Китай форсирует создание нового поколения ядерного оружия "Судного дня", - Daily Mail

08:12 30.05.2018 Китайские ученые "активно" приступили к разработке ядерного оружия "Судного дня" в попытке обогнать США и Россию



Китай "активно" разрабатывает новое поколение ядерного оружия "Судного дня", чтобы обойти в гонке вооружений США и Россию, сообщает Daily Mail.



Эксперты предупреждают, что, в то время как Китай, США и Россия надеются, что их ядерные программы будут действовать как сдерживающий фактор против потенциальных угроз, растущая гонка вооружений может увеличить шансы конфликта "конца света".



В новом докладе Китайской академии физико-технических наук ученые сообщили о том, что китайские исследователи провели 200 лабораторных экспериментов с сентября 2014 по декабрь 2018 года.



В среднем, национальные лаборатории страны около 50 раз в год проводили эти эксперименты, целью которых было воссоздать сложные физические процессы, происходящие во время ядерного взрыва.



Для сравнения американские ученые провели 50 подобных испытаний с 2012 по 2017 год, в среднем 10 в год, согласно Национальной лаборатории Лоуренса Ливермора (Lawrence Livermore National Laboratory).



"Ученые, разрабатывающие оружие в США, Китае и России, стремятся создать меньшие ядерные боеголовки, что позволит производить более точные удары по конкретным целям", - пишет издание, напоминая, что их создание может привести к снятию запрета на их применение.



29 мая 2018 г.



Гарри Петтит | Daily Mail Источник - inopressa.ru

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