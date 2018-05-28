|Свободу Кариму Баратову! Уроженец Казахстана, взломавший Yahoo, приговорен к пяти годам тюрьмы
07:18 30.05.2018
Американские прокуроры заявили, что работой обвиняемого было внедрение в личные жизни жертв.
Гражданин Канады, выходец из Казахстана, Карим Баратов, обвиняемый во взломе аккаунтов Yahoo, приговорен к пяти годам лишения свободы, сообщает Лайф.
Изначально Баратову грозил срок в 7 лет и 10 месяцев, однако судья предложил пересмотреть решение. По его словам, хакеры получают не более 5 лет тюрьмы за подобные преступления.
Напоминаем, в конце 2017 года Баратов признал свою вину.