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Госдеп США "особо озаботился" религиозной ситуацией в Таджикистане. Обижают салафитов, иеговистов и иудеев
07:22 31.05.2018

Госдеп: ситуация со свободой вероисповедания в Таджикистане вызывает особую озабоченность


Госдепартамент США опубликовал 29 мая доклад о международной ситуации со свободой вероисповедания за 2017 год. В нем традиционно есть раздел и о ситуации в Таджикистане, которая вызывает "особую озабоченность" Госдепа.

США заявили, что в 2017 году власти Таджикистана арестовали свыше 220 человек по обвинению в экстремизме, большинство из них признаны виновными в причастности к запрещенным группировкам "Салафия" и "Исламское государство". Авторы доклада отмечают, что 13 человек, которые добровольно вернулись на родину с территорий, подконтрольных ИГ, были амнистированы властями республики.

​Ситуация по стране основана на информации общественных организаций. Сообщается, что по техническим или административным причинам власти не регистрируют организации религиозных меньшинств, "Свидетели Иеговы" до сих пор остаются под запретом, а единственная синагога не зарегистрирована.

Все мечети, действующие согласно ханафитского мазхаба, функционируют с разрешения Совета улемов. МВД Таджикистана установило во всех мечетях камеры видеонаблюдения, чтобы контролировать их деятельность. Госдеп обеспокоен тем, что женщин продолжают ограничивать в ношении хиджаба, а мужчин – в ношении бороды. Все точки, торгующие женской одеждой, проверяются на наличие "чуждой" одежды.

​Госдеп отмечает, что власти продолжают использовать меры, чтобы граждане не присоединялись к "экстремистским организациям". Комитет по делам религий в Таджикистане заявил, что под термином "экстремизм" понимается пропаганда свержения правительства или насильственного экстремизма.

В 2017 году под общественные места было преобразовано около 2 тыс мечетей, 3900 религиозных учреждений получили официальный статус мечетей в стране. В августе 2017 года Комитет по делам женщин и семьи сообщил, что на улицах Душанбе проводятся разъяснительные беседы с женщинами, и им удалось убедить 90% из 8 тыс женщин отказаться от религиозной одежды.

Источник - centralasian.org
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