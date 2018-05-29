Узбекистан построит АЭС на границе с Казахстаном

22:20 30.05.2018 Узбекистан и российская госкорпорация "Росатом" договорились о строительстве АЭС в Узбекистане. Уже выбрана площадка, и в скором времени стороны приступят к реализации этого масштабного проекта, сообщает nuz.uz.



Детали будущего проекта строительства атомной станции и ряд сопутствующих вопросов обсудили в среду, 30 мая, президент страны Шавкат Мирзиеев и генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев.



"В центре сегодняшней беседы была реализация совместного проекта по строительству АЭС, состоящей из двух блоков. Мы говорили и о локализации, и об использовании неядерных технологий, и, конечно, о подготовке кадров для создания отрасли. Поскольку только стройка потребует до 10 тысяч квалифицированных работников, само использование станции - около полутора тысяч человек. Президент поставил задачу максимально готовить специалистов в России. Мы серьезно сегодня обсуждали открытие в Узбекистане филиала Национального исследовательского ядерного университета "МИФИ". Кроме того, говорили о возможности подготовки кадров в Академии "Росатома", возможности стажировки на объектах госкорпорации", - рассказал Лихачев по итогам переговоров.



Генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев. © nuz.uz



"Узбекская сторона нам назвала сегодня площадку - это Навоийская область. Буквально на днях мы выезжаем на место и начинаем сбор информации. Мы договорились о подходах к организации проекта. В данном случае не будет четкой роли заказчика и подрядчика. Это тот подход, когда мы строим вместе, когда мы строим как для себя. Подобный подход мы применяем только в России и Беларуси, когда вместе с правительством страны мы определяем все аспекты, стоимость проекта, вместе несем ответственность за его реализацию. Это кратно сокращает сроки, закладывает механизмы, страхующие нас от удорожания", - добавил глава "Росатома".



Навоийская область Узбекистана граничит с Казахстаном, Джизакской, Самаркандской и Бухарской областями, а также с Республикой Каракалпакстан. Площадь области - 110 800 квадратных километров. © wikipedia.org



По словам Лихачева, в республике будет создана современная ядерная инфраструктура. В частности, должен появиться регулятор, условно называемый Атомнадзор, который будет контролировать всю работу совместно с российской корпорацией по принципу "четырех глаз".



В декабре 2017 года "Росатом" и правительство Узбекистана подписали соглашение о сотрудничестве в области использования атомной энергии в мирных целях. В настоящее время созданы две рабочие группы, которые ведут работу по проекту строительства АЭС в Узбекистане. Источник - tengrinews.kz

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