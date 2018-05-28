Бухара - как она есть в эпоху мангытов. Ч. 2, - Б.Мусаев

00:15 30.05.2018 Бахадыр Ф. Мусаев. БУХАРА – КАК ОНА ЕСТЬ В ЭПОХУ МАНГЫТОВ (1785-1920).

1.1 ДЕЛО № МАНГЫТ-2. Фрагменты размышлений любителя истории.

На сайте www. centrasia.ru от 27.05. 2018 был воспроизведен, начатых мной - любителем истории, один из фрагментов размышлений на предмет озаглавленного вопроса. Он заканчивался словами "угрозы", что в следующий раз вернусь в наше "светлое" прошлое дабы на сей раз покончить с Делом №.. и ...

Я бы хотел исполнить данное обещание "покончить". Что это означает?

Да, просто, наконец, как говорится, "поставить точки над и". Ведь на самом деле, сколько, всякой всячины в различных источниках различных периодов написано про персон власти, представляющих названную династию. Аллах с ними, если речь идет о панегиристах, неумеренно восхваляющих ...Но, диву даешься, когда наши отечественные историки уподобляются таковым сочинителям, уподобляются они им, конечно, не в смысле панегирики, а в уходе от рассмотрения вопросов, проблем, которые и должны казалось бы занимать их главное внимание, например, в плане выявления конкретных показателей состояния общества, жизни человека в таком обществе, конкретные черты ментальности общества, как общества феодального, царившего средневековья в сознании "верхов" и "низов".

Читаю наших историков, как и о чем они писали прежде, пишут сегодня, не нахожу признаков того, что передо мной труды исследователей, пытающихся озадачиться и исследовать:

какое это было общество (в сопоставлении с другими странами... );

в чем там был прогресс и был ли он в принципе, если лики власти (и состояние общества) проявляли себя четко обозначившимися характеристиками политического и духовного мракобесия.

Насколько могу судить на основе ознакомления ...Не обнаруживается, это, на мой взгляд, что авторы современных трудов хотят прочитать прошлое действительно по-новому в стремлении понять скрытые здесь смыслы.

Чего скрывать, насколько могу судить на основе знакомства с новейшими изысканиями .... Здесь налицо обилие фактуры, не хватает малого - "интеллектуальной честности". Будь не так, авторы не выдавали бы свои "достижения" в изучении всякого рода мелочей, деталей прошлого за то, что они, эти мелочи и детали прошлого и есть общий (верный) взгляд, главная линия исследования. Дальше – больше, по их трудам получается, что именно такого рода исследования показывают, что таким образом и происходило движение истории нашей страны по пути прогресса.

Вот маленькая картинка к большим вопросам.

Монография История Узбекистана (XVI- первая половина XIX в.) изд "Фан" АН РУз Ташкент – 2012. Для наглядности, в частности, раскроем главу 3. "Бухарское ханство во второй половине XVIII- первой половине XIX века", где на стр. 176-193 описываются события, связанные с приходом к власти Мангытов и заканчиваются периодом господства Насруллы –хана, правившим 34 года (1826- 1860). Автор главы Г. А. Агзамова с использованием материалов Г.А. Михалевой много чего говорит об этой эпохе и , помимо всего прочего, о том, что

"Пришедшие к власти мангыты с первых лет своего правления прилагали большие усилия для объединения страны и централизации власти"

"Прославившийся как "Эмири маъсум " и ведший дервишский образ жизни эмир Шахмурад пытался упорядочить внутреннюю жизнь страны...".

В заслугу автора, по-видимому, следовало бы поставить, что она широко использует источники того периода, но заставляет "проговориться" прошлое лишь в том, чтобы всецело акцентировать внимание на делах эмиров, куда, кто на кого пошел усмирять, сколько убил, взял добычу, пленил или, например, представить Шахмурад-хана, как реформатора, делая следующий вывод

"Бухарское ханство в определенной степени экономически укрепилось"

Да, еще можно здесь почерпнуть сведения следующего порядка.

"Его (Насруллы –хана – Б.М.) жестокий и крутой нрав не щадил никого. В источниках отмечено, что по его приказу ежедневно казни подвергались 50-100 человек".

И здесь же, будто спохватившись, автор следом добавляет по адресу эмира другие слова.

"Однако Насрулла-хан вложил много энергии в дело объединения страны, усиления централизации власти, подчинения непокорных эмиров, соблюдения военных правил и порядков".

В своем обобщающем выводе, заключающем строки о династии мангытов, автор отмечает:

"Таким образом, острый кризис политической, социально-экономической и культурной жизни в первой половине XVIII в. привел к постепенному уходу с политической арены государства ханов чингизидского происхождения и восшествию на бухарский трон представителей узбекского рода мангыт. Последние всячески пытались урегулировать политическую жизнь, прилагали немало усилий для централизации власти и объединения страны. Однако многие противоречивые и сложные политические процессы препятствовали достижению желаемых результатов".

Я не собираюсь оспаривать настоящий вывод автора, кстати, далеко не худшего образца отечественного историка, и все же вынужден высказать свою позицию в споре об истории, каким должен быть историк ...

Для меня – любителя истории, не обремененного грузом знаний профессионального историка, очевидно, что история страны представляется историей людей. Мне ясно, что здесь в процессе исследования прошлого не следует, равным образом стыдится или обижаться на него, т.е. ничего не утаивать, а должно открывать ... и трагическое и позорное.

"Епик козон – епик колсин".

Так гласит старая узбекская поговорка. Она утверждает, что закрытый котел и должен оставаться закрытым от взгляда постороннего.

К чему я ее привел? Взгляд на историю ни в коей мере не должен быть отождествим с ходом мысли нашей поговорки. Спрашивается, зачем скрывать скелеты в шкафу? Взять хотя бы, этих мангытов. Дело вовсе не в том, чтобы открывать ДЕЛО № ...

Но все же, разве это нормально с точки зрения требований и здравого смысла, честности и совести, повторю вновь, держать скелеты в шкафу, читай, полагать, что котел должен всегда оставаться закрытым от взгляда постороннего? При таком взгляде на природу вещей, не может быть разговора о том, что мы способны трезво мыслить, быть открытыми навстречу вопросам, рожденным новыми временами.

Безусловно, нельзя "переиграть" историю как в фантастике, ибо в реальности нет такой машины времени, но нет и необходимости доказывать, что надо возвращать прошлое, открывать ее как подлинность с тем, чтобы извлекать уроки на сегодня и завтра, выходить на цивилизованное решение проблем.

В частности, даже мне - не специалисту, а лишь любителю присуща потребность получать "удовольствие от подлинности" истории. И чем больше погружаюсь, как любитель истории в эти свои игры в бисер, то в голову одна за другой идут слова Марка Блока.

"в наших трудах царит и все освящает одно слово: "понять" ...Нам надо лучше понимать душу человека хотя бы для того, вести неизбежные битвы, а тем паче, чтобы избежать их, пока еще есть время"

"В области духовной жизни не менее, чем во всякой другой, страх перед ответственностью ни к чему хорошему не приводит".

Я человек, читающий и размышляющий, посоветовал бы людям, занимающимся профессионально историей, чаще задумываться над глубоким смыслом этих слов классика.

Бахадыр Ф. Мусаев 29.05. 2018 Ташкент Тузель-2.

Продолжение следует. Источник - ЦентрАзия

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