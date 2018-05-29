 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Начальник главного управления кадров и глава службы внутреннего расследования КырМВД сняты с должностей... как шантажисты
16:58 30.05.2018

Начальник главного управления кадров Б. Имангазиев и глава службы внутренних расследований С.Кочербаев МВД КР сняты с должностей по итогам служебной проверки. Сообщает МВД КР в среду.

Как сообщает МВД, по итогам тщательного и объективного расследования дана оценка действиям отдельных руководителей подразделений МВД.

Ранее на коллегии МВД, в отношении начальника службы внутреннего расследования МВД С. Кочербаева и начальника главного управления кадров МВД Б. Имангазиева проводилось служебное расследование. На время расследования оба были отстранены от должностей.

Служебное расследование показало, что главы служб ненадлежащим образом исполняли свои прямые функциональные обязанности. В результате отдельные сотрудники вверенных им подразделений занимались шантажом, вымогательством, поборами.

По итогам служебного расследования, а также с учетом возбуждения генеральной прокуратурой уголовного дела по признакам преступления предусмотренного статьей 304 частью 2 (Злоупотребление должностным положением) УК КР, начальник службы внутреннего расследования МВД Кыргызской Республики, полковник милиции С.Кочербаев уволен из органов внутренних дел Кыргызской Республики.

Начальник главного управления кадров МВД Кыргызской Республики, полковник милиции Б. Имангазиев по итогам служебного расследования за допущенные недостатки в организации служебной деятельности вверенного подразделения освобожден от занимаемой должности.

В ходе расследования, подтвердилось, что заместитель начальника главного управления государственной специализированной службы охраны МВД КР майор милиции Р. Касанов с 15 января 2012 года по настоящее время 70 раз пересекал государственную границу Кыргызской Республики. А его отец Б. Касанов в 2008 году был осужден Петропавловским областным судом Республики Казахстан на 10 лет лишения свободы за совершение тяжкого преступления. Майор милиции Р.Касанов уволен из органов внутренних дел Кыргызской Республики.

Начальник ГУГССО МВД полковник милиции У. Асанов наказан в дисциплинарном порядке - ему объявлено о неполном служебном соответствии.

По итогам служебного расследования все собранные материалы были направлены в прокуратуру для дачи юридической оценки.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - kyrtag.kg
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