Foreign Policy: Трамп хочет повторить крах кайзера Вильгельма II?

19:46 30.05.2018 Действиям Трампа также сопутствуют изоляционизм и милитаризм, которые привели немецкого монарха и его страну к гибели



Ранее запланированный саммит между президентом США Дональдом Трампом и северокорейским лидером Ким Чены Ыном все еще может состояться, однако письмо Трампа об отмене саммита, направленное КНДР, не перестает шокировать. Оно заслуживает более внимательного прочтения. Это практически беспрецедентный пример одновременно наивной и патологической уверенности западного лидера в том, что дипломатия может работать таким образом. К сожалению, другой подобный исторический прецедент вовсе не обнадеживает, пишет Джереми Сури в статье для американского издания The Foreign Policy.



Сочетание досады, преувеличенной щедрости и буйных угроз больше напоминает подростковую истерику, а не поведение государственного лидера. Президент выразил недовольство в отношении заявлений и упрямства КНДР, которая и раньше поступала точно так же, и объявил, что покинет переговоры и останется дома. Северокорейское руководство, по-видимому, должно было умолять его остаться и сразу же согласиться на все его требования.



Письмо Трампа, скорее всего, войдет в число самых провальных международных документов за прошедший век. Даже когда Соединенные Штаты начали реализовывать изоляционистскую и одностороннюю политику, иностранные лидеры были уверены, что президент будет действовать, ориентируясь на национальные интересы США. Фундаментальная realpolitik сделала американскую внешнюю политику предсказуемой, рациональной и заслуживающей доверия. У действий Вашингтона всегда была четкая логика, они всегда преследовали четкую цель. Международные игроки уважали позицию Белого дома, даже если не были с ней согласны. Они были готовы работать с США, даже если их интересы входили в противоречие с интересами Вашингтона.



В письме Трампа ни разу не употребляется слово "интересы". Письмо носит весьма личный и эмоциональный характер, оно сфокусировано в основном на очевидном неуважении, проявленном со стороны КНДР, в отношении величия и щедрости Трампа. Как северокорейский лидер осмеливается оскорблять президента США, который, разумеется, также неоднократно оскорблял Ким Чен Ына! Как смеет Пхеньян отказывать в уважении великому лидеру США! Почему Ким Чен Ын не сдался, когда США соизволили согласиться на встречу с ним?! Президент обращается к северокорейскому лидеру как к своему вассалу, а не как к лидеру суверенного государства.



Трамп пообещал подождать, предоставив Ким Чен Ыну возможность опомниться и проявить униженное смирение: "Если вы передумаете… пожалуйста, не стесняйтесь, позвоните или напишите мне". Что, серьезно? Может, Ким Чен Ыну следует написать об этом в Твиттере, господин президент?



Всем уже хорошо известно о нарциссической агрессии Трампа и его утренних истериках. Многие иностранные лидеры уже привыкли. Но подобная глупость и наплевательство на все дипломатические нормы, явленные миру в письме Трампа, не вписываются ни в какие ворота. Если все международное сообщество придет к выводу, что Трамп действительно готов развязать ядерную войну только для того, чтобы защитить свой имидж, будут утеряны все возможности для выстраивания работоспособных отношений между США и другими государствами.



Мы сталкивались с подобным кошмаром и раньше, более века тому назад. Тон и язык письма Трампа перекликается с заявлениями бывшего германского императора и короля Пруссии Вильгельма II. Ключевые международные игроки должны рассмотреть эту историческую аналогию и политические последствия, с которыми столкнулась Германия.



В октябре 1908 года еженедельная британская газета The Daily Telegraph опубликовала интервью Вильгельма II. Сходство с Трампом просто поразительное:



"Вы англичане, сумасшедшие, сумасшедшие, сумасшедшие, как мартовские зайцы. Что с вами случилось, что вы так полностью преданы подозрениям, недостойным великой нации… Ложь и интриги чужды моей натуре. Мои действия должны были говорить за себя, но вы их не слушаете, а только тех, кто неправильно истолковывает и искажает их. Это личное оскорбление, нанесенное мне… Видеть, как мои действия ошибочно истолковываются, как на мои повторные предложения дружбы смотрят недоверчивым взглядом, сильно тяготит мое терпение. Я снова и снова говорил, что я - друг Англии, а ваша пресса, или, по крайней мере, значительная ее часть, предлагает английскому народу отказаться от моей протянутой руки, и говорит ему, что вторая держит кинжал. Как я могу убедить народ против их воли?"



В этом интервью кайзер не только оправдывает немецкую поддержку британских противников в Южной Африке, но и заявил, что британская реакция оскорбила его. Провозгласив свою непогрешимость, он набросился на критиков в Англии и Германии и назвал их "безумцами". Это было слишком даже для монарха. После интервью в The Daily Telegraph британцы убедились, что они никогда не смогут договориться о мире с неуклюжим немецким монархом. Первую мировую войну было бы намного проще избежать, если бы Вильгельм II больше действовал бы как государственный деятель или, по крайней мере, как дипломат. Его присутствие неоднократно подталкивало сложные международные обстоятельства к конфликту.



Стиль и тон заявлений Трампа имеет много общего с заявлениями Вильгельма II. Агрессивная мелочность, проявленная в письме, говорит о том, что Трамп также может превратиться в источник конфликтов. Мир начинает понимать, что властолюбие Трампа очень легкомысленно относится ко всем дипломатическим нормам, впитанным великими державами после катастрофического правления Вильгельма II. Трамп является первым крупным мировым лидером, который так же, как и Вильгельм II, грубо извращает осторожный, стратегический язык дипломатии.



Действиям Трампа также сопутствуют изоляционизм и милитаризм, которые привели немецкого монарха и его страну к гибели. Вильгельм II стал свидетелем поражения своей империи и гибели миллионов немцев. Он отрекся от престола и позорно бежал в Нидерланды. Нынешние мировые лидеры, а также Конгресс США, должны предпринять решительные действия, чтобы ограничить власть Трампа, прежде чем он приведет страну к еще более разрушительному краху.



Максим Исаев Источник - REGNUM

