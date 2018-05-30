 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 30.05.2018
20:18  Узбекистан "крадет" туристов у Кыргызстана? - "ВечБишкек"
19:48  Транскаспийский маршрут: реальный обход России или борьба за "пустышку"? - А.Суховеркова
19:46  Foreign Policy: Трамп хочет повторить крах кайзера Вильгельма II?
19:16  Младшего брата зятя президента Узбекистана обвинили в оказании давления на футбольных судей и тренеров
19:14  США заявили о ликвидации не менее 50 лидеров "Талибана" в Афганистане (почему не 500?)
18:53  В Бишкеке задержан первый зампред правления "Росинбанка" Андрей Гойхман
16:58  Начальник главного управления кадров и глава службы внутреннего расследования КырМВД сняты с должностей... как шантажисты
16:20  Боевики ДАИШ начали третье наступление на Пальмиру
15:21  В Швейцарии начали описывать имущество российского "Газпрома". По иску Украины
14:01  Астана: центр геополитической борьбы за новый мировой порядок. Ч.2, - А.Никишин
13:51  Новая Кыргызская банкнота в 2 тыс. сомов (с Манасом на коне) победила на конкурсе валют стран Европы и СНГ
08:53  Хивинское ханство наше! Средняя Азия в XIX веке ждала русских с надеждой, - К.Кудряшов
08:12  Китай форсирует создание нового поколения ядерного оружия "Судного дня", - Daily Mail
08:08  Индийские ученые уверяют, что новой "супер-едой" может стать тараканье молоко, - Independent
08:07  Белый дом приостановил введение новых северокорейских санкций в отчаянной попытке провести саммит, - Wall Street Journal
08:00  Приостановлена лицензия "Эксимбанка Казахстана"
07:52  Евроскептикам не дали сформировать правительство Италии. "По всей Европе нарастает народный гнев"...
07:44  Отбивая атаку на афганский Фарах ВВС США применили урановые бомбы
07:21  Пляши, Елбасы! Суд Брюсселя снял арест с активов КазНацфонда на 21,5 млрд долларов
07:18  Свободу Кариму Баратову! Уроженец Казахстана, взломавший Yahoo, приговорен к пяти годам тюрьмы
00:15  Бухара - как она есть в эпоху мангытов. Ч. 2, - Б.Мусаев
00:05  Турция. Возвращение к истокам или обретение новой идентичности, - Рашид Гани Абдулло
00:03  США анонсировали введение 25-процентных пошлин на товары из Китая
00:02  Почему экономика - лженаука? - А.Халдей
00:00  Москва за чемпионат по футболу расплачивается Донбассом, - С.Гомзикова
Вторник, 29.05.2018
22:55  Минэнерго Казахстана вводит запрет на ввоз бензина из России
22:28  В Киеве застрелили российского журналиста-перебежчика Бабченко
21:39  В ОБСЕ осудили решение Казвластей о закрытии сайта Ratel.kz
20:48  Это Либерия, детка. Белые НПОшники массово чпокоют малолетних негритянок за еду, - The Times
20:07  Сирия признала независимость Абхазии и Южной Осетии
20:05  Иран решил в Сирии гнуть свою линию? "Бригада 313" пошла в атаку на Дараа
19:34  "Стабилизация невозможна". В США признали провал 15-летнего присутствия в Афганистане, - А.Рыбин
19:30  Индия заявила об отказе соблюдать антииранские санкции США
19:23  Экс-главе правительства Кыргызстана Сапару Исакову предъявлено обвинение по статье "коррупция"
17:14  Белая пыль неизвестного происхождения накрыла столицу Туркменистана
16:25  Казахстан ответил на ноту МИД Кыргызстана о предвзятых проверках граждан КР в аэропорту Алматы
14:22  Джихадист-террорист в бельгийском Льеже застрелил 2 женщин-полицейских и прохожего
11:43  Политическая традиция в Казахстане сильнее норм закона, - Данияр Ашимбаев
10:47  За что большевики расстреляли узбекского просветителя и джадида пан-тюркиста Мунаввара Кары (история)
10:46  Астана: центр геополитической борьбы за новый мировой порядок, - А.Никишин
10:44  "Новое" рос-медвед-правительство. За что министр Орешкин обозвал счетовода Кудрина "козел очкастый"
10:36  Балбал Одина. В одной только Алма-Атинской области каз-"ученые" обнаружили 2343 "сакральных памятника"
10:13  Путаются под ногами... Минэконом Узбекистана посетовал на избыток трудоспособных граждан
09:45  В горшок! В Казахстане приступили к разработке концепции детского Кодекса
09:01  Бесконечный путь хитрости. Отношения в треугольнике КНР-РФ-США, - А.Девятов
08:44  На Лондонской бирже впервые разместили облигации в узбекских сумах. Все 4 мешка?
08:22  Затаскать по Суданам. Для выяснения отношений в Африке используется в основном советская техника, - ВПК
08:13  Рахмон возведет в Душанбе мега-пафосный арх-комплекс "Независимость и Свобода", с садами "Истиклолият"
07:47  Разменные сунниты. США хотят решать свои задачи в Сирии за деньги аравийских монархий, - Е.Сатановский
07:32  Дело "Умед-88" отправили в суд. Рахмон зачищает последний вне-семейный тадж-бизнес
07:24  Резиденты-инвесторы. Закат российского олигархата, - Эдуард Лимонов
Архив
  © www.centrasia.ruВверх  
    Кыргызстан   |   Узбекистан   | 
Узбекистан "крадет" туристов у Кыргызстана? - "ВечБишкек"
20:18 30.05.2018

Узбекистан "крадет" туристов у Кыргызстана?

В Узбекистане планируется создать свободную туристическую зону (СТЗ) "Чарвак" в Ташкентской области. Общая ее площадь составит 94,8 тысячи га.

"Благодаря реализации концепции, рассчитанной на 2018-2019 годы, планируется создание в области современных объектов туристской инфраструктуры, а также функциональных и сезонных зон отдыха, которые должны стать "опорной точкой развития региона" и стимулом развития малого и частного предпринимательства. Планируется, что к 2021 году количество иностранных туристов, посещающих область, повысится с 72 тысяч человек по итогам 2017 года до прогнозных 150 тысяч, а экспорт туристских услуг вырастет с 44,6 млн до 100 млн долларов".

Примечательно, что подобное расширение туристической сферы РУз делает повсеместно в стране.

Соседствующие Узбекистан и Кыргызстан в плане туризма никогда не конкурировали. Каждая республика занимала свою нишу. И если РУз делал ставку в первую очередь на исторический туризм, то в Кыргызстан ехали за пляжным отдыхом, горнолыжными спортом и приключениями. Но не поменяется ли ситуация в связи с новыми планами узбекского правительства?

К такой возможности президент Ассоциации туризма КР Владимир Комиссаров отнесся скептически.

- Туризм в Узбекистане интересен был и есть с точки зрения его исторической привлекательности. Это направления "Бухара" и другие, подобные ему. Но вот довести их до масштабов нашей страны у них не получится. Например, тот же "Шелковый путь" - для его привлекательности пришлось связывать с нами. Поэтому тут, скорей всего, будет туркластер республиканско-городского характера, - заявил в беседе с VB.KG Комиссаров.

А вот для развития горнолыжного туризма климат РУз слишком мягкий, считает эксперт.

- Теплые зимы и короткий период, когда на земле лежит нужная масса снега, делает эту сферу малопривлекательной. Как, собственно, и приключенческий без исторической подоплеки, - подчеркнул Комиссаров.

А вот сравнивать наш Иссык-Куль с пляжами на водохранилищах Узбекистана и вовсе не стоит, заверил эксперт.

- Что выберут туристы? Чистую озерную воду нашего Иссык-Куля или грязную водохранилищ, пусть и с хорошо развитой развлекательной инфраструктурой? Ответ однозначный. Поэтому, скорей всего, ставка там будет делаться впоследствии на местное население. И переживать по поводу конкуренции нам точно не стоит. Просто нужно развивать собственный туризм и его составляющие и дальше, - добавил Владимир Комиссаров.

30 мая 2018
- Виктория Григоренко

Источник - Вечерний Бишкек
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1527700680
Новости Казахстана

 Перейти на версию с фреймами
  © www.centrasia.ruВверх  