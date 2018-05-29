Казахстанский Altyn Bank возглавил Марат Альменов

22:23 30.05.2018 Казахстанский Altyn Bank возглавил Марат Альменов



Председателем правления Altyn Bank избран Марат Альменов, передает Tengrinews.kz.



По информации финансового института, совет директоров принял решение досрочно прекратить полномочия Аскара Смагулова по его собственной инициативе. В должность Марат Альменов вступает с 4 июня 2018 года.



Как стало известно ранее, АО "Народный Банк Казахстана" завершило сделку по продаже 60-процентной доли в АО "Altyn Bank".



Доля продана China CITIC Bank Corporation Limited (далее - CITIC Bank) в размере 50,1 процента и China Shuangwei Investment Co., Ltd. (далее - Shuangwei) в размере 9,9 процента. Сообщается, что закрытие сделки произведено после исполнения сторонами ряда необходимых предварительных условий, в том числе получения необходимых одобрений от китайских и казахстанских регуляторных органов.



Народный банк считает, что данная сделка принесла ему значительную добавочную стоимость. Халык продолжает владеть 40-процентной долей в капитале Altyn Bank и оставляет за собой определенные права в соответствии с акционерным соглашением, заключенным между сторонами.



Председатель правления Народного банка Умут Шаяхметова прокомментировала данное событие:



"Мы считаем, что как банковский сектор, так и казахстанские потребители финансовых услуг должны выиграть от этого партнерства. Стратегический альянс между крупнейшими банками Казахстана и Китая расширит возможности Altyn Bank в сфере банковских технологий, перекрестных продаж, торгового финансирования, казначейских операций, платежей в юанях, а также позволит привлечь ключевых китайских клиентов, работающих в Казахстане. Altyn Bank остается универсальным банком и продолжит реализацию стратегии по работе с корпоративными и розничными клиентами. Мы ожидаем, что, благодаря доступу к инновационным технологиям CITIC Bank, Altyn Bank сможет усилить свои позиции на рынке", - прокомментировала она. Источник - Tengrinews.kz

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