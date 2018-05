Турция. Возвращение к истокам или обретение новой идентичности, - Рашид Гани Абдулло

Общественно политические процессы в Турции и в Центральной Азии, начиная примерно с конца 19 века и по настоящее время разиваваются, хотя и с опредленными временным лагом и своими нюансами, но, в целом, в схожем ключе. Этим они и интересны.



1.



В последние почти два десятка лет Турция переживает один из самых сложных периодов своей постосманской истории. По глубине, драматичности происходящих перемен и остроте событий, им сопутствующих, он сопоставим лишь с тем временем, когда после распада Османской империи, последовавшего за ее поражением в Первой мировой войне, в Анатолии и в Восточной Фракии под руководством Мустафы Кемаля Ататюрка создавалось новое турецкое государство.



Острый характер переживаемого периода определяется, прежде всего, реализацией курса на ревизию радикально светских основ кемалистской государственности, которую, президент Реджеп Тайип Эрдоган, и возглавляемая им "Партия справедливости и развития" (ПСР) последовательно проводят с момента прихода к власти в стране в ноябре 2002г. Проведение данного курса сразу же натолкнулось на жесткое неприятие со стороны их политических и идейных оппонентов. 15 июля 2016г. непрерывно развивавшееся противостояние между ними вылилось в попытку военного переворота.



Однако на этот раз, в отличии от предыдущих подобных действий военных, все пошло не так, как задумывалось. Организаторы мятежа не сумели нейтрализовать президента Эрдогана, проводившего свой отпуск вместе с семьей в Гранд Языджы Клуб Турбан в Мармарисе. Незадолго до нападения участников переворота на гостиницу он покинул ее. По его словам, если бы он задержался в ней еще на 10-15 минут, то был бы убит или взят в плен. (1). Добравшись до аэропорта в Даламане, он вылетел в Стамбул. (2) Из стамбульского аэропорта он обратился с призывом к гражданам страны выйти на улицы и оказать сопротивление путчистам.(3). Обращение президента было активно поддержано мусульманским духовенством, также призвавшим граждан поддержать законного главу государства.



Призывы были услышаны и впервые в истории современной Турции организаторы военного переворота столкнулись с массовым протестом населения. Очень скоро выведенные из казарм и боксов воинские подразделения и тяжелая военная техника оказались в плотном живом кольце граждан, заполонивших улицы и площади турецких городов.



Под давлением масс, помноженным на волю и собранность руководства страны и решительные действия той части силовых структур, которая осталась ему верной, попытка военного переворота была сорвана. Изначально сообщалось, что в ходе в ходе противостояния свыше 290 человек были убиты (4) и более 2 200 тысяч человек получили ранения. (5).



Через год Министерство юстиции Турции сообщило, что за прошедшее с 15 июля 2016г. время в ходе соответствующего расследования всех обстоятельств подготовки и попытки осуществления переворота были возбуждены уголовные дела в отношении 169.013 человек. Из этого числа были арестованы 50.510 человек, в том числе 169 генералов, 7098 офицеров, 8815 сотрудников сил безопасности, 24 губернатора, 73 заместителя губернаторов. В отношении 48,4 тысячи человек было принято решение об освобождении под подписку о невыезде, 8087 человек находятся в розыске, 43.404 человека освобождены. В июне 2017 суд г. Анкары приговорил 23 военных по обвинению в попытке изменения конституционного строя к пожизненному заключению (6). В целом, около 120 000 человек были уволены с занимаемых ими должностей в органах государтсвенной власти.(7).



При проведении расследования особое внимание было уделено судебным органам. Общее число реально и заочно арестованных судей, прокуроров, адвокатов и других работников этих органов достигло цифры в 2431 человек. Из этого числа 1216 человек были освобождены под подписку о невыезде. 265 человек продолжают находиться в розыске.(8).



Не меньше внимания власти уделили и сфере образования. Уже в первые дни и недели после провала попытки военного переворота Министерство образования Турции приостановило работу 626 учебных заведений, в том числе деятельность 524 частныых школ. Были уволены 15 тысяч учителей и полторы тысячи деканов различных ВУЗ-ов.(9).. Позжее были закрыты 15 университетов.(10). Общее число отстраненных от выполнения своих функциональных обязанностей работников образования достигло 27 тысяч человек. (11). Более свежие данные, свзанные с проведенными задержаниями,арестами, осужлениями, чистками в государственных структурах читателт могут найти в в майских нынешнего 2018г. публикациях Stokholm Center for Freedom (12), Daily Sabah (13) и "Аль-Джазиры"(14).



2.



В том, что реакция Реджепа Тайип Эрдогана, "Партиии справедливости и развиия" и той части населения, которая решительно поддержала их, была именно такой, а не какой либо иной, вообще характерна для периодов, когда происходит смена моделей общественно-политического, социально-экономического и т.д. развития. С того самого момента, когда власть в Турции перешла к нынешнего руководству страны, она переживает ровно такую же смену моделей развития - кемалисткой на существенно другую, и порождаемые ею многоаспектные перемены.



Вместе с тем, очевидно, что действующее руководство Турции извлекло необходимые уроки из опыта реализации премьер-министром и лидером "Партии благословения" Неджметтином Эрбаканом курса на восстановление связей турецкого общества со своими традиционными исламскими цивилизационными устоями, которые целенаправленно разрушались с 20-х гг. прошлого столетия предшестовавшими правящими элитами. Как известно, в 1995 г. "Партия благословения" победили на парламентских выборах, получив 21% голосов, больше, чем любая другая партия. 28 июня 1996г. Неджметтин Эрбакан после достижения договоренности с экс-премьером страны и лидером "Партии верного пути" Тансу Чилер стал премьер-министром. Но уже 27 февраля 1997г. на заседании Совета национальной безопасности Турции руководство вооруженных сил страны выразило обеспокоенность тем, что было квалифицировано ими как исламизация турецкого общества, противоречащей устоям кемализма. От Неджметтина Эрбакана потребовали ограничить деятельность религиозных организаций, обеспечить строгое следование законам, запрещающим ношение религиозной одежды в общественных местах, закрытие ряда духовных школ, свертывание отношений с Ираном и обеспечить независимость судебной системы. В июне 1997 после распада возглавляемой им коалиции Неджметтин Эрбакан был вынужден уйти в отставку.(15).



Предпринятые президентом Эрдоганом меры говорят также о том, что он и "Партия справедливости и развития" не оставили без внимания и неудачный опыт нахождения во власти идейно близких к ним партий - туниской "Ан-Нахзы" и египетской "Братьев-мусульман". "Ан-Нахза" в 2011г. выиграла парламентские выборы в Тунисе. "Братья мусульмане" на парлментских выборах в Египте. Фактический кандидат "Братьев -мусульман" Мухаммед Мурси победил на первых в истории Египта всеобщих и прямых выборов главы государства. Однако, добившись успеха на выборах, обе партии столкнулись с мощным сопротивлением сохранившегося от прежних режимов государственной машины.



Здесь следует отметить, что на начальном этапе "арабской весны" устремления участников массовых протестов в Тунисе и Египте и большей части влиятельных элит, недовольных проводимой руководством этих стран внутренней политикой, в вопросе об отстранения от власти своих действовавших тогда глав государств, полностью совпали. К моменту, когда массовые протесты охватили оба государства, эти элиты, включая и высшее армейское командование, уже полагали, что дальнейшее пребывание у власти президентов Зейн аль-Абидина и Мухамада Хусни Муборака перестает отвечать их интересам. Занятая армейским руководством позиция "позитивного нейтралитета" в отношении протестующих являлась очевидным тому подтверждением. Об этом же свидетельствует и информация о том, что еще в апреле 2010г. Абдель-Фаттах Ас-Сиси, занимавший пост руководителя военной разведки Египта, представил министру обороны страны фельдмаршалу Мухаммаду Хусейну Тантави доклад с выводом о скором и неизбежном антимубораковском народном выступлении и рекомендацией о необходимости для армии встать на сторону народа.(16)



Оценка руководителя военной разведки складывающейся ситуации в стране носила объективный и профессиональный характер. Предложенная же им рекомендация была сугубым политическим актом. То обстоятельство, что никаких репрессивных действий в отношении Абдель-Фаттаха ас-Сиси за подобную рекомендацию не последовало, говорит о том, что начальник военной разведки абсолютно доверял своему шефу, раз счел возможным представить ему доклад с таким политическим заключением. Говорит он и о том, что представленный доклад дальше фельдмаршала Тантави не пошел. Из этого следует, что он был согласен и с оценкой ситуации, и со сделанным заключением. Судя по тому, как развивались впоследствии события, высшее военное руководство сочло возможным для себя представить им идти своим чередом, отслеживать обрисованный в докладе руководителя военной разведки общий тренд развивавшихся в стране политических процессов (непрерывное усиление антимубораковских настроений) и никоим образом не противостоять ему.



"Ан-Нахза" и "Братья -мусульмане", пользовавшиеся большим влиянием на массы, были необходимы заинтересованным в отстранении от власти Зейн аль-Абидина Бен Али и Мухаммада Хусни Муборака элитам в качестве эффективного инструмента решения вставшей в повестку дня политической задачи, но не более того. Как только первый был изгнан из страны, а второй упечен за тюремную решетку, элиты, заинтересованные в подобном исходе событий и сохранившие, в целом, свои позиции в ходе охватившей Тунис и Египет политической бури, взяли курс на выдавливание обеих партий из власти.



В Египте данная задача была успешно решена прежними элитами в три этапа. На первом из них были задействованы возможности сохранившейся нетронутой государственной машины. Ставка была сделана на использовании судебных инстанций, отменявших решения парламента, и активный саботаж бюрократии, что очень быстро сделала невозможным для "Братьев-мусульман" решение своих программных задач.



На следующем этапе акцент был сделан на переориентирование уличной протестной активности с критики прежнего правящего режима и сменившей его у руля власти Высшего совета вооруженных сил страны во главе с и.о. Президента Египта фельмаршалом Тантави на противостояние новому, подконтрольному "Братьям мусульманам" парламенту и президенту от них же Мухаммеду Мурси. 30 июня 2013г. уличная активность трансформировалась в массовые демонстрации противников и сторонников власти "Братьев-мусульман". По сообщениям СМИ, в этот день число их участников превысило три десятка миллионов человек.



Наконец, ровно в тот момент, когда напряжение, нагнетаемое демонстрациями и контрдемонстрациями достигло уровня, чреватого перерастанием в столкновение противостоящих сторон, дело в свои руки взяли военные. 1 июля Вооруженные cилы Египта выступили с заявлением, в котором армия дала "египетским политическим силам" - , на самом же деле, "Братьям-мусульманам" и президенту Мухаммеду Мурси, 48 часов на то, чтобы "выполнить требования народа", т.е. ее оппонентов, и достигнуть взаимопонимания с протестующими. В противном случае, предупредили они, армия представит собственную политическую "дорожную карту"(17). В условиях, когда противостояние сторон становилось все более острым, а военное руководство стояло на стороне протестовавших, ультиматум был невыполним. 3 июля командование вооруженн?ми силами заявило об отстранении демократически избранного президента Мухаммеда Мурси от власти. Затем он был взят под стражу.



3.



Антиэрдогановское выступление части турецких военных и поддерживавших их сил в обществе, как реакция в крайне радикальной форме на проводимый президентом страны и его "Партией справедливости и развития" внутриполитический курс, и сам этот курс были, опосредованным, в первом случе, и непосредственным, во втором, естественным следствием тех из проведенных в двадцатые годы Мустафой Кемалем преобразований, что объективно вели не просто к снижению места и роли ислама в жизни страны, но и к возведению стены между турецким обществом и исламским цивилизационным полем, на протяжении многих столетий определявшим его, общества, повседневное бытие и развитие. К этим проебразованиям Мустафа Кемаль, приступил сразу же по достижению победы в войне 1919-1922г. с Грецией и подписанию 11 октября 1922г. в г. Мудание перемирия с державами Антанты, к которому 14 октября была вынуждена присоединиться и Греция.



Подписанию соглашения о перемирии предшествовал Чанакский кризис. Он был вызван выходом войск Мустафы Кемаля к проливам, находившихся под контролем британских войск. Стороны оказались на грани вооруженного столкновения. В сложившейся обстановке те силы в руководстве Британии, которые были готовы применить вооруженную силу против кемалистов, не получили поддержки своим намерениям со стороны Франции и Италии. Не получили они поддержки и со стороны своих доминионов. Более того, не получили они ее и в собственной стране.(18). После того, как парламент Великобритании отверг предложение начать военные действия, английский премьер-министр Ллойд Джордж ушел в отставку(19).



1 ноября 1922г. Великое национальное собрание, заседавшее в Анкаре, приняло решении о разъединении бывшего до того едиными султаната и халифата. Одновременно султан Мехмед VI был низложен, а сам султанат упразднен. Что же касается халифата, то на тот момент Мустафа Кемаль и его ближайшее окружение предпочли не спешить с его упразднением. Политическая ситуация к этому еще не располагала.



На момент упразднения султаната правительство в Анкаре было признано лишь Советской Россией. Начало отношениям кемалистской Турции с Советской Россией было положено обращением 26 апреля 1920г. Мустафы Кемаля к председателю Совнаркома РСФСР В.И.Ленину. В нем турецкий лидер предлагал установить дипломатические отошения между двумя странами и оказать поддержку и помощь в борьбе его страны за независимость. Уже 28 июля-1 августа 1920 г. Турции в качестве помощи были переданы 100 тыс. золотых османских лир. 24 августа было подписано российско-турецкое соглашение о сотрудничестве, предусматривавшее оказание турецкой стороне финансовой и военно-технической помощи. В 1921-1922гг. Турции было поставлено около 40тыс. винтовок, сотни пулеметов, 54 орудия, тысячи комплектов снарядов к ним, большое число самого разнообразного военного снаряжения. В армию Мустафы Кемаля были командированы советские военные советники (20).



В то же самое время, отношения кемалисткой Турции с основными державами Антанты - Великобританией и Францией, еще не были полностью урегулированы. Их войска находились в Стамбуле. Британия контролировала проливы В этих условиях лидеру новой Турции, его соратникам и сторонникам еще предстояло бороться, но уже дипломатическими методами, за признание ее независимости и другими ведущими державами, за окончательный вывод из страны оккупационных войск.



Разворачивая борьбу за избавление страны от оккупации войсками европейских государств, Мустафа Кемаль не отделяя себя и свое движение от халифата и короны. Это, в частности, следует из его письма "некоторым лицам в Константинополе" от 21 июня 1921г.: "Созданные английской пропагандой движения, например развертывающееся теперь движение за курдскую независимость, когда встал вопрос расчленения империи повернулись, слава богу, в нашу пользу. Благодаря переписке с участниками этих движений последние были привлечены к общему делу и вместе с нами объединились вокруг халифата и короны…"(21). По словам греческого исследователя Спиридона Сфетаса, войну за независимость Мустафа Кемаль вел под лозунгами спасения халифата от неверных.(22). На новом этапе борьбы он нуждался в моральной и политической поддержке мусульман не только собственной страны, но и всех тех в исламском мире, для кого продолжающаяся оккупация части территории Турции европейцами было неприемлема. Сохранение халифата такую поддержку ему обеспечивало.



После упразднения султаната встал вопрос - кому быть новым халифом, новым духовным главой не только мусульман Турции, но фактически и всех мусульман-суннитов мира. Таковыми после завоевания Египта и включение его в 1517г. в состав Османской империи Селимом I повсеместно в исламском суннитском мире признавались именно османские султаны. Возникла коллизия - по практическим соображениям новым руководителям халиф был нужен, но султана уже не было. Ее разрешили избранием 18 ноября 1922г. Великим национальным собранием двоюродного брата низложенного султана, принца крови Абдулмаджида новым халифом. 19 ноября его об этом известил специальной телеграммой сам Мустафа Кемаль.



4.



24 июля 1923 в Лозанне был подписан договор, по которому признавалась полная независимость Турции. Были упразднены Управление османского государственного долга и Капитуляции, отменялся иностранный контроль над страной. 6 октября 1923 британские войска покинули Стамбул. 29 октября 1923г. Турция была провозглашена республикой, а ее первым президентом был избран Мустафа Кемаль. В сложившихся новых условиях он уже не нуждался в сохранении халифата. 3 марта 1924г. турецкие власти упразднили его.



В последующие за упразднением халифата четыре года последовали и другие шаги властей, направленные на разрушение связей нового турецкого государства и общества со своими многовековыми исламским прошлым, с исламскими устоями и ценностями, с политическими пространством исламского мира, в котором, по крайней мере, в суннитской ее части, на протяжении многих столетий доминируюшей силой была Османская империя. Из школьных программ власти удалили религиозные дисциплины. Они также ввели запрет на деятельность религиозных обителей и орденов, закрыли дервишеские ордена, осуществили т.н. реформу одежды, запретили появляться в общественных местах в религиозной одежде, заменили мусульманские законы о семье законами, составленными по европейским образцам, день отдыха перенесли с пятницы на воскресение, мусульманский календарь заменили на григорианский. Венцом всей этой деятельности стали замена латиницей прежнего турецкого алфавита на арабской графике и упразднение статуса ислама как государственной религии страны.



Как показывает опыт, в том числе и советский, замена алфавитов, базирующихся на арабской графике, в мусульманских странах на алфавиты на основе иной, нежели арабской, графики, практически напрочь лишает последующие поколения в этих странах доступа к собственному богатейшему многовековому письменному наследию, соответственно, ослабляет их связь с собственными цивилизационными корнями. Без подобной предварительной работы власти постосманской Турции, как, впрочем, и власти СССР, не могли рассчитывать на то, что мусульманское население в них станет восприимчивым к продвигаемой ими кемализму, являвшего собой сплав жесткого турецкого национализма с западничеством, в первом случае, и атеистическому марксизму-ленинизму, во-втором, а также к базировавшимся на них концепциях модернизации обеих стран. В Турции она осуществлялась в рамках практически тотальной вестернизации, а в СССР еще более тотального строительства социализма.



В 1991г. еще до распада СССР, автору этих строк пришлось стать свидетелем жаркой дискуссии о личности основателя современной Турции и его политического наследия, развернувшейся на полях одной международной конференции между турецкими ее участниками. В признании исключительных заслуг Мустафы Кемаля Ататюрка в изгнании из страны иноземных оккупантов, ее политического возрождения в виде Турецкой Республики в существующих ныне границах, в умелом и, при необходимости, жестком дипломатическом противостоянии державам-победительницам при отстаивании коренных интересов нового турецкого государства, в обеспечении Турции, пока он был жив, самостоятельности и независимости в принятии решений участники дискуссии были едины. Но в вопросах, касающихся кемалистского секуляризма, ликвидации халифата, отказа от алфавита на основе арабской графики как инструмента отчуждения будущих поколений граждан страны от их многовековой, базирующейся на исламских идеях ценностях, культуры, форсированной и мало чем ограничиваемой вестернизации всех сторон жизни, они жестко стояли на полярно разнящихся позициях.



Кстати, именно в ходе этой дискуссии впервые пришлось услышать, что проводимая железной рукой первым президентом Турции секуляризация страны обернулась жертвами, исчислявшихся десятками тысяч жизней ей сопротивлявшихся. Прозвучала даже цифра в 60 тысяч человек. Насколько она соответствует действительности, могут знать лишь специалисты, профессионально занимающиеся исследованием постосманской Турции. Также впервые в ходе этой дискуссии пришлось услышать, что Мустафа Кемаль Ататюрк примерно с середины нулевых годов прошлого столетия состоял в масонах, что, по мнению критически настроенных к кемалистской секуляризации турецких участников конференции, не могло не сказаться на его отношении к исламу. Конечно, все это не было секретом для специалистов по современной Турции. Однако все другие в бывшей нашей общей страны практически мало что знали об этих аспектах проведенной Мустафой Кемалем Ататюрком секуляризации страны.



5.



Преобразования Мустафы Кемаля Аитатюрка и их составная часть - программа секуляризации страны, никоим образом не были импровизацией. Действовал он на основе давно, задолго до начала Первой мировой войны, сложившейся целостной концепции. О том, что дело обстояло именно таким образом, свидетельствует ни кто иной, как Уинстон Черчиль, бывший в годы войны первым лордом адмиралтейства (до 15 ноября 1915г.), а затем министром вооружений (с июля 1917г).



В своей работы "Мировой кризис", будущий премьер-министр Великобритании приводит следующую выдержку из "Turkish and Pan Turkish ideals, by "Tekin Alp" (впервые вышедшей в свет в 2015г. на немецком языке): "В это время (в годы непосредственно предшествовавшие великой войне), - писал весьма осведомленный турок в 1915 г., - вся будущность турецкого народа до мельчайших деталей изучалась комитетами патриотов". Далее он пишет: "Пан турецкий комитет считал, что англо русская конвенция 1907 г. являлась окончательным союзом между державой, наиболее решительно и бескорыстно поддерживавшей Турцию, и державой, которая была исконным и неутолимым врагом Турецкой империи. Поэтому они искали себе новых союзников в той великой европейской войне, которая по их убеждению, надвигалась. План их, казавшийся в 1912 г. фантастическим, исходил из того, что необходимо реорганизовать Турцию на основе чисто турецких элементов, т. е. с помощью анатолийского турецкого крестьянства…Программа предусматривала отмену теократического управления, радикальное изменение взаимоотношений между церковью и государством, обращение религиозных имуществ на нужды светского государства и суровое обуздание профессионального духовенства, составлявшего особый класс. Программа намечала также решительные экономические, социальные и литературные реформы, которые недавно были введены в Турции. Мустафа Кемаль, в сущности, выполнил план, который был разработан, - может быть, при его участии, - еще 15 лет тому назад". (23). Понятно, что с названной работой, в силу своих служебных обязанностей, он был хорошо знаком.



Весь этот пассаж У.Черчиль предварил следующим замечанием: "В разваливавшемся здании Турецкой империи, под внешним покровом политических событий, действовали жестокие и сознательные силы людей и идей. Поражения, понесенные Турцией во время первой балканской войны, разожгли среди этих элементов тщательно скрываемый, медленный, но до странности яркий огонь, который не замечало ни одно из расположенных на Босфоре посольств, за исключением одного"(24).



Последние слова в приведенном замечании У.Черчиля не лишены лукавства. Вряд ли сотрудники британского посольства не заметили того, что не укрылось от их коллег из германского посольства (их-то он и имел в виду). Накануне большой общеевропейской войны Британская империя находилась на пике своего могущества, в том числе дипломатического и разведывательного, чему в немалой степени способствовала и способность ее соответствующих структур привлекать к сотрудничеству весьма одаренных людей. Таких, например, как Томас Эдвард Лоуренс и Арнольд Джозеф Тойнби, будущих мировых знаменитостей, сыгравших далеко не последнюю роль в судьбах Ближнего Востока в ходе и после Первой мировой войны.



Томас Эдвард Лоуренс или Лоуренс Аравийский приложил руку к Великой арабской революции - выступлению арабов Хиджаза под руководстом шерифа Мекки Хусейна ибн Али Ал-Хашими против Османской империи. Выступление внесло свой вклад в победу Великобритании над Османской империей и, уже как следствие и опосредовано, упразднение халифата. Арнольд Джозеф Тойнби, известнейший историк прошлого столетия и автор теории локальных цивилизаций с 1915 по 1919гг. работал в Департаменте разведки Форин Офиса и в последующие после Первой мировой войны несколько лет был причастнен к ближневосточным делам. Тем, что курды по сей день остаются разделенным народом и эта проблема, ставшая головной болью для Ближнего Востока и такой же почти неразрешимой, как арабо-израильский или кашмирский конфликты, обязаны, в том числе, и ему.



Взгляды Мустафы Кемаля не могли быть неизвестны британцам и по еще одной причине. Билал Шемшир в своей работе "Ататюрк в секретных английских документах", цитирует ту часть шифрованного донесение командующего оккупационными силами союзников в Турции генерала Чарльза Харингтон Харрингтона от 20 январе 1920г., в котором говорится, что Мустафа Кемаль в 1907г. вступил в итальянскую масонскую ложу "Веритас", а также в Партию "Единение и прогресс".(25). Правда, другие авторы говорят о том, что Мустафа Кемаль лишь находился в постоянном контакте с фримасонами (26).



6.



Без учета очевидной осведомленности британцев, а вместе с ними французов и итальянцев, сформировавших размещенные в Турции оккупационные войска, о взглядах Мустафы Кемаля на будущее своей страны, понимание их отношения, как минимум, отстраненного, к собственному союзнику по Первой мировой войне Греции в ее войне с Турцией в 1919-1922гг. будет неполным. После неудачи в Киликийской кампании (май 1920-октябрь 1921гг.) Франция урегулировала свои отношения с Анкарой и вышла из состояния войны с Турцией, что и было зафиксировано соответствующим двусторонним соглашением от 20 октября 1921г. Италия, договорившись с турками также эвакуировала свои войска из Анатолии. Обе страны отказали в поддержке Греции. Фактически такую же позицию заняла и Британия.



Формальным поводом стали произошедшие в Греции политические перемены. Премьер министр Элефтериос Венезелиос по результатам выборов 14 ноября 1920г. был вынужден покинуть свой пост. В декабре того же года на греческом троне утвердился король Константин I. К произошедшим изменениям, особенно к переходу трона к Константину, союзники Греции по Антанте отнеслись отрицательно. Об этом Черчиль высказался следующим образом: "Хотя Греция была маленьким государством, находилась в чрезвычайно трудном положении и была окружена врагами, она позволила себе опасную роскошь, - она разделилась на два лагеря. Существовала, с одной стороны, Греция Венизелоса, стоявшая за союзников, с другой стороны - Греция Константина, стоявшая за Германию. Союзнические симпатии были связаны исключительно с Грецией Венизелоса, а союзнический гнев сосредоточивался на Греции Константина… Было бы нелепо требовать, чтобы британская или французская демократия соглашалась на жертвы или выступления ради народа, истинное настроение которого обнаруживалось в выборе подобного человека. Возвращение к власти Константина уничтожило все симпатии союзников к Греции и свело на нет все обязательства этих последних, кроме тех, которые были юридически оформлены. В Англии событие это вызвало не раздражение, а полное исчезновение симпатий или даже простого интереса к Греции. Во Франции недовольство было более сильно в силу целого ряда практических обстоятельств…" (27).



Повод, в действительности, являлся не более чем формальным. Та же Франция и Италия несколько годами раннее были в состоянии войны с Османской империей и до середины 1921г. с кемалистской Турцией, а в 1922г. передав ей свое вооружение, включая и военные самолеты, фактически поддержали Турцию в ее борьбе со своим союзником Грецией. На деле, ровно так же поступила и Британия. Даже то обстоятельство, что в течении четырех дет она воевала с Турцией, никак не помешала ей занять нейтральную позицию в 1921-1922гг. в греко-турецком противостоянии, что, по сути дела. означало непрямое оказание политической поддержки кемалистам. По словам Черчиля, просто потому, что : "Теперь (после поражения Венизелоса, РГА) уже не было никакой нужды проводить антитурецкую политику; наоборот, хорошие отношения с Турцией более всего соответствовали бы французским интересам…. Раз Греция освободилась от союзников, то и все союзники освободились от нее" (28).



Если говорить об отношении к Германии, то правящие круги в Британии полагали, что после ее поражения в войне проведение излишне жесткого курса против нее и предъявление ей чрезмерных требований не служат их экономическим и политическим интересам. Об этом очень ясно говорит Черчилль в своей книге. Необходимость выплаты репараций и контрибуции предопределят необходимость создания условий для довольно существенного развития экономики Германии, что может достаточно быстро вновь превратить ее в мощного конкурента британским производителям.



Но была и другая сторона вопроса. Излишняя жесткость в отношении Германии могла усилить начавшееся в стране революционное брожение и подтолкнуть ее к союзу с Советской Россией. Смягчение же отношения к побежденной Германии, более того, оказание определенной экономической поддержки ей, могут способствовать превращению бывшего противника в союзника в борьбе с левым революционным движением в Европе.



Таким образом, разговоры о том, что именно прогерманские симпатии греческого короля побудили Британию, Францию и Италию воздержаться от активной поддержки Греции были призваны скрыть более существенные мотивы, побудившие их отвернуться от нее и поддержать Мустафу Кемаля.



Британия разгромила Османскую империю не для того, чтобы ее территориями в Европе (Восточной Фракией) и в Азии (приличной частью Анатолии) приросла Греция, превратившись, тем самым, в довольно сильную православную державу, к которой могли потянуться православные христиане региона, составляющие абсолютное большинство его христанского населения. Пока Греция соизмеряла свои явные и тайные желания с желаниями и намерениями Британии и Франции, как это умел делать премьер- министр Элефтериос Венезелиос, она пользовалась их поддержкой. Но как только она стала действовать в ином ключе, то тут же получила внешне нейтральное, а на деле пагубную для судеб греков в той же Антолии их к себе отношение в войне против кемалистов. Сильная и потенциально опасная для интересов западно-европейских грандов православная Греция была им попросту не нужна.



Британия разгромила Османскую империю и не для того, чтобы как она сама, так и халифат и впредь продолжали существовать. Сохранение халифата, даже всего лишь как некоего духовного центра мусульман суннитов, было неприемлемо ввиду опасений, что само его существование могло способствовать консолидации сопротивления послевоенным планам держав победительниц в исламском мире. Разгромила она османов и не для того, чтобы на месте арабских провинций империи возникло одно большое арабское государство, как то было в свое время обещано ее эмиссарами шерифу Мекки Хусейну ибн Али Ал-Хашими за выступление под его рукводством арабов Хиджаза против Османской империи на стороне британских войск.



Существование такого государства было несовместимо с реализацией тайного соглашения Сайкс-Пико о разделе турецкого наследства между победителями. Для них оно было непремлемо по еще одной причине. В большое арабское государство вошли бы, помимио большей части Аравийского полуострова, территории Палестины, современных Сирии, Ирака и Иордании, все три святых для мусульман города - Мекка, Медина и аль-Кудс (Иерусалим), и такие крупнейшие исторические центры исламской цивилизации, как Дамаск и Багдад, являвшиеся в свое время столицами Омейядского и Багдадского халафатов соответственно. Мекканский шериф обязательно стал бы королем и, рано или поздно, имея под своей дланью все эти святые города и важнейшие центры исламской цивилизации мог инициироваь процесс замещения Османского халифата своим новым арабским халифатом во главе с собственной монаршей персоной.



Как показал дальнейший ход событий, сделав ставку на саудитов, создавших свое нынешнее королевство, Британия избавилась от необходимоста выполнить данное шерифу Мекки обещание, а заодно пресекла саму потенциально опасную для ее имперских интересов возможность создания нового арабского халифата. Компенсацией шерифу Хусейну стало содание Иракского и Иорданского королевств с возведением на трон его сыновей Фейсала в Ираке и Абдуллы I в Иордании.



В Британии времен империи рационально полагали, что их интересы будут обеспечены несравненно лучше, если и султанат и халифат упразднят сами турки. Такое развитие событий исключал бы еще больший рост рост антибританских настроений среди мусульман мира. О взглядах Мустафы Кемаля на будущее своей страны англичане, как уже было сказано, имели достаточно полное представление. Его намерение взять курс на вестернизацию и секуляризацию страны и отказаться, ради этого, и от султаната, и от халифата, совпадали с их собственными интересами. И когда у британцев не осталось сомнений по поводу бесспорного лидерства в Турции Мустафы Кемаля, они решили, как это следовало из их действий, а не слов, уклоняться от реального содействия планам Греции в отношении Турции.



Поддержка греков и, тем самым, затягивание войны, могла привести к откладыванию вестернизации с такой ее составляющей как секуляризация, а также к пролонгации существования халифата. Непротивление же Мустфе Кемалю в войне с греками позволяло им надеяться на одновременное и скорое решение таких важных для них задач, как недопущение создания сильного и территориально существенно разросшего греческого православного государства, упразднение руками самих мусульман халифата как духовного центра и одновременно достаточно реального политического института и возможного инструмента консолидации усилий исламского суннтского мира в противостоянии давлению на него западного мира, а также уравновешение влияния Советской России на кемалистов развитием их отношений с Западом. Отстранившись от Греции и, тем самым, фактически взяв сторону Мустафы Кемаля, британцы успешно решили все названные задачи.



7.



Масштабная секуляризация Турции не была естественным продуктом эволюционного развития Турции. Как идея она была привнесена извне, из Европы и была воспринята и усвоена теми, кто составил правящую элиту в постосманской Турции. Ввиду своей привнесенности извне и неестественности для подавляющей массы населения, она, как некая комплексная реальность, могла состояться только путем навязывания ее обществу новым турецким государством. Со всеми соответствующими негативными последствиями. В частности, сопротивлением со стороны тех, для кого навязываемая секуляризация была неприемлема, многочисленными жертвами, расколом общества и т.д.



Мустафа Кемаль Ататюрк был сильным лидером. Настолько, что при нем Турция была суверенна в своих политических решениях. При нем она поддерживала сбалансированные отношения с крупнейшими державами того времени. При последующих лидерах, особенно после вхождения в НАТО, внутренне далеко не единая страна стала постепенно утрачивать данную способность и, по мере того, как она впадала во все большую политическую зависимость от своих западных партнеров, оборачивавшейся, в том числе и радикализцией процесса секуляризации, раскол общества в данном вопросе становился шире и глубже.



Для поколения, уставшего от целого десятилетия военных тягот и находившегося в состоянии глубокого шока после непрерыных поражений в ходе ливийской войны с Италией (1911), Первой балканской войны (1912), Первой мировой войне и распада империи, Мустафа Кемаль был лидером, способным дать им надежду. Психологическая усталость и шок, с одной стороны, и вера в нового лидера, с другой, создали в стране такую политическую и моральную атмосферу, которая сделал возможной запуск проекта вестернизации и секуляризации в самой радикальной их форме.



Прошло время, в жизнь вступали все новые и новые поколения населения страны, для которых опыт поколения, пережившего войны и распад империи не был их собственным опытом. Их больше волновала существовавшие на данный для них момент времени положение дел в стране. И оно, это положение дел, удовлетворяло далеко не всех. Десятки миллионов граждан республики одну из существенных причин неудовлетворительного состояния дел в ней усматривало в ослаблении традиционных устоев общества, вызванное, на их взгляд, разрушением его связей с пространством исламской цивилизации, в ущемлении их прав как мусульман.



Первым из политических лидеров Турции, решившим воспользоваться недовольством данной категории населения, стал лидер Демократической партии и премьер-министр страны в 1950-1960гг. Аднан Менедерес. Он сумел обеспечить себе их поддержку и добился победы своей партии на выборах 1957г. Выиграв выборы, он и его партия сняли запрет на строительство новых мечетей, а контролируемое ими Великое национальное собрание восстановило призыв к молитве - азан, на арабском языке. В правление Аднана Мендереса религиозные обряды и празднества перестали быть нечто предосудительным в глазах властей.



В 70-х гг., стремление большей части граждан страны к восстановлению связи со своими исламскими цивилизационными корнями, к дополнению этнотурецкой составляющей в идентичности постсоманской турецкой государственности исламской компонентой стало политически структурироваться. В 1972 году была создана Партия национального спасения, ставившей своей целью возвращение турецкого общества к своим исламским цивилизационным корням. Раз появившись на политической сцене страны, она, несмотря на трудности (партия неондократно запрещалась и вновь возрождалась по другими именами) уже не покидала ее. Создатель же партии и лидер всего движения за восстановление нарушенных связей общества со своими исламскими корнями Нежмитдин Эрбакан в 70-гг. прошлого столетия трижды становился вице-премьером правительства.



С приходом Тургута Озала к власти, сначала в качестве премьер-министра в 1983г., а затем и президента страны в 1989г., политическая атмосфера в стране стала в еще большей степени благоприятствовать сторонникам Эрбкана. Тургут Озал стремился к более уверенному экономическому развитию Турции, к большей ее самостоятельности в принятии внешнеполитических решений, к обретению страной способности обеспечивать свои интересы в современном мире. Ситуация же, когда статус большей части населения был фактически приниженым, а те, кто не считал исповедававшиеся ею религиозно-цивилизационные ценнценности существенно важными для себя, оказывались в привилегированном положении, не способствовала реализации его намерений. Соответственно, одним из важных аспектов в деятельности Тургута Озала стало проведение внутриполитического курса, направленного на постепенное снижение остроты противостояния в обществе сторонников и оппонентов радикального секуляризма. При нем и позже при президенте Сулеймане Демиреле данная задача решалась в рамках выполнения такого необходимого условия для вступления в ЕС, как развитие общедемократических процессов в стране.



Высшей точкой как развития движения за восстановление связи турецкого общества со естественным для него исламскими цивилизационным пространством в политическом плане, так и, в целом, развития общедемократических процессов в стране в 90-е годы стала победа "Партии благоденствия" Нежмитдина Эрбакана на парламентских выборах в декабре 1995г. . В июне 1996г., он, как руководитель религиозно политической партии, впервые в истории постосманской Турции сформировал и возглавил коалиционное правительство. Однако премьерство Эрбакана продолжалось недолго. Уже в июне 1997г. он был вынужден под давлением руководства армии, являвшейся по конституции страны гарантом сохранения турецким государством своего светского характера, подать в отставку.



8.



Прошло всего лишь пять с небольшим лет и в ноябре 2002 г. созданная Реджепом Тайипом Эрдоганом Партия справедливости и развития, де-факто преемница Партии благоденствия Нежмитдина Эрбакана и Партии добродетели Реджаи Кутана, побеждает на парламентских выборах своих политических и идеологических оппонентов. Последние, используя остававшуюся еще под их реальным контролем государственную машину, лишают лидера победившей партии возможности стать премьер-министром. По всей видимости, они рассчитывали на то, что без своего руководителя во главе правительства она не сумеет трансформировать победу на выборах в реальную власть, а сам лидер партии утратит контроль над ней. Расчеты не оправдались. Реджеп Тайип Эрдоган сохранил свое безусловное лидерство в партии и возможность определять и контролировать деятельность правительства, возглавляемого его соратником по партии Абдуллой Гулем.



С ноябрьской 20002г., победы на парламентских выборах и по настоящее время возглавляемая Реджепом Тайипом Эрдоганом Партия справедливости и развития выиграла все последующие парламентские выборы, выборы президента парламентом, прямые выборы главы государства общенациональным голосованием в августе 2014г.



Последним по времени электоральным успехом Партии развития и справедливости и лично президента Эрдогана стали положительные результаты проведеногов апреле 2016г. референдума по внесению поправок в 18 статей действующей конституции Турецкой Республики. В соответствии с ними президент страны получает право назначать вице-президентов, министров и высокопоставленных чиновников. Президент также будет иметь право объявлять в стране режим чрезвычайного положения, но парламент страны будет вправе утверждать или отклонять соответствующее решение главы государства(29). Поправки предусматривают упразднение должности премьер-министра, увеличение числа парламентариев с 550 до 600 депутатов, снижение возрастного порога для кандидатов на выборные посты с 25 до 18 лет, проведение выборов в в органы законодательной и исполнительной власти в один день. Они также устанавливают, что президент и парламент Турции будут избираться на пять лет. Глава государства сможет занимать свой пост не более двух сроков подряд (30).



Кампания по проведению референдума вылилось в острое политическое противостояние, на первый взгляд, между сторонниками и противниками конституционных поправок, вынесенных на общенародное волеизъявление. На деле - между сторонниками и оппонентами именно президента Реджепа Тайипа Эрдогана, являющегося, в глазах и тех, и других, вдохновителем и движущей силой всей кампании по внесению поправок в конституцию.



Для оппонентов действующего главы турецкого государства, прежде всего для его идейных антиподов, успешный для президента страны исход референдума был абсолютно неприемлем. Формально, ввиду того, что победа на референдуме, по их глубокому убеждению, в еще большей степени, нежели прежде, усилит власть президента Эрдогана и непременно обернется сворачиванием в стране демократических процессов.



Однако отнюдь не подобные возможные последствия общенародного волеизъявления являлись истинной причиной страхов идейных противников президента Эрдогона. Ведь самого их кумира - отца-основателя современного турецкого государства османского генерала и маршала постосманской Турции Мустафу Кемаля Ататюрка, назвать истинным демократом, или хотя бы принципиальным сторонником либеральных демократических устоев, никак не приходиться. Создавал он новую Турцию и руководил ею до самой своей смерти отнюдь не либеральными методами. В постосманской истории Турции еще никто не превзошел его по степени авторитарности правления.



Более важной, глубинной причиной страхов идейных оппонентов Реджепа Тайипа Эрдогана были и продолжают оставаться опасения, что он, обретя существенно большие полномочия, будет еще настойчивее и последовательней проводить свой курс, направленный, по их мнению, на ревизию и подрыв светских устоев кемалистской государственности. Именно эти опасения, с того самого момента, когда в 2002г. демократическим путем к власти в Турции пришла возглавляемая Эрдоганом Партия справедливости и развития, и по настоящее время, обуславливают жесткий характер противостояния сторонников и противников кемалистского секуляризма.



Инициирование референдума, процесс его подготовки и проведения способствовали сохранению высокого накала идейно-политического противостояния в стране. В этом противостоянии президенту Эрдогану его светские оппоненты пользовались безусловной политической и моральной поддержкой общественности и политических элит Европы, с которыми Турция тесно связана мириадами нитей. И все же, несмотря на активное противодействие единого и обладающего немалыми ресурсами и возможностями турецко-европейского фронта своих оппонентов, президент Эрдоган сумел добиться успеха. Вынесенные на референдум конституционные поправки одобрили 51,41 % и высказались против них 48,59 % тех, кто принял участие в голосовании. Результаты голосования были "встречены ликованием одних и протестами других по всей Турции"(31).



На первый взгляд, расклад поданных голосов при явке в 88,3% свидетельствует о том, что в ходе подготовки и проведения референдума страна практически раскололась на два равных лагеря в вопросе о том, быть ли Турции по прежнему светским государством в жесткой кемалистской интепретации секуляризма, или же характер государства должен претерпеть определенные изменения. Однако на самом же деле, тех, кто считает, что Турция должна уйти от жесткого и даже радикально светского характера современного турецкого государства, все же больше числа сказавших "да" предлагавшимся конституционным поправкам.



Так, судя по всему, "гюленисты" голосовали против них, но руководствовались они, при этом, далеко не теми мотивами, которые определяли позицию последовательных сторонники жесткого секуляризма. Они скорее голосовали против усиления личной власти Эрдогана, его "антигюленизма", но никак не против его курса на переход от радикального игнорирования исламских истоков и устоев страны и общества к восстановлению прочной цивилизационной связи с этими истоками. К тому же, "антигюленизм" не был имманентно присущ турецкому президенту. На протяжении многих лет тандем Реджепа Тайипа Эрдогана и Фетхулла Гюлена действовал весьма успешно и, во многом, определил поступательное развитие страны после утверждения у власти в ней Партии справедливости и развития. "Антигюленизм" вызрел и сформировался позже, по мере того, как стали углубляться различия в подходах этих двух крупнейших идеологов и политиков современной Турции - эволюционного у Гюлена и более революционного у Эрдогана, к решению, в принципиальном плане, общих для них обоих фундаментальных задач.



С одобрением вынесенных на референдум конституционных поправок Турецкая республика из парламентской трансформируется в президентскую. Сам президент обретает возможность добиться того реального статуса, которым, например, обладают ныне его коллеги в большинстве постсоветских стран СНГ.



Проектом поправок в турецкую конституцию предусматривал проведение следующих президентских выборов 3 ноября 2019г. 17 апреля с.г. один из главных союзников президента Реджепа Тайипа Эрдогана, лидер Партии национального движения (ПНД) Девлет Бахчели (Devlet Bahceli) призвал к проведению досрочных выборов. На следующий день, 18 апреля, президент Эрдоган в своем телевизионном обращении к народу поддержал идею и предложил провести досрочные выборы 24 июня нынешнего года c тем, чтобы иметь возможность решать многочисленные проблемы с более сильных позиций (32).



Электоральные успехи своей партии Реджеп Тайип Эрдоган, судя по его заявлениям в ходе предвыборных кампаний, рассматривал не иначе, как всенародное одобрение проводимого под его руководством внутриполитического и социально-экономического курса, а также как общенациональный мандат на продолжение осуществления глубоких преобразований, существенную часть которых направлена на преодоление радикального секуляризма, на протяжение десятилетий являвшегося источником глубокого внутреннего и непрерывно дестабилизирующего ситуацию в стране раскола турецкого общества.



Население страны каждый раз оказывало Партии справедливости и развития и ее руководству поддержку не только по политико-идеологическим мотивам, но и за вполне конкретные экономические достижения. Достаточно сказать, что ВВП Турции в 2002г. равнялся 238,4 млрд., а ВВП на душу населения 3,6 тыс. долларов США (33). В 2016г. эти показатели равнялись соответственно $857,7 млрд. и $10,8 тыс. С 2003 по 2017г. настоящее время ежегодные темпы роста ВВП составили в среднем 5,6%, "несмотря на финансовый кризис 2008 г., войну в Сирии, терроризм и неудавшийся переворот".(34). В 2017г. рост ВВП, п словам Германа Грефа, ,составил 7,4% (35). В 2001г. Уровень инфляции в Турции равнялся 69%, в 2017г. он составил 12% (36). По данным Всемирного банка с 2002 по 2012 гг. уровень бедности в стране снизился вдвое. (37).



9.



Понятно, что правление Партии справедливости и развития и его лидера Реджепа Тайипа Эрдогана не было свободно от недостатков. Одним из таких недостатков, которое можно даже назвать провалом, были не достаточно просчитанная реакция на "арабскую весну", глубокая вовлеченность во внутренние дела Сирии и несколько меньшяа вовлеченность во внутренние дела Ирака, обернуышиеся для самой Турции ненужными проблемами и осложнениями - от ухудшения ситуации с безопасностью в стране до обострения отношений с Россией в 2015-2016гг., приведшими, в совокупности, к немалям экономическим издержкам.



Помере того, как "арабская весна" набирала силу, стали усиливаться разговоры как в самой Турции, так и в соседних странах о политике "неоосманизама" турецких рукводителей. "Неосманизм", если уж на то пошло, было бы рациональнее выстраивать в рамках усиления привлекательности для нынешних исламских государств, некогда бывших частями Османской империи, как реализуемой в Турции успешной, в целом, модели экономического развиия, так и экономического сотрудничества с ней, воздерживаясь от прямого проецирования на них своих идеологических концепций и базирующихся на них политических устремлений. Осуществление такого курса позволило бы руковолству Турции усилить ее экономический вес, а также, уже опосредовано, и политический вес в регионе.



Провальные результаты активной вовлеченность в "арабкую весну" нынешнего турецкого рукводства спровоцировали негативную реакцию существенной части турецкого общества. И все же, экономические достижения, реальное улучшения благосостояния населения (уровень ВВП страны на душу населния сравним, по словам того же Г.Грефа, соответствующему российскому показателю (38)), особенно стремительно растущего среднего класса и особенно в провинции, перевешивает в глазах избирателей издержки внешпполитического курса руководство страны. К тому же, видя чем обернулась для арабских стран их "весеняя" лихорадка, большинство граждан страны считает для себя более разумным поддержать Реджепа Тайипа Эрдогана, со всеми его известными достоинствами и недостатками, а не его оппонентов, которые, по сути дела, ничего существенного, кроме изрядного алармитского антиисламизма, предъявить им не могут.



10.



Реджеп Тайип Эрдоган в принципе не скрывает, что пошел в 2014г. на президентские выборы и выиграл их, инициировал референду по внесению поправок в Конституцию страны и добился успеха на нем, ради того, чтобы превратить должность главы государства в еще более сильный властный институт. Возникает естественный вопрос: для чего ему нужны были все предыдущие выборы, референдум и предстоящие 24 июня досрочные президентские выборы, для чего ему были и продолжают быть нужными президентское кресло и вся полнота власти?



Реджеп Тайип Эрдоган относится к категории чрезвычайно харизматичных политиков-идеологов. И, судя по его деятельности, борется он за обладания всей полнотой реальной власти для того, чтобы иметь возможность продолжить курс на полномасштабное восстановление связи страны и современного турецкого общества с пространством исламской цивилизации, в целом, и исламским преосманским и османским цивилизационным наследием, в частности.



Процессы, развивающиеся с ноября 2002г. и понастоящее время, в рамках релизации Реджепом Тайип Эрдоганом своего проекта свидетельсвуют о трансформации страны из исключительно кемалистской, в существенно более адекватную для нее кемалистско-эрдогановскую. Из страны, уходящей от своих цивилизационных корней в страну, восстанавливающую свою с ними связь. В страну, совмещающей в своей идентичности этно-турецкую и секулярную, но уже свободную от радикализма, компоненту кемалисткого постосманизма с исламской составляющей эрдогановского нео-османизма. Если дело обстоит таким образом, а оно, судя по всему,так именно и обстоит, то говорить о некоей тотальной исламизации Турции, на чем настаивают оппоненты Раджепа Тайипа Эрдогана, никак не приходиться. Истинный исламизм, как и истинный марксизм или либерализм, или европейский юнионизм, в том виде, в каком он сущестововал до кризиса с мигрантами, Брекзита, уиления национализма в ЕС, или любе другое явление, универсиалисткое по своему харакеру и содержанию, принципиально несовместим с национальным партикуляризмом. Последнее же, в полной мере наличествует в "эрдоганизме".



Вся полнота власти президенту Эрдогану нужна и для того, чтобы надежно гарантировать практические экономические и политические результаты реализации своего курса сделавшей возможным превращение Турции в то, чем она сегодня является - успешно развивающейся и набирающей силу региональной держой, желающей и умеющей жестко и последовательно отстаивать свои национальные интересы на международной арене, в значительной степени восстановившей, на основе своей формирующейся новой идентичности, несколько подутраченную после ухода из жизни Кемаля Мустафы Ататюкрка самостоятельность и суверенность в принятии решений, отвечающим ее коренным интересам. Во всяком случае, как представляется стороннему наблюдателю, дело обстоит именно таким образом.



