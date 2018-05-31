 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Исламабад сдал Усаму бен Ладена за деньги. Экс-начальники разведок Пакистана и Индии раскрыли свои секреты
07:35 31.05.2018

В Дели в присутствии бывшего премьер-министра Индии Манмохана Сингха состоялась презентация книги, написанной совместно отставными главами спецслужб Индии и Пакистана. Авторы говорят, что хотят покончить с враждой между двумя странами. Но в Пакистане многие сочли поступок генерала Асада Дуррани, руководившего военной разведкой в начале 1990-х, предательством. Он признает, что пакистанцы узнали о местонахождении главаря "Аль-Каиды" (запрещена в РФ) Усамы бен Ладена и передали информацию американцам.

Книга, которую Дуррани написал совместно с Амарджитом Сингхом Дулатом, бывшим главой индийской внешней разведки (RAW), называется "Шпионские хроники". Обоим мастерам тайных операций есть что рассказать.

Но самая сенсационная часть книги, как видно из репортажа New York Times, касается убийства Усамы бен Ладена американским спецназом в 2011 году в Пакистане. Официальная позиция Исламабада состояла в том, что он выразил удивление по поводу рейда американского спецназа. Пакистанские чиновники заявляли, что узнали об атаке на убежище бен Ладена в городе Абботабад только поле того, как она состоялась. А на самом деле пакистанские военные не только знали о рейде, но и получили плату за сотрудничество от американцев.

Книга написана в форме диалога между бывшими начальниками. Дуррани утверждает, что руководство Пакистана скрывало причастность к ликвидации террориста № 1 по политическим причинам. Дело в том, что многие пакистанцы рассматривают бен Ладена как героя.

Другое признание пакистанского генерала касается Кашмира, из-за которого Пакистан и Индия трижды вели военные действия. Дуррани дает понять, что пакистанская разведка подливает масла в огонь массовых выступлений против властей в индийской части Кашмира. Хотя официально Пакистан всегда заявлял, что оказывает моральную и дипломатическую поддержку населению Кашмира. Но отрицал, что играет какую-то роль в вооруженном мятеже.

Напротив, Индия прямо обвиняет пакистанскую разведку в раздувании мятежа в Кашмире, так же как и в причастности к нападению боевиков на Мумбаи в 2008 году. Тогда погибло более 160 человек.

В беседе с "НГ" ведущий научный сотрудник Института востоковедения РАН Владимир Сотников отметил: "Очень вероятно, что пакистанские спецслужбы могли сдать бен Ладена американцам. Террорист находился в Абботабаде не один год. Спецслужбы США это выяснили, и пакистанцы, возможно, решили не перечить американцам. У Пакистана и без того были сложные отношения с Вашингтоном. Они вряд ли захотели бы попадать под санкционные меры со стороны США, если бы продолжали держать у себя террориста № 1". Вполне вероятно и то, что американцы заплатили какую-то сумму спецслужбам. Так что версия Дуррани имеет право на жизнь, считает эксперт.

"Генерал Дуррани известен своими консервативными взглядами. Я с ним встречался на конференции в Дели. Он даже больше склоняется в пользу Индии. Может быть, тут сказывается его желание показать себя как человека, знающего, что происходит между Индией и Пакистаном, и подольше продержаться на политической орбите", – полагает Сотников.

Но пакистанская армия признаниями генерал-лейтенанта Дуррани крайне недовольна. Она призвала правительство запретить отставнику выезд за границу. Его включили в список лиц, перемещения которых за рубеж контролируются властями. По сообщению интернет-газеты AsiaTimes, армия проведет расследование о нарушении генералом кодекса поведения военных. Это означает, что он может предстать перед военным судом.

Старший чиновник военного ведомства сказал, что книга политически мотивирована и имеет целью поддержать бывшего премьера Пакистана Наваза Шарифа перед парламентскими выборами в июле. Шариф, по словам этого чиновника, – ставленник Индии.

Владимир Скосырев

31 мая 18

Источник - ng.ru
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