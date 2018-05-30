 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Необходима срочная национализация рос-"элит", - А.Никифоров
06:26 31.05.2018

У российской "элиты" отсутствует уважение к своей стране

Необходима национализация элит, пересмотр итогов приватизации и посадки в стране, поскольку сегодня это вопрос выживания страны и нас всех, считает эксперт

Очень внимательно слежу, даже небольшим краем участвую в трансформациях, происходящих сегодня во властных и околовластных структурах. Захватив в здравом уме 1990-е годы, видел, как развивались события, которые привели сегодняшнюю "элиту" (как политическую, так и финансовую) к различного вида олимпам. Не понаслышке знаю, каким образом эти люди дошли до своих звездных должностей, получили контроль над огромными капиталами и т.д. С некоторыми из них был знаком и до сих пор могу пообщаться. Но вот беда: большинство из них от огромных шальных денег давно потеряли чувство реальности и превратились в отщепенцев. Я давно не удивляюсь и не истекаю пеной по поводу их "достижений", потому что не завидую, т.к. сам достиг определенных успехов. Так сложились обстоятельства, они не зависели от тех людей, которые смогли тогда урвать и успели прошмыгнуть.

Большинство этих людей служит портретом русской пословицы "из грязи в князи" с комплексами хрущевок и коммуналок, сидения за железным занавесом, неимения ничего, но огромной жаждой красивой жизни. Отсюда эти позорные корпоративы различных госкорпораций и коммерческих структур, ванны с коллекционным шампанским (в других странах дорогие вина вообще-то пьют, только наши олигархи в них плещутся, как дикари), секс на яхтах и т.д. И мы еще удивляемся, что наши элиты (как политические, так и финансовые) за рубежом не воспринимают и подвергают "дискриминации". А как их уважать? За что? За воровство у своей же страны и дикие пляски в пьяном виде? За отсутствие образования и поведение разбогатевших плебеев? За отношение к своей стране как к дойной корове и к ее гражданам как к быдлу и материалу, обслуживающему их интересы (в основном, довольно примитивные)? В Лондоне я много общался с друзьями, в том числе работающими в банковском секторе. Там за эти годы сложилось устойчивое отношение к капиталам из России как к грязным, отмытым на сомнительных сделках и махинациях. Проще говоря, украденным. А для их детей существует даже специальный термин в лондонских учебных заведениях: Euro trash. Потому что это не отчие сыны, а папинькины сынки.

Вот наши СМИ последнее время часто ругают Запад, обвиняя его в цинизме, нарушении международных норм и т.д. А между тем там есть правила, жестко регулирующие отношения между государством и корпорациями, местными элитами, политическими деятелями и т.д. И я не знаю второй такой страны, где за поведение элит и их детей буквально стыдно. Ведь там есть понятие "у нас так принято" и "у нас так не принято", есть правила поведения внутри различных элитных групп. И одно из этих негласных правил – уважение к себе и своей стране. Что в большинстве своем отсутствует в головах тех, кто сегодня находится во главе властных и финансовых элит России. Отсюда и такое пренебрежительное отношение к ним, их детям и всем нам со стороны стран Запада, чьи элиты никогда себя так не ведут.

Увы, российская экономика, да и политика сегодня выстраивается исключительно теми деятелями, которых я мазками описал выше. И опасность заключается уже даже не в имидже страны на международной арене, хотя мы и вполне оправданно обкладываем наши границы оружием, а в том, что оттоки капиталов угрожают превращением страны в дырку от бублика. Поэтому считаю, что необходима национализация элит, пересмотр итогов приватизации и посадки в стране. Сегодня это вопрос выживания страны и нас всех. Поверьте, этим есть кому заниматься. Проблема только в политическим решении.

В завершение хочу привести басню И.А. Крылова, которую можно отнести к большинству представителей нашей политической и финансовой элиты:

"Свинья под дубом вековым
Наелась желудей досыта, до отвала.
Наевшись, выспалась под ним;
Потом, глаза продравши, встала
И рылом подрывать у дуба корни стала.

"Ведь это дереву вредит, -
Ей с дубу ворон говорит, -
Коль корни обнажишь, оно засохнуть может".
"Пусть сохнет, - говорит Свинья, -
Ничуть меня то не тревожит,
В нем проку мало вижу я:
Хоть век его не будь, ничуть не пожалею
Лишь были б желуди: ведь я от них жирею."

Анатолий Никифоров – кандидат психологических наук, политический аналитик
30 мая 18

Источник - realtribune.ru
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