США анонсировали введение 25-процентных пошлин на товары из Китая

00:03 30.05.2018 США введут ограничения на определенные инвестиции Китая, а также 25-процентные таможенные пошлины на ряд товаров, поставляемых из КНР на американский рынок. Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома.



Ограничения подразумевают собой конкретные инвестиционные ограничения и усиление экспортного контроля в отношении физических и юридических лиц в целях укрепления национальной безопасности страны.



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"Предлагаемые ограничения в отношении вложений капитала, а также меры ужесточения экспортного контроля будут объявлены к 30 июня, и их исполнение начнется вскоре после этого", - приводит ТАСС заявление Белого дома.



Отмечается, что 25-процентные таможенные пошлины на импортируемые из Китая товары будут взиматься с тех видов продукции, которые содержат высокие технологии и которые производятся в рамках программы "Сделано в Китае 2025". 30 июня Вашингтон планирует огласить список мер по ограничению инвестиций и дополнительному контролю над экспортом технологий для китайского бизнеса. Тарифы вступят в силу после их обнародования.



17 и 18 мая в Вашингтоне состоялись консультации между торговыми делегациями США и Китая, которые договорились предпринять эффективные меры по сокращению дефицита торгового баланса США в торговле с КНР. Кроме того, стороны согласились увеличить экспорт товаров США в Китай. Приостановку введения взаимных торговых пошлин с Китае подтвердил глава министерства финансов США Стивен Мнучин.



Разногласия между двумя странами возникли после введения США пошлин на импорт 100 китайских товаров и обвинения в похищении китайскими предпринимателями интеллектуальной собственности американских производителей. Позже Вашингтон расширил список до 1,3 тыс. китайских товаров. В ответ на это Пекин установил 25-процентные пошлины на 106 наименований продукции из США.

29 мая 2018, Источник - iz.ru

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