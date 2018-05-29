Младшего брата зятя президента Узбекистана обвинили в оказании давления на футбольных судей и тренеров

19:16 30.05.2018 По результатам двухнедельного расследования, предприниматель, приближенный к семье президента Узбекистана, оказывал давление на футбольных судей и тренеров во время последних двух туров Суперлиги Узбекистана по футболу, сообщает радио "Озодлик".

Пока не удалось установить, какое отношение имеет 32-летний кокандский предприниматель Ойбек Умаров, являющийся младшим братом зятя президента Шавката Мирзияева Отабека Умарова, к футбольному клубу "Коканд – 1912".



По словам собеседников, поведение Ойбека Умарова во время последних двух игр данной команды резко отличалось от поведения обычных футбольных фанатов. К такому выводу редакция "Озодлика" пришла после беседы с несколькими независимыми друг от друга свидетелями: членами футбольных клубов, тренерами, футбольными чиновниками и фанатами.

Футбольная команда "Коканд – 1912", занимающая восьмое место в турнирной таблице Суперлиги, 22 мая проиграла на своем поле команде "Бухара" со счетом 1:2, а во время игры 26 мая уступила команде "Кызылкум" со счетом 0:1. По словам наших собеседников, во время вышеназванных матчей и после них Ойбек Умаров оскорбил судей, комиссаров и тренеров, открыто оказывал на них давление и обвинил их в проигрыше команды "Коканд – 1912".

"После того, как кокандцы пропустили два гола, Ойбек позвал к себе комиссара игры и пригрозил, сказав ему следующее: "Скажи Коваленко, что позже я его размажу". Я слышал это своими ушами. Затем он позвал к себе моего напарника, стоявшего рядом со мной, и приказал ему, чтобы сотрудники милиции не позволили судьям покинуть поле. "Не пропускайте судей, стоящих на ближней линии, чтобы они не ушли в свои комнаты. Я разберусь с ними", сказал Ойбек моему напарнику", – говорит милиционер, обеспечивавший безопасность во время матча в 12-м туре Суперлиги.

Как говорит представитель футбольной команды "Бухара", во время матча второго тура судьи уже открыто начали идти на уступки команде "Коканд – 1912". Поражение команды "Коканд – 1912" зарафшанскому "Кызылкум" во время матча 26 мая еще больше разгневало Ойбека Умарова. После окончания матча Ойбек Умаров грозил отстранить главного арбитра Акобирходжу Шукуриллаева от футбола. "Умаров кричал на арбитра: "Я уволю тебя с работы". Но арбитр стоял молча. У него был потерянный вид, потому что он еще молод. Затем Умаров начал угрожать контролеру матча Фарходу Абдуллаеву", – сказал источник.



Советник президента Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) Диер Имамхаджаев заявил, что арбитр Акорбирходжа Шукуруллаев был отстранен от Суперлиги "за ряд ошибок", допущенных во время матча между командами "Коканд – 1912" и "Кызылкум". Источник - ca-news.org

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