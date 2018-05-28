Новая Кыргызская банкнота в 2 тыс. сомов (с Манасом на коне) победила на конкурсе валют стран Европы и СНГ

13:51 30.05.2018 Памятная банкнота номиналом 2 тыс. сомов стала победительницей международного конкурса "Лучшая региональная банкнота 2018 года" среди стран Центральной и Восточной Европы и стран СНГ. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка КР.



Памятная банкнота национальной валюты Кыргызстана номиналом 2000 сомов стала победителем в номинации "Лучшая инновация в банкнотной индустрии" в международной конференции "Banknote 2018", проходившей в г. Даллас (США) с 21 по 24 мая 2018 года. "Banknote 2018" – это главная конференция-форум в области банкнотного производства, в которой анонсируются последние тенденции и технологии банкнотной индустрии.



Отмечается, что награда "Лучшая инновация в банкнотной индустрии" присуждается Международной ассоциацией по вопросам выпуска банкнот (IACA) за использование новейших технологий в области банкнотного производства. Банкнота номиналом 2 тыс. сомов удостоена престижной награды за использование новейшего защитного элемента – микрооптической полосы MOTION SURFACE.



Напомним, памятная банкнота номиналом 2000 сомов выпущена в обращение 17 ноября 2017 года и посвящена 25-летию независимости Кыргызской Республики, 25-летию образования Национального банка КР и 25-летию введения национальной валюты.



Мунара Боромбаева Источник - КирТАГ

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