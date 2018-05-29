|Госдеп США "особо озаботился" религиозной ситуацией в Таджикистане. Обижают салафитов, иеговистов и иудеев
07:22 31.05.2018
Госдеп: ситуация со свободой вероисповедания в Таджикистане вызывает особую озабоченность
Госдепартамент США опубликовал 29 мая доклад о международной ситуации со свободой вероисповедания за 2017 год. В нем традиционно есть раздел и о ситуации в Таджикистане, которая вызывает "особую озабоченность" Госдепа.
США заявили, что в 2017 году власти Таджикистана арестовали свыше 220 человек по обвинению в экстремизме, большинство из них признаны виновными в причастности к запрещенным группировкам "Салафия" и "Исламское государство". Авторы доклада отмечают, что 13 человек, которые добровольно вернулись на родину с территорий, подконтрольных ИГ, были амнистированы властями республики.
Ситуация по стране основана на информации общественных организаций. Сообщается, что по техническим или административным причинам власти не регистрируют организации религиозных меньшинств, "Свидетели Иеговы" до сих пор остаются под запретом, а единственная синагога не зарегистрирована.
Все мечети, действующие согласно ханафитского мазхаба, функционируют с разрешения Совета улемов. МВД Таджикистана установило во всех мечетях камеры видеонаблюдения, чтобы контролировать их деятельность. Госдеп обеспокоен тем, что женщин продолжают ограничивать в ношении хиджаба, а мужчин – в ношении бороды. Все точки, торгующие женской одеждой, проверяются на наличие "чуждой" одежды.
Госдеп отмечает, что власти продолжают использовать меры, чтобы граждане не присоединялись к "экстремистским организациям". Комитет по делам религий в Таджикистане заявил, что под термином "экстремизм" понимается пропаганда свержения правительства или насильственного экстремизма.
В 2017 году под общественные места было преобразовано около 2 тыс мечетей, 3900 религиозных учреждений получили официальный статус мечетей в стране. В августе 2017 года Комитет по делам женщин и семьи сообщил, что на улицах Душанбе проводятся разъяснительные беседы с женщинами, и им удалось убедить 90% из 8 тыс женщин отказаться от религиозной одежды.