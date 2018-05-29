Лимонов о Харви Вайнштейне, сексуальности и политическом терроре

00:02 31.05.2018 А вот этого уже нельзя!



Получил пару дней назад СМС от приятеля: "Харви Вайнштейна арестовали".



Мы, большинство человечества, о существовании Вайнштейна и не догадывались. А теперь вот из Нижнего Новгорода СМС, весь мир его знает, этого побежденного солдата войны, объявленной женщинами мужчинам.



Впрочем, он не первый побежденный солдат и не самый значительный. Куда более высокого ранга побежденным был Доминик Стросс-Кан, тот был главой Международного валютного фонда и имел все шансы стать президентом Франции. Но, как стаи ворон, набросились на него женщины, и Стросс-Кан лишился всего.



А теперь жертвой стал Вайнштейн, телевидения всего мира показали, как он идет, заплетаясь ногами, от автомобиля в полицию. Приехал сдаваться.



Вид у него таки побежденного. Его изгнали из его же компании, от него ушла жена. Он потерял тучи денег, имя и вот-вот потеряет свободу. Наручники на него уже надевали, правда, потом сняли в обмен на залог в 1 миллион долларов. Зато надели электронный браслет.



Ладно бы его так мучили и уничтожали за хотя бы избиения женщин, но нет, речь идет всего лишь о склонении их к сексуальной близости… Зажимания, поглаживания там где не надо, нескромные предложения. Есть и одно обвинении в изнасиловании, произошедшем 15 лет, что ли, назад.



В самом конце XVIII века между знаменитыми англичанами, Томасом Мальтусом и Уильямом Годвином, был спор о сексуальности, какая судьба ожидает сексуальность в будущем. Мрачный Мальтус смотрел, впрочем, на будущее человечества оптимистично: "страсть между полами будет постоянной".



Уильям Годвин, он требует представления, был в те времена наиболее прославленным английским радикальным литератором, так Годвин утверждал, что "страсть между полами будет исчезать".



Судя по тому, что сделали со Стросс-Каном, а сейчас вытворяют с Вайнштейном, прав оказался Годвин. По крайней мере так обстоит дело в Европе и Америке.



Ценность секса между полами неуклонно падает. Некоторые дамы, да что некоторые, целый класс городских female, делающих карьеры в бизнесе, в искусстве, актрисы, певицы, музыкантши, похоже, в сексе абсолютно и не нуждаются. Даже тяготятся им. Череп Годвина скалится из XVIII века: "Я же предрекал!!!"



Россия тоже часть Европы, и не малая, на территории Европы живут 118 миллионов наших граждан. Поэтому европейские ереси быстро становятся нашими ересями, их заблуждения - нашими заблуждениями, их извращения - нашими извращениями.



Возьмем историю со Слуцким. Я вообще наших российских депутатов невысоко ценю.



Они несамостоятельны, угодливы, часто банальны.



Но вот как раз Леонид Слуцкий, на мой взгляд, один из самых блестящих депутатов Государственной думы. Резкий, остроумный, умный, насмешливый, он отлично знает Запад и как рыба в воде чувствует себя в международной политике.



Более того, в нашем сложном политическом режиме он умудряется находить правильные решения и формулировки, при которых не выглядит ни зависимым, ни марионеточным депутатом.



И вот на этого человека напали девки. Все как на Западе.



Против Слуцкого выступили отборные бойцы female-армии: продюсер телеканала "Дождь" Дарья Жук, корреспондент Русской службы ВВС Фарида Рустамова и главный редактор телеканала RTVI Екатерина Катрикадзе. Слуцкого обвинили в сексуальных домогательствах.



Председатель Государственной думы Вячеслав Володин вздумал отшутиться: "Чуть-чуть тут есть какая-то дань моде. Мы пытаемся угнаться за той вакханалией, которая творится сейчас в Америке".



Не без этого, отчасти дань моде, уважаемый господин Володин, но и кроме этого. Выступление передовых либеральных женщин выглядит и как акт политического террора.



Только что независимые журналисты призвали ОБСЕ "прекратить сотрудничество с депутатом Слуцким".



А вот это уже политика, вот этого уже не надо, призывать международные организации взять под контроль депутатов Российской Государственной думы! Хватит нам и того, что над депутатами, несомненно, есть контроль российского правительства. Не нужно, девки, призывать на помощь иностранцев.



Но к этому идет.



Был момент, когда я думал, что они угомонятся и оставят Слуцкого в покое.



Нисколько. После небольшого затишья опять ринулись в наступление.



"Дума должна нести ответственность за "сексуальные домогательства" депутатов, говорится в обращении, направленном Transpаrеncy International Россия, ВШЭ и тремя организациями по защите прав женщин: благотворительный центр помощи пережившим сексуальное насилие "Сестры", консорциум женских неправительственных объединений плюс проект "Насилию нет".



Черт его знает, что это за организации. Их нападающая агрессивность контрастирует с их названиями, я заметил.



Это кривая дорожка приведет к потере суверенитета депутатов, если чужеземные морализаторы станут манипулировать нашими парламентариями, руководствуясь философией выслеживания и наказания домогательств.



Если тенденция мужененавистничества будет прогрессировать, то женщины и мужчины в конце концов достукаются до того, что станут самозабвенно воевать, забыв о взаимном притяжении.



Тем более что весьма вероятно, что женщины и мужчины есть к тому же разные виды человека. Два вида.



Тем более что в случае неевропейских населений страсть между полами пребывает постоянной, в случае неевропейских населений прав оказался Мальтус.



Эдуард Лимонов Источник - REGNUM

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