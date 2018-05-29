Евроскептикам не дали сформировать правительство Италии. "По всей Европе нарастает народный гнев"...

07:52 30.05.2018 С правительством Италии обошлись технично



Формирование кабинета поручено экономисту Карло Коттарелли



Решение президента Италии Серджо Маттареллы поручить экономисту Карло Коттарелли формирование технического кабинета министров не подвело черту под беспрецедентным правительственным кризисом, продолжающимся уже почти три месяца. Источники "Ъ" в администрации президента страны уверяют: список членов кабинета давно готов. Однако контролирующие парламент правые и популистские партии уже дали понять, что его не утвердят. А это сделает неизбежным проведение осенью новых выборов, которые станут проверкой популярности евроскептиков, причем не только итальянских. Лидер французского "Национального фронта" Марин Ле Пен, комментируя новости из Рима, заявила, что "по всей Европе нарастает народный гнев".



Новости, касающиеся формирования итальянского кабинета министров, в последнее время появляются по вечерам, чтобы избежать слишком уж сильного влияния на Миланскую биржу, и так потерявшую €200 млрд за те две недели, что шло обсуждение возможного коалиционного кабинета "Лиги" и движения "Пять звезд". Видимо, следуя именно этой логике, о своей неудавшейся попытке сформировать правительство Джузеппе Конте доложил главе государства в воскресенье вечером.



Причиной провала стало отсутствие консенсуса с президентом по поводу кандидатуры Паоло Савоны на пост министра экономики. Известный своими заслугами перед страной на посту директора Банка Италии, а также министра промышленности и торговли, господин Савона при этом имеет славу евроскептика, разработавшего программу по выходу Италии из еврозоны. Скандально известен экономист и некорректными высказываниями в адрес Германии: в одной из своих научных работ он утверждал, что канцлеру Ангеле Меркель удалось реализовать - правда, мирными средствами - план Гитлера о немецкой гегемонии в Европе.



Страхование без отрыва от жизни.Оформление КАСКО в мобильном приложение IngoMobile от Ингосстраха





Узнать больше



реклама



О своем нежелании утверждать кандидатуру Паоло Савоны президент Маттарелла предупредил сразу. При обычных обстоятельствах в подобных разногласиях нет ничего из ряда вон выходящего, и последнее слово при их разрешении имеет, согласно конституции, президент.



По информации источников "Ъ" в администрации президента, Серджо Маттарелла был готов отдать пост министра экономики Джанкарло Джорджетти, который считается правой рукой лидера "Лиги" Маттео Сальвини. Однако господин Сальвини был непреклонен: или Савона, или выборы.



Такую точку зрения поддержала среди прочих лидер французского "Национального фронта" Марин Ле Пен. "Евросоюз и финансовые рынки в очередной раз конфискуют демократию. То, что происходит в Италии,- это госпереворот, нападение на итальянский народ со стороны нелегитимных институтов. На фоне такого отрицания демократии по всей Европе нарастает народный гнев!" - прокомментировала госпожа Ле Пен на своей странице в Twitter нежелание утверждать кандидатуру Паоло Савоны.



Как Джузеппе Конте возглавил новое правительство

Как Джузеппе Конте возглавил новое правительство



Объясняя свою позицию, Серджо Маттарелла в официальном заявлении отметил, что выступил против кандидатуры Паоло Савоны как гарант стабильности итальянского общества и экономики. Президент опасался, что под угрозой может оказаться членство страны в еврозоне, что имело бы отрицательные последствия для экономики, стало бы угрозой для сбережений граждан и отпугнуло бы инвесторов.



Что касается Карло Коттарелли, которому президент поручил формирование технического кабинета, то он антагонист не только Паоло Савоны, но и всей крайне затратной экономической программы коалиции "Лиги" и "Пяти звезд" (она предполагает одновременно введение единого подоходного налога, безусловного дохода и снижение пенсионного возраста). По мнению господина Коттарелли, выполнение этой программы оставит дыру в бюджете и приведет Италию к неминуемому дефолту. Считать государственные средства экономист умеет: в прошлом директор департамента МВФ по бюджетным вопросам, он известен как разработчик методов снижения госрасходов.



Почему новое правительство подозревали в пророссийском уклоне

Почему новое правительство подозревали в пророссийском уклоне



Впрочем, Миланская биржа, поначалу отреагировавшая положительной динамикой, вскоре вернулась к минусовым показателям. Причина - в сохраняющейся в Италии политической неопределенности. У экспертов нет уверенности в том, что техническому правительству удастся заручиться вотумом доверия в парламенте. "Лига", движение "Пять звезд" и партия "Вперед, Италия" Сильвио Берлускони уже дали понять, что поддерживать техническое правительство не собираются. А значит, осенью в стране пройдут внеочередные парламентские выборы, которые, по сути, выльются в новое противостояние между сторонниками Евросоюза и евроскептиками.



Елена Пушкарская, Рим



Премьер не удержал инвесторов



Реакция рынков на решение о назначении Карло Коттарелли главой технического правительства Италии была поначалу позитивной. Спреды в доходности итальянских и немецких десятилетних облигаций сокращались, а индекс Миланской биржи показывал рост. Однако оптимизма инвесторам хватило ненадолго. По итогам торгов понедельника фондовый индекс FTSE MIB снизился еще на 1,8%, вернувшись на уровень ниже 22 тыс. пунктов. За две недели индекс потерял уже 10% и откатился к минимальному значению этого года. Продолжилась распродажа и суверенного долга Италии. К исходу понедельника, по данным Reuters, доходность десятилетних государственных еврооблигаций впервые с октября 2014 года поднялась выше уровня 2,7% годовых. Это на 0,23 п. п. выше значений пятницы и на 0,73 п. п. значений двухнедельной давности. Политическая нестабильность в Италии сохраняется, и в таких условиях международное рейтинговое агентство Moody"s объявило в понедельник о своем решении поместить долгосрочный рейтинг страны Baa2 на пересмотр с возможностью снижения.



Виталий Гайдаев

29.05.2018 Источник - kommersant.ru

Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1527655920

Новости Казахстана

