 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 31.05.2018
00:06  Италия готовит миру новые сюрпризы, - Д.Седов
Среда, 30.05.2018
20:18  Узбекистан "крадет" туристов у Кыргызстана? - "ВечБишкек"
19:48  Транскаспийский маршрут: реальный обход России или борьба за "пустышку"? - А.Суховеркова
19:46  Foreign Policy: Трамп хочет повторить крах кайзера Вильгельма II?
19:16  Младшего брата зятя президента Узбекистана обвинили в оказании давления на футбольных судей и тренеров
19:14  США заявили о ликвидации не менее 50 лидеров "Талибана" в Афганистане (почему не 500?)
18:53  В Бишкеке задержан первый зампред правления "Росинбанка" Андрей Гойхман
16:58  Начальник главного управления кадров и глава службы внутреннего расследования КырМВД сняты с должностей... как шантажисты
16:20  Боевики ДАИШ начали третье наступление на Пальмиру
15:21  В Швейцарии начали описывать имущество российского "Газпрома". По иску Украины
14:01  Астана: центр геополитической борьбы за новый мировой порядок. Ч.2, - А.Никишин
13:51  Новая Кыргызская банкнота в 2 тыс. сомов (с Манасом на коне) победила на конкурсе валют стран Европы и СНГ
08:53  Хивинское ханство наше! Средняя Азия в XIX веке ждала русских с надеждой, - К.Кудряшов
08:12  Китай форсирует создание нового поколения ядерного оружия "Судного дня", - Daily Mail
08:08  Индийские ученые уверяют, что новой "супер-едой" может стать тараканье молоко, - Independent
08:07  Белый дом приостановил введение новых северокорейских санкций в отчаянной попытке провести саммит, - Wall Street Journal
08:00  Приостановлена лицензия "Эксимбанка Казахстана"
07:52  Евроскептикам не дали сформировать правительство Италии. "По всей Европе нарастает народный гнев"...
07:44  Отбивая атаку на афганский Фарах ВВС США применили урановые бомбы
07:21  Пляши, Елбасы! Суд Брюсселя снял арест с активов КазНацфонда на 21,5 млрд долларов
07:18  Свободу Кариму Баратову! Уроженец Казахстана, взломавший Yahoo, приговорен к пяти годам тюрьмы
00:15  Бухара - как она есть в эпоху мангытов. Ч. 2, - Б.Мусаев
00:05  Турция. Возвращение к истокам или обретение новой идентичности, - Рашид Гани Абдулло
00:03  США анонсировали введение 25-процентных пошлин на товары из Китая
00:02  Почему экономика - лженаука? - А.Халдей
00:00  Москва за чемпионат по футболу расплачивается Донбассом, - С.Гомзикова
Вторник, 29.05.2018
22:55  Минэнерго Казахстана вводит запрет на ввоз бензина из России
22:28  В Киеве застрелили российского журналиста-перебежчика Бабченко
21:39  В ОБСЕ осудили решение Казвластей о закрытии сайта Ratel.kz
20:48  Это Либерия, детка. Белые НПОшники массово чпокоют малолетних негритянок за еду, - The Times
20:07  Сирия признала независимость Абхазии и Южной Осетии
20:05  Иран решил в Сирии гнуть свою линию? "Бригада 313" пошла в атаку на Дараа
19:34  "Стабилизация невозможна". В США признали провал 15-летнего присутствия в Афганистане, - А.Рыбин
19:30  Индия заявила об отказе соблюдать антииранские санкции США
19:23  Экс-главе правительства Кыргызстана Сапару Исакову предъявлено обвинение по статье "коррупция"
17:14  Белая пыль неизвестного происхождения накрыла столицу Туркменистана
16:25  Казахстан ответил на ноту МИД Кыргызстана о предвзятых проверках граждан КР в аэропорту Алматы
14:22  Джихадист-террорист в бельгийском Льеже застрелил 2 женщин-полицейских и прохожего
11:43  Политическая традиция в Казахстане сильнее норм закона, - Данияр Ашимбаев
10:47  За что большевики расстреляли узбекского просветителя и джадида пан-тюркиста Мунаввара Кары (история)
10:46  Астана: центр геополитической борьбы за новый мировой порядок, - А.Никишин
10:44  "Новое" рос-медвед-правительство. За что министр Орешкин обозвал счетовода Кудрина "козел очкастый"
10:36  Балбал Одина. В одной только Алма-Атинской области каз-"ученые" обнаружили 2343 "сакральных памятника"
10:13  Путаются под ногами... Минэконом Узбекистана посетовал на избыток трудоспособных граждан
09:45  В горшок! В Казахстане приступили к разработке концепции детского Кодекса
09:01  Бесконечный путь хитрости. Отношения в треугольнике КНР-РФ-США, - А.Девятов
08:44  На Лондонской бирже впервые разместили облигации в узбекских сумах. Все 4 мешка?
08:22  Затаскать по Суданам. Для выяснения отношений в Африке используется в основном советская техника, - ВПК
08:13  Рахмон возведет в Душанбе мега-пафосный арх-комплекс "Независимость и Свобода", с садами "Истиклолият"
07:47  Разменные сунниты. США хотят решать свои задачи в Сирии за деньги аравийских монархий, - Е.Сатановский
07:32  Дело "Умед-88" отправили в суд. Рахмон зачищает последний вне-семейный тадж-бизнес
Архив
  © www.centrasia.ruВверх  
    ЦентрАзия   | 
Италия готовит миру новые сюрпризы, - Д.Седов
00:06 31.05.2018

Возобладает ли в результате политического кризиса политика Italy first?

Все случилось по-итальянски быстро. Президент Италии Серджо Маттарелла едва успел дать согласие на то, чтобы пост премьер-министра занял кандидат от коалиции двух победивших на парламентских выборах партий "Движение 5 звезд" и "Лига" Джузеппе Конте, как по рядам евробюрократии прошел трепет – ведь программа правительства Д. Конте ставила крест на спокойной жизни ЕС, собираясь предложить Евросоюзу свои правила игры.

Однако, рассмотрев внимательнее список министров, президент обнаружил в нем видного экономиста и непримиримого критика ЕС Паоло Савону (Paolo Savona), планировавшегося на пост министра финансов. Этого было достаточно, чтобы президент дал задний ход, отказался от согласия на выдвижение Д. Конте и быстренько, пока публика не опомнилась, выдвинул на пост временного главы правительства известного евробюрократа, бывшего сотрудника МВФ Карло Котарелли.

Во всяком случае, именно так описывают ход событий крупнейшие итальянские СМИ, хотя у многих авторов зародилось подозрение, что о присутствии Паоло Савоны в списках правительства президент знал давно. Просто поначалу им руководила верность принципам демократии, ведь Джузеппе Конте выдвигался от коалиции победителей на выборах. Потом к процессу подключились невидимые силы, "озабоченные судьбой Италии". Верность демократическим принципам скоропостижно испарилась, а на сцену вытащили совсем другую кандидатуру.

Однако Италия – страна вулканических страстей. Избиратели, отдавшие свои голоса за "Движение 5 звезд" и "Лигу", почувствовали себя одураченными. И вместо мирного формирования правительства начался выброс протеста. Наблюдатели говорят о том, что предпринятая рокировка может дорого стоить Серджо Маттарелле. Один из вариантов – выражение недоверия в парламенте с последующим уходом с высокого поста. Лидер "Движения 5 звезд" Ди Майо незамедлительно объявил о начале кампании под лозунгом "Мой голос имеет значение", а также о планах начать процесс импичмента против президента и призвал ко всеобщим демонстрациям в Риме и во всей стране в предстоящую субботу. Руководитель "Лиги" Маттео Сальвини призвал к новым досрочным выборам, которые, по его убеждению, принесут еще более убедительную победу двум партиям.

Положение обостряется. Прогнозы аналитиков указывают на то, что у Котарелли не набирается необходимой поддержки и ему лучше не пытаться стать премьер-министром. В таком случае президенту придется назначать внеочередные выборы уже на июль. Именно этого боятся в Брюсселе, где озабочены стабильностью еврозоны. Даже если Карло Котарелли сумел бы удержаться на посту премьер-министра, он оказался бы в одиночестве, без доверия в парламенте. А шансы партий евроскептического направления на новых выборах только увеличатся. Именно так оценивают сложившееся в Италии положение немецкие СМИ.

Больше всего немцев беспокоит быстрое нарастание совокупного долга Италии. И если евроскептики прорвутся к власти, никакого разумного с точки зрения Берлина решения этой проблемы не предвидится. Италия имеет вторую по величине задолженность в еврозоне после Греции. Совокупная задолженность государственного и частного секторов составляла на 2017 год 131,8% валового внутреннего продукта страны.

"Движение 5 звезд" и "Лига" намерены покончить с диктуемой МВФ политикой экономии. В планах этих партий снижение налогов и расширение социальных расходов, то есть увеличение государственного долга. Это станет вызовом практикуемой в ЕС модели либеральной экономики.

Итальянских евроскептиков не устраивает существующий в Евросоюзе порядок вещей, они требуют пересмотреть многие реформы последних лет, а целый ряд реформ отменить. В Брюсселе и Берлине эти требования рассматривают как объявление войны Европе и Германии. Ведь итальянцы намерены обсудить заново состояние внутреннего рынка, положение со свободой торговли вплоть до существующих правил, регулирующих долги, принципы банковской деятельности, денежную политику. Более того, они планируют ввести наряду с евро некое подобие "параллельной валюты", чтобы увеличить новому правительству пространство для маневра.

Прежнему правительству в Риме ставится в упрек то, что во время европейского финансового кризиса оно навязало народу Италии политику самоограничения. С этим, по мнению евроскептиков, должно быть покончено, Италия в грядущие годы должна придерживаться политики Italy first – по аналогии с политикой Дональда Трампа.

Страна вулканических страстей готовит миру новые сюрпризы.

Дмитрий СЕДОВ | 30.05.2018

Источник - fondsk.ru
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1527714360
Новости Казахстана

 Перейти на версию с фреймами
  © www.centrasia.ruВверх  