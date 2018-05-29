В Бишкеке задержан первый зампред правления "Росинбанка" Андрей Гойхман

18:53 30.05.2018 В Бишкеке задержан первый заместитель председателя правления "Росинбанка" Андрей Гойхман. Об этом КирТАГ сообщили в Верховном суде КР в среду.



"Задержан первый зампредседателя правления "Росинбанка" Андрей Гойхман. Первомайский районный суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до окончания следствия - до 23 июня текущего года", - сообщили в Верховном суде.



Как отметили в пресс-службе, в настоящее время адвокаты Гойхмана подали апелляцию в городской суд об изменении меры пресечения, которую городской суд рассмотрит в ближайшее время.



Как уточнили в Верховном суде, Андрею Гойхману предъявлено обвинения по статье 183 Уголовного кодекса КР (легализация и отмывание преступных доходов).



КирТАГ – Альбина Метерова. См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане Источник - kyrtag.kg

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