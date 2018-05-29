В Швейцарии начали описывать имущество российского "Газпрома". По иску Украины

15:21 30.05.2018 Судебные приставы пришли в швейцарский офис "дочки" "Газпрома"



По данным СМИ, приставы провели опись имущества в офисе компании Nord Stream в рамках исполнения решения Стокгольмского арбитража, вынесенного по итогам спора "Газпрома" с "Нафтогазом Украины"



Швейцарские судебные приставы провели опись имущества в офисе компании Nord Stream AG, являющейся оператором морского газопровода "Северный поток", по которому в Германию доставляется российский газ, сообщает ТАСС со ссылкой на свои источники. По их словам, визит приставов состоялся в рамках исполнения решения, вынесенного Стокгольмским арбитражем, разбиравшим спор между "Газпромом", которому принадлежит 51% в Nord Stream AG, и "Нафтогазом Украины".



"Местные судебные приставы провели опись имущества в офисе Nord Stream в Цуге в рамках обеспечительных мер по исполнению решения Стокгольма", - рассказал один из собеседников агентства.



В свою очередь источник "Интерфакс-Украина" сообщил, что "Нафтогаз" начал процесс взыскания с "Газпрома" присужденных арбитражем $2,6 млрд. По словам собеседника агентства, действия проводятся не только в Швейцарии, но также в Нидерландах и Великобритании в рамках ст. 5 Нью-Йоркской конвенции о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений.



Источник "РИА Новости" подтвердил, что судебные приставы побывали в швейцарском офисе Nord Stream, заверив в то же время, что арест на активы или имущество компании наложен не был. "[Приставы] посещали офис, но никакого ареста не было", - сказал собеседник агентства.



В самой Nord Stream пока отказываются комментировать визит судебных приставов. "Мы не предоставляем комментариев по данному вопросу", - заявили РБК в пресс-службе.



28 февраля Стокгольмский арбитраж принял решение по контракту на транзит газа через Украину и частично удовлетворил требования "Нафтогаза Украины", обязав "Газпром" выплатить украинской компании $4,63 млрд за недопоставку газа по транзитному договору. С учетом ранее вынесенного тем же арбитражем решения по спору о контракте на поставку газа, в рамках которого "Нафтогаз Украины" обязали выплатить российской компании $2 млрд, "Газпром" остался должен "Нафтогазу" порядка $2,6 млрд.



28 мая стало известно, что "Газпром" направил апелляцию в суд округа Свеа в Швеции с требованием полностью отменить решение Стокгольмского арбитража по спору с "Нафтогазом" по транзитному контракту.



Компания Nord Stream является оператором газопровода "Северный поток" на транспортировку газа от начальной точки газопровода "Северный поток" на побережье близ Выборга в России до финальной точки газопровода в Любмине, Германия. При этом Nord Stream не является собственником, покупателем или продавцом транспортируемого газа. Совладельцами Nord Stream являются "Газпром" (51%), Wintershall (15,5%), E.On (15,5%), Gasunie (9%) и Engie (9%).



Автор:

Евгений Калюков.



При участии:

Юлия Лымарь. Источник - rbc.ru

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