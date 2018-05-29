Мутить по новой. Западные СМИ на тропе информвойн на постсоветском пространстве, - С.Чериков

00:30 31.05.2018 Для начала небольшой дискурс. "Радио Свободная Европа/ Радио Свобода вещает в 21 стране на 28 языках. У нас работают 400 штатных журналистов, 750 внештатных сотрудников из 19 местных бюро. Радио Свободная Европа/ Радио Свобода является одним из наиболее компетентных производителей новостей в мире.", гласит ресурс, поддерживающий имидж одного из главных рупоров западной демократии.



Не будем вдаваться в подробности содержания печатных и контента электронных СМИ США и Западной Европы, новости которых действительно впечатляют и способны воздействовать на умы разнообразными и изощренными способами. Это физически невозможно да и очень многим известно их содержание. Наша цель - родословная сих СМИ. Подобно тому, как умные покупатели прежде чем приобрести лощадь или собаку, скрупулезно и тщательнейшим образом изучают их родословную хотя бы до пятого колена.



Итак, откуда берет начало и что есть, например, радио "Свободная Европа-Свобода"? Ниже приведем цитату одного из прозападных информресурсов, дающих расклад ведущих западных СМИ.



"С самого начала "холодной войны" руководители пропагандистского аппарата США вынашивали идею создания таких организаций, которые могли бы, в отличие от радиостанции "Голос Америки", начавшей вещание на языках народов СССР с 1947 года, вести подрывную радиопропаганду на зарубежные страны, формально не нанося ущерба репутации США. Как заявлял генерал Люсиус Клей, занимавший в то время пост главнокомандующего американскими оккупационными войсками в Западной Германии, "Нам нужен другой голос - голос, возможно, в меньшей степени регулируемый самим статусом государства и, ежели хотите, жестокий и разящий насмерть, голос… ведущий безжалостную, ничем не сдерживаемую психологическую войну, направленную на явно признаваемую цель - свержение коммунистического режима".



Клея поддержал генерал Дуайт Эйзенхауэр, выдвинувший лозунг о создании "мощных радиостанций за рубежом, функционирующих без правительственных ограничений" (понимай - "без правовых и моральных принципов". - С.Ч.).



Комментарии, как говорится, излишни.



Ошибаются те, кто думает, что с распадом СССР голоса и направленность, равно и контенты западных СМИ изменились и они превратились в эдаких проводников лучезарной миролюбивой идеологии самой лучшей в мире американской демократии в отсутствие альтернативного полюса мира в лице ушедшего в историю Советского Союза.



Добившись при собственном прямом участии развала одной из двух сильнейших держав, США и Запад как известно, далее нацелились на осуществление локальных конфликтов и войн под новыми лозунгами для достижения полного мирового господства. Одним из таких лозунгов стал т.н. доктрина управляемого, разумеется, США, хаоса, которого как правило, предваряет мощная и разноплановая информационная атака.



Так было в Ираке и Ливии. Как только не стращали-пужали западные рупора мир накануне вторжения туда, какой только злодейской не представляли законную власть Саддама Хусейна и Муамара Каддафи!



И что же дальше? Мир свидетель того, как вторгнувшись в Ирак и Ливию, и не найдя там искомое - ядерные центры, полигоны и само оружия, зато получив огромные и несметные полчища неуправлямых беженцев из районов сотворенных самими же военных конфликтов, старушка-Европа и США на собственной шкуре вынуждены были почувствовать права и нравы человека-беженца из горячих точек.



Кстати, многие продвинутые западные умы, включая покойного Збигнева Бжезинского и пока здравствующего Генри Киссинджера, не раз задавались вопросом: а на кой ляд НАТО нам надо, когда его конкурента, Варшавского Договора и соцлагеря, ради противостояния им и уничтожения которых Северотлантический военный блок и был создан, давно нет в живых?



Как видим, само продолжающееся существование в музейном виде насквозь политизированного НАТО наглядно показывает суть и направленность американской и западноевропейской политики, остающейся незыблемой даже при коренным образом изменившейся ситуации в современном мире.



"Интересы западной демократии" в первую очередь предполагают информационную поддержку. Для чего существует целая армия "голос", печатно-электронных и интернет-изданий с многомиллионной аудиторией. К ним, в частности относятся различные "таймсы", "Ассошиейтед пресс" (АП), "Вашингтон пост", "Франс пресс", Си-Эн-Эн, Би-Би-Си, "Немецкая волна", "Голос Америки", "Свободная Европа-Свобода" с разветвленной сетью во всех регионах мира, с многочисленными национальными филиалами…



Это не считая сонмы открыто или скрытно финансируемых Западом политпрозелитских информресурсов, разного рода социологических, экономических, просветительских исследовательских центров, ассоциаций, клубов гражданских инициатив, которых справедливо классифицируют как иностранных агентов и агентов влияния, а также групп и страниц в соцсетях.



На просторах СНГ, в Центральной Азии и конкретно Кыргызстане за последние годы небывало активизировались радио РСЕ-РС, "Голос Америки", "Немецкая волна", сайт "Евразиянет", "Независимая газета", "Новая газета", им шумно подпевают разного рода региональные информресурсы на русском языке с московским руководством и обеспечением.



Западные журналисты, эксперты, блогеры, фрилансеры, а также правозащитники, правозащитные группы и НПО манипулируют протестными настроениями, антиправительственными акциями на постсоветском пространстве, в ЦА и Кыргызстане в частности.



Нужно осознать наконец, что западная идеология в отличие от претерпевших серьезную системную перезагрузку и переформатирование идеологий постсоветских стран, с времен противостояния СССР ни на йоту не поменяла свою сущность и направленность, главная из которых - борьба за умы, и с их помощью завоевать новый жизненные пространства. Ради чего и вышеназванным генерал Клеем был выдвинуть лозунг: "Нам нужен другой голос - голос, ежели хотите, жестокий и разящий насмерть, голос… ведущий безжалостную, ничем не сдерживаемую психологическую войну, направленную на явно признаваемую цель - свержение коммунистического режима".



Говоря проще, цель - зомбировать, натравливать людей друг на друга, сеять смуту, хаос, провоцировать беспорядки, а там хоть трава не расти.



Поменялись лишь адресаты: вместо коммунистического режима политика США и Запада, поддерживающая их идеология, информвойны ныне направлены на неугодные им страны и правительства. Иными словами, на тех, кто мешает им завоевать мировое господство, работа идет на противостояние и нейтрализацию всякой альтернативы западным ценностям, стержнем которых является бездуховность.



Элементы доктрины управляемого хаоса успешно реализуются в отдельных странах постсоветского пространства. Всем известно, какую большую роль играли и по сей день играют в подготовке и непосредственном провоцировании разного рода протестных настроений, акций неповиновения властям и цветных революций в СНГ западные СМИ. Так было в Кыргызстане, Грузии, на Украине, в Молдавии. В Кыргызстане, например, задолго до антиправительственного переворота в Бишкеке в марте 2005 года корреспонденты Кыргызской службы РСЕ-РС (Азаттык) в одностороннем и нужном хозяевам ракурсе освещали протестные акции, публиковали нагнетающие страсти антиакаевские материалы, а законные усилия властей представляли как репрессивные.



Сегодня действующие в Кыргызстане и вне его пределов западные СМИ, отдельные финансируемые извне НПО, правозащитные организации и некоторые гражданские активисты, судя по их тактике, переходят на новые методы. В их действиях наблюдается всемерная поддержка региональной интеграции в ЦА, двухсторонних контактов, соглашений и договоров между странами региона, тем самым исподволь поощряется как бы их независимость от российского влияние и присутствия. То есть подбрасываются семена недоверия в благодатную почву наметившейся реальной интеграции постсоветских республик в рамках исторического и духовного Союза с Россией с новым содержанием.



В ход пошло смакование путем сотворения фейковых подробностей конфликтного и трагического прошлого отдельных народов и национальностей бывшей царской России и Советского Союза. В Центральной Азии к примеру, в последнее время вновь поднимаются темы "Алаш Ордо", Андижанского восстания и восстания 1916 года в Казахстане и Кыргызстане, мусульманского легиона, Кокандского ханства, проблемы административно-территориального размежевания бывших союзных республик (так называемый "оренбургский коридор" между Казахстаном и Башкирией).



В унисон идет нагнетание нынешних пограничных конфликтов, выпячивание временных нестыковок и разногласий в таможенных процедурах, недоработок и ошибок в процессе передвижения грузов, законодательных нюансов нахождения трудовых мигрантов в странах Евразийского Союза.



Другая особенность подрывных информационных атак заключается в том, что в нынешний период мирной передачи власти в Кыргызстане, западными СМИ и их региональными филиалами, вещающими на национальных языках, вовсю распространяются разного рода фейковые новости, организуются конфликтогенные "круглые столы", теле- и радиодискуссии. На которых спорные мнения представителей различных политических групп и движений, затрагивающие взаимоотношений членов бывшей и нынешней власти вплоть до команд экс-президента и новоизбранного главы государства Сооронбая Жээнбекова представляются как плюрализм и свобода слова.



Все бы на ничего, если бы не одна основополагающая и определяющая деталь подобных информационных акций - вмешательство во внутренние дела суверенной страны. Ведь филиалы РСЕ-РС на постсоветском пространстве, включая кыргызстанский "Азаттык", финансируются и модерируются извне, точнее американским Конгрессом.



Цель подобных информвойн видна невооруженным глазом - столкнуть лбами национальные элиты, политические группы, провоцировать гражданское противостояние и конфликт сторон. А там и до очередной горячей точки в СНГ недалеко…



Садырбек Чериков. Бишкек. Источник - ЦентрАзия

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