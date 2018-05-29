 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Индийские ученые уверяют, что новой "супер-едой" может стать тараканье молоко, - Independent
08:08 30.05.2018

"Большинство людей предпочло бы никогда не встречаться с тараканами, особенно в ресторанах, но ученые уверяют: выделения этих насекомых вскоре могут появиться в меню повсеместно", - сообщает журналистка Independent Сара Янг.

"Тараканье молоко - оно же "послеродовая жидкость" - сейчас хвалят как последнее веяние моды для тех, кто не употребляет молочные продукты. Исследователи из индийского Института биологии стволовых клеток и регенеративной медицины уверяют: людям может понравиться молоко, выделяемое тараканами в кристаллической форме для кормления потомства, которое вылупляется из яиц", - поясняет издание.

"В публикации в Journal of the International Union of Crystallography ученые сообщают, что молоко тихоокеанского таракана-жука (он же Diploptera punctata) имеет много ценных питательных свойств", - пишет авторы.

"Кристаллы - словно полноценная еда, они содержат белки, жиры и сахар, - сообщил в интервью Times of India Сенчери Бенерджи. - Если взглянуть на последовательности белков, в них есть все необходимые аминокислоты".

Авторы исследования уверяют: в одном кристалле тараканьего молока "содержится, по нашим подсчетам, в три с лишним раза больше энергии, чем в эквивалентной по массе дозе коровьего молока".

Газета указывает, что тараканье молоко трудно добыть: тараканы в процессе "выдаивания молока" погибают, а на один стакан молока требуется целая армия насекомых.

И все же одна южноафриканская фирма уже выпустила на рынок мороженое из "энтомолока" насекомых, выращиваемых на специальных фермах.

29 мая 2018 г.

Сара Янг | Independent

Источник - inopressa.ru
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