 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Приостановлена лицензия "Эксимбанка Казахстана"
08:00 30.05.2018

Лицензия приостановлена на привлечение новых депозитов и открытие новых банковских счетов физических лиц.

Постановлением правления Национального Банка РК с 29 мая 2018 года приостановлено действие лицензии на прием депозитов физических лиц, открытие банковских счетов физических лиц АО "Эксимбанк Казахстан" сроком до 29 августа 2018 года включительно, сообщает Zakon.kz.

""Данное решение принято Национальным Банком в рамках надзорного реагирования на отдельные нарушения Банком требований банковского законодательства по основаниям, предусмотренным подпунктами г) и з) пункта 1 статьи 48 Закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан" за систематическое (три и более раза в течение двенадцати последовательных календарных месяцев) нарушение пруденциальных нормативов и нормативных правовых актов", - говорится в сообщении Нацбанка."

Как отмечается, лицензия приостановлена на привлечение новых депозитов и открытие новых банковских счетов физических лиц и не касается обслуживания действующих депозитов и клиентов Банка.

По данным Нацбанка, на 1 мая 2018 года объем принятых депозитов физических лиц Банка составляет 267 млн тенге. Доля депозитного портфеля физических лиц Банка составляет 0,003% от совокупного объема депозитов физических лиц банковской системы.

Источник - Zakon.kz
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