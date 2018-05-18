Отбивая атаку на афганский Фарах ВВС США применили урановые бомбы

07:44 30.05.2018 ВВС США нанесли "ядерный" удар по талибам



Штурмовики А-10 "Тандерболт II", получившие у американских военных прозвище Warthog ("Бородавочник"), вновь отличились в Афганистане. На этот раз они, как стало известно западным СМИ, предотвратили падение города Фарах в западной части страны. Последний неожиданно подвергся мощному ночному штурму со стороны талибов (движение "Талибан" признано террористическим и запрещено в России. – "НВО"). Атаку афганским силам безопасности при активном содействии американцев отбить в конечном итоге удалось, но, судя по всему, весьма дорогой ценой.



nvo-2-t.jpg

30-мм семиствольная

авиационная пушка GAU-8/A

"Эвенджер" выполнена

по схеме Гатлинга – с вращающимся

блоком стволов, благодаря чему имеет

очень высокую скорострельность –

до 3900 выстрелов в минуту.

Фото с сайта nationalmuseum.af.mil



Дело в том, что "Бородавочники" до сих пор применяют снаряды, в которых используется обедненный уран (из него делается бронебойный сердечник, отличающийся лучшей бронепробиваемостью по сравнению с обычными бронебойными снарядами). Последствия этого – как от ядерного взрыва в миниатюре: в результате применения таких снарядов в окружающую среду попадают многочисленные крошечные частицы урана, которые приводят к радиоактивному заражению местности. Проникая разными путями в организм человека, они вызывают катастрофические повреждения вследствие внутреннего облучения и отравления.



Проще говоря, талибов в город Фарах американцы-то не пустили и даже перешли в контрнаступление, но, если они при отражении атаки, в ходе которой противник почти дошел до центра города, все же применяли снаряды с обедненным ураном (а это, по мнению экспертов, очень вероятно), то район долины реки Фарахруд, где расположен упомянутый город, на столетия останется местностью, подверженной радиоактивному заражению. Пусть и не такому сильному, как районы японских городов Хиросима и Нагасаки.



Американские военные, да и не только они, с начала 1990-х годов достаточно активно применяют боеприпасы, содержащие обедненный уран. Впервые это имело место при освобождении Кувейта в 1991 году. По обнародованным в западных СМИ оценкам, тогда на территорию Кувейта и Ирака упало порядка 275-320 тонн обедненного урана, который содержался в 30-мм снарядах, выпущенных из авиационных пушек (более 940 тыс. снарядов), а также в танковых снарядах (около 14 тыс. снарядов).



nvo-3-t.jpg

Конструкция пушки GAU-8/A. Фото с сайта gulflink.osd.mil



Последствия этого для местного населения никто, судя по всему, не изучал, но то, что после войны у нескольких тысяч военнослужащих США и Великобритании были обнаружены различные характерные заболевания, – это факт. А в ходе проведенного в 2001 году исследования, в котором участвовали группа из 15 тыс. ветеранов войны 1991 года и контрольная группа из 15 тыс. ветеранов ВС США, не принимавших участие в тех событиях, выяснилось, что дети ветеранов войны в Заливе при рождении имеют в 1,8 (у отцов) – 2,8 (у матерей) раза больше дефектов здоровья, чем у новорожденных у ветеранов в контрольной группе. Причем при обследовании тех же детей ветеранов войны 1991 года через два года этот показатель вырос на 20%.



Официально военно-политическое руководство западных стран, в первую очередь США, так и не готово признать связь массированного применения боеприпасов с обеденным ураном и проблем со здоровьем у ветеранов военной службы и их детей. Причина этого, судя по всему, весьма проста: принимая во внимание потенциальное количество подвергшихся заражению, придется платить такие компенсации, что не один бюджет не выдержит.



nvo-4-t.jpg

О размерах пушки GAU-8/A можно судить

по этой фотографии, на которой пушка заснята

рядом со знаменитым некогда автомобилем

Volkswagen Beetle ("Жук").

Фото с сайта nationalmuseum.af.mil



Снаряды с обедненным ураном применялись затем в ходе боевых действий в Югославии, в результате чего, по данным международных экспертов, из 11 обследованных ими в 2000 году объектов, по которым наносились удары такими боеприпасами, 8 оказались в итоге подвержены достаточно серьезному радиоактивному заражению. Более того, эксперты в своем докладе высказали предположение, что большая часть воды в Косове не пригодна для употребления, а потому выдали сотрудникам ООН рекомендацию не приближаться к опасным объектам и не пить из местных источников. Дезактивацию же зараженных районов они оценили тогда в несколько миллиардов долларов.



В настоящее время снаряды PGU-14 с сердечниками из обедненного урана, производимые компанией Orbital ATK, входят в боекомплект 30-мм семиствольных авиационных пушек GAU-8/A "Эвенджер" (Avenger в переводе с английского – "мститель"), которыми вооружены штурмовики А-10 "Тандерболт II". Пентагон пытался от них отказаться, но не смог – слишком уж явно их преимущество перед обычными бронебойными боеприпасами при поражении защищенных целей. Особенно в свете весьма высокой точности стрельбы "Мстителя": пушка при стрельбе с дистанции 1200 метров позволяет укладывать 80% залпа в круг диаметром 12 метров.



Применение боеприпасов с обедненным ураном в боевых условиях неоднократно вызывало критику со стороны различных экспертов. В 2015 году Пентагон заявил, что не использует такие боеприпасы в ходе войны с террористами в Ираке и Сирии, однако через несколько месяцев газета The Washington Post опубликовала материал, в котором привела доказательства того, что такие снаряды все же использовались американцами в ходе операции Tidal Wave II, проводившейся против террористов "в сирийской пустыне". В частности, такими снарядами "Бородавочники" обстреливали перевозившие нефть автомашины террористов.



Будущее данных боеприпасов в отношении штурмовиков А-10, тем не менее, не совсем безоблачно. В том случае, если "Тандерболт II" останется на вооружении ВВС США до 2030 года и даже после, менять у него придется не только крыло, что уже признано необходимым, но и набор бронебойных боеприпасов. На выбор тут два типа снарядов: обновленный PGU-14 с сердечником из обедненного урана и новый снаряд с сердечником из вольфрама.



"Сегодня идут активные дискуссии насчет того, следует ли нам вновь использовать обедненный уран, либо же перейти к вольфрамовому сердечнику, – приводит слова Боба Дюпона из 780-й испытательной эскадрильи ВВС США издание Military.com. – Мы пытаемся сохранить массу боеприпаса (с вольфрамовым сердечником) на том же уровне, но тогда он будет иметь меньшую бронепробиваемость, поскольку (сердечник) из обедненного урана имеет большую плотность, чем из вольфрама".



Впрочем, пока, судя по всему, у американских летчиков иных вариантов, как докупать 30-мм боеприпасы с обедненным ураном, нет. А значит, "мини-хиросимы" будут множиться в тех районах, где американские военные ведут боевые действия.



Владимир Щербаков

Ответственный редактор "Независимого военного обозрения"



18 мая 18 Источник - nvo.ng.ru

Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1527655440

Новости Казахстана

