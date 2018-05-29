 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 31.05.2018
08:14  На Ближнем Востоке Путин сейчас многим обязан Трампу, - Independent
08:09  Испанская коррупция добралась до премьера Рахоя
07:37  Санкции Вашингтона перекрыли доставку грузов в Иран. России могут оказаться на руку западные ограничения, - "НГ"
07:35  Исламабад сдал Усаму бен Ладена за деньги. Экс-начальники разведок Пакистана и Индии раскрыли свои секреты
07:28  Италия – смерть демократии. В стране произошел переворот без кровопролития, - Э.Бертолази
07:22  Госдеп США "особо озаботился" религиозной ситуацией в Таджикистане. Обижают салафитов, иеговистов и иудеев
07:01  "Турецкий поток" пройдет через Болгарию
00:44  Европа дождалась альтернативы российскому газу
00:42  Госдеп: Путь к ослаблению России лежит через Азербайджан
00:40  Американский боец Джефф Монсон получил российское гражданство
00:30  Мутить по новой. Западные СМИ на тропе информвойн на постсоветском пространстве, - С.Чериков
00:29  Asia Times: что готовит миру новая стратегическая культура КНР?
00:06  Италия готовит миру новые сюрпризы, - Д.Седов
00:02  Лимонов о Харви Вайнштейне, сексуальности и политическом терроре
Среда, 30.05.2018
22:23  Казахстанский Altyn Bank возглавил Марат Альменов
22:20  Узбекистан построит АЭС на границе с Казахстаном
20:18  Узбекистан "крадет" туристов у Кыргызстана? - "ВечБишкек"
19:48  Транскаспийский маршрут: реальный обход России или борьба за "пустышку"? - А.Суховеркова
19:46  Foreign Policy: Трамп хочет повторить крах кайзера Вильгельма II?
19:16  Младшего брата зятя президента Узбекистана обвинили в оказании давления на футбольных судей и тренеров
19:14  США заявили о ликвидации не менее 50 лидеров "Талибана" в Афганистане (почему не 500?)
18:53  В Бишкеке задержан первый зампред правления "Росинбанка" Андрей Гойхман
16:58  Начальник главного управления кадров и глава службы внутреннего расследования КырМВД сняты с должностей... как шантажисты
16:20  Боевики ДАИШ начали третье наступление на Пальмиру
15:21  В Швейцарии начали описывать имущество российского "Газпрома". По иску Украины
14:01  Астана: центр геополитической борьбы за новый мировой порядок. Ч.2, - А.Никишин
13:51  Новая Кыргызская банкнота в 2 тыс. сомов (с Манасом на коне) победила на конкурсе валют стран Европы и СНГ
08:53  Хивинское ханство наше! Средняя Азия в XIX веке ждала русских с надеждой, - К.Кудряшов
08:12  Китай форсирует создание нового поколения ядерного оружия "Судного дня", - Daily Mail
08:08  Индийские ученые уверяют, что новой "супер-едой" может стать тараканье молоко, - Independent
08:07  Белый дом приостановил введение новых северокорейских санкций в отчаянной попытке провести саммит, - Wall Street Journal
08:00  Приостановлена лицензия "Эксимбанка Казахстана"
07:52  Евроскептикам не дали сформировать правительство Италии. "По всей Европе нарастает народный гнев"...
07:44  Отбивая атаку на афганский Фарах ВВС США применили урановые бомбы
07:21  Пляши, Елбасы! Суд Брюсселя снял арест с активов КазНацфонда на 21,5 млрд долларов
07:18  Свободу Кариму Баратову! Уроженец Казахстана, взломавший Yahoo, приговорен к пяти годам тюрьмы
00:15  Бухара - как она есть в эпоху мангытов. Ч. 2, - Б.Мусаев
00:05  Турция. Возвращение к истокам или обретение новой идентичности, - Рашид Гани Абдулло
00:03  США анонсировали введение 25-процентных пошлин на товары из Китая
00:02  Почему экономика - лженаука? - А.Халдей
00:00  Москва за чемпионат по футболу расплачивается Донбассом, - С.Гомзикова
Вторник, 29.05.2018
22:55  Минэнерго Казахстана вводит запрет на ввоз бензина из России
22:28  В Киеве застрелили российского журналиста-перебежчика Бабченко
21:39  В ОБСЕ осудили решение Казвластей о закрытии сайта Ratel.kz
20:48  Это Либерия, детка. Белые НПОшники массово чпокоют малолетних негритянок за еду, - The Times
20:07  Сирия признала независимость Абхазии и Южной Осетии
20:05  Иран решил в Сирии гнуть свою линию? "Бригада 313" пошла в атаку на Дараа
19:34  "Стабилизация невозможна". В США признали провал 15-летнего присутствия в Афганистане, - А.Рыбин
19:30  Индия заявила об отказе соблюдать антииранские санкции США
19:23  Экс-главе правительства Кыргызстана Сапару Исакову предъявлено обвинение по статье "коррупция"
17:14  Белая пыль неизвестного происхождения накрыла столицу Туркменистана
Архив
  © www.centrasia.ruВверх  
    ЦентрАзия   | 
Италия – смерть демократии. В стране произошел переворот без кровопролития, - Э.Бертолази
07:28 31.05.2018

Элизео БЕРТОЛАЗИ | 29.05.2018

27 мая 2018 года войдет в историю Италии как день, когда в стране умерли демократия и национальный суверенитет. Теперь даже для тех, кто еще не понял этого раньше, ясно, что в Италии голосование на выборах ни на что не влияет. Ясно и то, что в Италии народной волей можно манипулировать, ее можно игнорировать и даже аннулировать.

27 мая профессор Джузеппе Конте, премьер-министр, назначенный победившей на выборах коалицией (двумя силами, выигравшими парламентские выборы 4 марта, – "Движением 5 звезд" и "Лигой"), отправился к президенту Серджио Маттарелле, чтобы представить список министров нового правительства. Президент Маттарелла не дал своего согласия новому премьеру. Месяцы переговорной работы, направленной на то, чтобы страна получила правительство в соответствии с пожеланиями избирателей, были брошены в мусорную корзину. Камнем преткновения стала кандидатура министра экономики Паоло Савоны – евроскептика, демонстрирующего отрицательное отношение к евро. Маттарелла объяснил свое решение политическими причинами: недоверие к рынкам (Европейский союз) и возможный ущерб для инвесторов.

Страна еще раз убедилась, что Италией правят большие финансы. Они настолько сильны, что могут навязать свою волю народу путем "белого переворота" – государственного переворота без кровопролития, когда не нужно выводить танки на улицы. СМИ, решившие подсластить пилюлю, скормленную итальянскому народу, начали писать, что президент действовал "в пределах своих полномочий". На самом деле итальянская конституция не предполагает, что президент выносит политическую оценку представленному ему правительству, он должен одобрить предложенные ему кандидатуры.

Никогда еще президент Итальянской Республики с ее парламентской политической системой не заходил так далеко. Своим отказом утвердить новое правительство Маттарелла открыто проигнорировал волю народа – носителя суверенитета. 4 марта 2018 года народ сделал выбор в пользу евроскептических политических сил, но Маттарелла решил, что назначение Паоло Савоны – это "вызов Европе". Одновременно он дал понять, что на него оказали давление. Заявления, звучавшие в последние дни из Брюсселя, Берлина, Парижа, это подтверждают. Будущему правительству, которое должно было быть сформировано коалицией "Движения 5 звезд" и "Лиги", прямо предписывали, что оно должно думать и делать. Нападки на итальянцев шли с разных сторон – от бюрократов Европейской комиссии, из немецких СМИ, из "Нью-Йорк Таймс". Дело доходило до прямых оскорблений. Так, немецкий "Шпигель" назвал итальянцев "агрессивными дармоедами".

А что касается Серджио Маттареллы, то ему предстоит нести полную моральную ответственность за нарушение доверительного пакта между президентом республики и гражданами. С 27 мая 2018 года итальянцы понимают, что выборы в их стране – это сценарий, лишенный смысла. Результаты голосования избирателей будут приняты только в том случае, если они будут отвечать воле европейской элиты. Если они будут этой воле противоречить, эти результаты отменят. Президент Маттарелла показал, что он является гарантом интересов Брюсселя, а не граждан Италии.

Сказав "нет" профессору Конте, президент Маттарелла сразу встретился с Карло Коттарелли, которого называют Мr. Spending Review (Господин Обзор Расходов), который должен "успокоить" рынки, имея на это полномочия и Брюсселя, и ЕЦБ, и МВФ, и Golman Sachs, и JPMorgan, которые превратили Италию в заповедник своих интересов. Коттарелли получил поручение сформировать "техническое правительство", или "правительство президента". Этот назначенец больших финансов, зная, что он не может рассчитывать на парламентское большинство, объявил, что в случае отсутствия устойчивости в парламенте сразу после лета или даже после голосования по бюджетному законодательству состоятся новые парламентские выборы. И "обнадежил": "Участие Италии в зоне евро имеет важное значение".

Лидер "Национального фронта" Франции Марин Ле Пен и лидер Партии независимости Соединенного Королевства Нейджел Фарадж уже заявили: "В Италии произошел государственный переворот".

Первой реакцией лидера "Лиги" Маттео Сальвини были слова: "Если они думают, что они меня не боятся, они ошибаются, я жутко злюсь". Луиджи Ди Майо ("Движение 5 звезд") призвал своих сторонников на большой митинг протеста в Риме 2 июня. Джорджия Мелони, лидер партии "Братья Италии" (правая коалиция), заговорила об "импичменте" президенту Маттарелле. Депутат "Лиги" Паоло Гримолди предложил немедленно убрать из всех отделений партии фото Маттареллы, который "больше не является гарантом гражданского беспристрастия". В Ломбардии предложение Гримолди поддержали мэры 160 городов.

В том, что произошло в Италии 27 мая 2018 года, есть лишь один положительный аспект: маски сброшены и каждому стало ясно, что Италия – страна с ограниченным национальным суверенитетом. Выбор, сделанный итальянским народом, был растоптан путчем президента при подстрекательстве "рынков".

Каким будет для Италии продолжение этой истории? Ведь продолжение обязательно будет.

Источник - fondsk.ru
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1527740880
Новости Казахстана

 Перейти на версию с фреймами
  © www.centrasia.ruВверх  