабло Симон.- Тем не менее вотум недоверия могут вынести, если Педро Санчес сможет заручиться поддержкой каталонских и баскских партий". "Можно сказать, что каталонские партии уже на это согласны, вторые же сомневаются. В результате у социалистов сейчас есть 173 из 176 необходимых голосов",- заключил эксперт.

Колеблющихся членов Баскской националистической партии (БНП, пять мест в парламенте) Мариано Рахой пытается отговорить от поддержки социалистов, сообщила газета El Pais со ссылкой на источники в НП. Однако те же источники объяснили газете, что правительству нечего предложить Стране Басков, кроме "экономической стабильности и увеличения бюджета". Однако о расширении автономии региона господин Рахой говорить не готов. Из-за этого пока неясно, сочтут ли баски обещания экономической стабильности достаточным аргументом для того, чтобы заставить их проголосовать против отставки премьера.

Независимо от того, уйдет ли Мариано Рахой в отставку, "длительный период правления НП заканчивается", полагает научный сотрудник Центра испанских и португальских исследований Института всеобщей истории РАН Георгий Филатов, поясняя, что "коррупционные скандалы пополняют копилку недовольств, но в первую очередь падение рейтингов связано с ситуацией в Каталонии". "Это кризис, в котором винят не только каталонцев, но и Народную партию, которая не смогла сгладить остроту конфликта и довела ситуацию до применения 155-й статьи конституции, вводящей прямое управление Мадрида в регионе",- объясняет эксперт. "Партии меняются с какой-то периодичностью, и в ближайшей перспективе вряд ли что-то может изменить рейтинги НП так, чтобы она снова стала правящей партией с абсолютным большинством",- заключает Георгий Филатов.

Екатерина Мареева
31 мая 18

Источник - kommersant.ru
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