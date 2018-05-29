Госдеп: Путь к ослаблению России лежит через Азербайджан

00:42 31.05.2018 Вашингтон начинает новую большую игру на Кавказе



Александр Ситников



Американский журнал Foreign Policy, близкий к Госдепу, опубликовал статью "Почему Западу нужен Азербайджан". Автор - Люк Коффи, является директором Центра внешней политики стратегического института США - Фонда Наследия (The Heritage Foundation).



Эта исследовательская организация, представляет собой инструмент тайной американской дипломатии и известна ярко выраженной русофобской позицией. Она имеет разветвленную сеть подконтрольных структур в самых разных странах. В частности, в Баку Heritage Foundation поддерживает тесные контакты с Азербайджанской дипломатической академией, готовящей кадры для Министерства иностранных дел.



Фактически статью Люка Коффи можно смело считать дорожной картой Госдепа в жизненно важном регионе для России - на Кавказе. Судя по всему, американцы всерьез заинтересовались Азербайджаном, причем готовы на все, чтобы получить ключи от Баку.



"Есть только три пути для того, чтобы нефть, газ и товары текли по суше между Азией и Европой: через Иран, через Россию и через Азербайджан, - дает пояснение эксперт Эфган Нифти, директор Каспийского политического центра в США. - Отношения между Вашингтоном с одной стороны и с другой - Москвой и Тегераном, разорваны в клочья, что оставляет только один жизнеспособный путь для торговли на сотни миллиардов долларов: через крошечную прикаспийскую страну - Азербайджан".



Поистине нет предела англосаксонскому цинизму. Когда американцы продвигают свою антироссийскую политику в Армении, они называет эту страну самой дружественной нацией. Достаточно сказать, в Ереване расположен огромный комплекс зданий дипмиссии США, являющийся вторым в мире по размеру учреждением Госдепа. Армянские журналисты из Белферского центра, расположенного в Кембридже, промывают мозги соотечественникам, что Америка - настоящий друг, а Россия - угнетатель и враг.



Но в статье Люка Коффи, рассчитанной на азербайджанцев, армяне являются агрессорами. Об этом Heritage Foundation пишет прямо: "Когда вы принимаете во внимание оккупацию Арменией почти пятой части территории Азербайджана, все, что остается - это узкая 60-мильная щель для торговли. Мы называем эту полоску „Гянджинской щелью" - названной в честь второго по величине города Азербайджана - Гянджа".



Естественно, американцы обвиняют русских в желании снова поджечь нагорно-карабахский конфликт. Дескать, Путин имеет "достаточное влияние на соседнюю с Азербайджаном Армению", чтобы залить Кавказ кровью.



Любопытно, как армяне отреагировали бы на аналогичную публикацию, скажем, в проправительственной российской прессе, если бы их назвали агрессорами, которые захватили пятую часть Азербайджана? Ясно, что не промолчали бы! А тут тихонько утерлись. Даже новый лидер Никол Пашинян, назвавшись совестью Армении, не выразил протест Соединенным Штатам, хотя кому, как ни ему знать настоящий статус Heritage Foundation, трибуну госсекретаря Помпео.



Ларчик открывается просто. США поперек горла встал "Северный поток-2". Люк Коффи дает понять, что если в Азербайджане не было бы Гянджинской щели, Америке было бы наплевать на Баку. Мол, почему бы не сыграть на национальных чувствах азербайджанцев, точно так, как янки разыграли громадян на Украине. Именно поэтому можно и немножко обидеть армян - мол, ничего страшного, потерпят ради высокой геополитической цели.



Госдеп прямо говорит, что Вашингтон кровно заинтересован в снижении российских поставок энергоресурсов в Европу. Это особенно важно сейчас, когда планируемый российский газопровод в Германию может увеличить долю газа Газпрома до 40% в балансе ЕС.



Именно поэтому штатовские дипломаты шепчут в уши чиновников Азербайджана, Казахстана и Туркменистана, что каждый кубометр газа, купленный у России Европой, мог быть приобретен у них. Разговоры ведутся таким образом, что Москва будто отнимает у этих стран кровный кусок хлеба.



Отметим, что сегодня уже проложено три крупных нефте- и газопровода, которые идут через Гянджинскую щель в обход России и Ирана. Это трубопровод Баку-Тбилиси-Джейхан, трубопровод Баку-Супса и Южно-Кавказский трубопровод. Так что Азербайджан нельзя назвать обиженным. Однако Вашингтон хочет на все 100% заместить российский газ поставками из других стран, в том числе и своим сланцевым.



Впрочем, не только трубопроводы волнуют американцев. В частности, волоконно-оптические кабели американских компаний, соединяющие Западную Европу с Каспийским регионом, тянутся через Гянджинскую щель. Вторая по протяженности европейская автомагистраль Е60, начинающаяся на западе Франции в городе Брест (на атлантическом побережье) и проложенная до города Иркештам, что на границе Киргизии с Китаем, тоже идет через Гянджи. По этой дороге Пентагон, между прочим, поставляет своим войскам в Афганистан до 30% топлива, продовольствия и обмундирования.



К слову, обретя Гянджинской транзит, США сразу же начали давить на традиционного транзитера - Пакистан. Мол, в случае несговорчивости по тарифам или по политическим вопросам, Америка будет договариваться с Азербайджаном. И тогда все доллары утекут в Баку.



В 2011 году Пакистан в течение восьми месяцев блокировал американские поставки в Афганистан, когда рейнджеры по ошибке убили 28 пакистанских солдат. Тогда маршрут через Грузию и Азербайджан сквозь Гянджинскую щель был для Пентагона палочкой-выручалочкой. Во многом благодаря этой альтернативе, Вашингтон, вместо того, чтобы извинится, наказать виновных и выплатить компенсацию, обвинил Исламабад в поддержке талибов.



Если бы у Москвы были бы вашингтонские повадки, то она, наверняка, стала бы стравливать пакистанцев и азербайджанцев. Тогда не только транзит, но и трубопроводы накрылись бы медным тазом.



Ясно, что на такие игры способны господа из Heritage Foundation, и их шефы из Госдепа. Для России же Азербайджан был и остается по-настоящему дружественной страной. В то же время опасно недооценивать американские политические институты, которые собаку съели на подкупе элит постсоветских республик.



И здесь начинается самое интересное. Люк Коффи не просто так пишет о войне в Нагорном Карабахе. Он напоминает: "В 1988 году Армения (находясь еще в составе СССР - авт.) выдвинула территориальные претензии на регион, который находится в составе Азербайджана, но был населен в основном этническими армянами. Вскоре спор привел к кровопролитной войне, в результате которой погибло около тридцати тысяч человек и сотни тысяч стали перемещенными лицами. С 1992 года армянские силы и поддерживаемые Ереваном оккупировали почти 20 процентов территории, которую международное сообщество, главным образом США, признает частью Азербайджана".



Дело в том, что большинство магистральных нефте-и газопроводов, проходящих через Гянджинскую щель, расположены вблизи линии фронта нагорно-карабахского конфликта, где по-прежнему противостоят войска двух сторон. Понятно, что любая вспышка насилия поставит под угрозу жизнеспособность транзита нефти и газа. Тогда, во-первых, ЕС окажется в еще большей зависимости от Газпрома, и, во-вторых, проамериканская Грузия останется без куска хлеба. А это уже чревато разочарованием в Америке не только в Тбилиси, но и в Киеве.



Сохранение доступа к Гянджинской щели является сутью "принципиального реализма", изложенного на первой странице Стратегии национальной Безопасности США в редакции 2017 года. Логично ожидать, что Вашингтон предложит Баку размен: Америка наклонит Армению и заставит ее вернуть "оккупированные территории", а Баку станет стратегическим партнером США - со всеми вытекающими последствиями. Источник - СвободнаяПресса

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