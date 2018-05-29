Почему экономика - лженаука? - А.Халдей

00:02 30.05.2018 Управление экономикой как основная иллюзия нашего времени



Когда-то в 90-е в России отменили экзамен по философии на кандидатский минимум. Напрасно, потому что не бывает нормального ученого без умения мыслить масштабно, как это умеют только философы. То есть без умения подняться над бренным бытием на высоту птичьего полета и посмотреть на проблему сверху. Это позволяет только обладание философской культурой. А культура – это то, что требует школы, то есть дисциплины и долгого системного изучения.



Если бы те наши граждане, которые сегодня участвуют в жарких спорах о том, как нам реорганизовать наше правительство так, чтобы оно смогло влиять на экономику, немного понимали в философии, то они бы помнили главную философскую заповедь: "Мир не имеет глобальной трактовки". Если бы имел, то не существовало бы огромного количества всяких идеологий, школ и направлений в науке. Давно нашли бы одно единственно верное учение, которое привело бы человечество на сияющие вершины благоденствия. Но такого учения нет, хотя есть масса претендентов на этот статус.



Тезис "Мир не имеет глобальной трактовки" означает, что мы не в состоянии управлять процессом бытия. Мы его понимаем, но потом, когда оно по нам проедется всей своей тяжестью. Мы можем только управлять нашими попытками спрятаться от изменений, причины которых мы не понимаем, пытаемся осознать задним числом и появление которых всегда неожиданно. Несмотря на нашу вооруженность самыми передовыми теориями.



Самым главным интеллектуальным искушением, таким соблазном Евы, встающим перед человечеством, является идея законтролировать экономические процессы в обществе. Есть масса теорий, которые предлагают для этого свои рецепты. Для понимания одних теорий надо учиться 20 лет и дорасти до высоких ученых степеней, чтобы с этой высоты вдруг понять, что все не так, как казалось раньше, а намного сложнее. Для понимания других теорий достаточно просто иметь классовое чутье, отсутствие привычки пить много и обычный житейский опыт, но так или иначе чем теория проще, тем больше у нее сторонников и тем горячее они воюют со всеми сомневающимися.



Главная иллюзия нашего времени - это мысль о том, что правительство может управлять экономикой. Для этого только нужно...



Варианты:



1. Провести революцию и уничтожить частную собственность, а экономикой руководить как единым предприятием из единого центра. Так легче все предвидеть и гарантировать справедливость распределения и потребления.



2. Провести революцию и как можно больше уничтожить государственную собственность, чтобы свободные граждане сами решали, что они хотят делать и как.



3. Смешанный вариант из первых двух с учетом всяческой национальной специфики.



Человечество перебрало все варианты, но никакой из них не привел к благоденствию. Всегда что-то одно вытягивали, а все остальное вырастало кривым и уродливым. Никогда не удавалось получить отсутствие бюрократизации всего и вся, избежать господства чиновников, достичь социальной справедливости для всех, а не для тех, кто у власти, избежать несправедливого распределения, диспропорционального развития, добиться устойчивого и пропорционального роста без побочных явлений. Непременно всегда одно вытягивали, другое тонуло. Кидались спасать то, что тонуло - начинает тонуть то, что вытянули. Не получается сделать так, чтобы у нас все было, и нам за это ничего не было.



С фактом неспособности правительства обеспечить рост экономики столкнулись еще в царской России. Думали революцией поправить дело. Оказалось, не все так просто. Революцию оказалось сделать легче, чем поставить экономику под контроль правительства. Весь советский период искали способов провести такие реформы, чтобы экономика смогла развиваться устойчиво и пропорционально. Не выходило никак. Пробовал Сталин. Пробовал Хрущев. Пробовали Косыгин и Брежнев. Пытались экспериментировать с плановой системой, меняли показатели, вводили новые, отменяли старые. Система реагировала на нововведения как ледокол на мелкие льдины. То есть спокойно плыла себе дальше.



В 1976 году решили бороться с затратными методами хозяйствования. Ничего не получилось. В 1979 году решили попробовать еще раз и начали экспериментировать с чистой продукцией, сочетанием натуральных и стоимостных показателей плана, сложными расчетами, с помощью которых останавливающаяся экономика должна была выйти из застоя. Ничего не вышло. В 1981 году махнули на все рукой и на 11-ю пятилетку вовсе решили вернуться к старым методам. И так как все вообще стало валиться, то в 1985 году Горбачев начал с тезиса Ускорения, а потом понял - система не работает и ее нужно перестраивать. Но в процессе перестройки все рассыпалось. Не по недоразумению – просто слишком много ответственных за систему поняли, что она гудит, но не работает. И от перестановки подшипников способность двигаться не меняется.



Пришли те, кто уверял Россию, что рынок все исправит. Как он исправил - мы видим. Доисправлялись до того, что стали звать назад в прошлое. Теперь оно выглядит чуть ли не идеальным потерянным раем. Где мудрое правительство принимало планы, а промышленность их исполняла, но враги пришли и все испортили.



Тем, кто так считает, напомню то, что они или не знали, или забыли.



В 1979 году только Министерство строительного, дорожного и коммунального машиностроения в течение года МЕНЯЛО ПЛАН (в сторону уменьшения, разумеется) по объему реализованной продукции для 137 из 157 предприятий отрасли, в том числе для 44-х предприятий план корректировали в декабре. То есть перед отчетной датой. Для 107-ми предприятий корректировали план по производительности труда - треть из объема корректировок - в декабре. Министерство станкостроительной и инструментальной промышленности в 1978 году 49 раз корректировало плановые задания для Тбилисского станкостроительного объединения. Повальная корректировка планов задним числом стала причиной реформ 1979 года, которые так же не удались.



Это я для тех идеализаторов светлого советского экономического прошлого, куда нас теперь зовут вернуться многие мечтатели, черпающие друг у друга через интернет разные светлые идеи по поводу усовершенствования нашего будущего. Они почему-то уверены, что одну болезнь (капитализм) надо непременно лечить другой (социализмом). Не понимая, что такую же ошибку сделали их предшественники - они начали лечить социализм капитализмом. И в итоге потеряли страну. Общий корень ошибки - в уверенности, что не важно, куда двигаться, главное - процессом можно руководить из центра. Что централизованным, что децентрализованным.





Зачем корректировали планы? Неофициально - из политических соображений, чтобы не показать, что централизованная система не работает. Представляете себе - признать ошибкой главную идею Советской власти? Это абсолютно невозможно. Официально - чтобы не лишать коллективы 13-й зарплаты в виде премий по итогам года. Ну и чтобы чиновники не выглядели беспомощными идиотами. Они и не были идиотами - они прекрасно знали возможности народного хозяйства. Но так как влиять на экономику правительство не могло, оно просто делало вид, что эта беременность как-то сама потом рассосется. Не рассосалась, но на работе правительства это никак не сказалось. Страна исчезла, но правительство осталось. Без правительства нельзя. Оно даже в США есть.



Про претензии ко всем правительствам после Горбачева даже говорить не стоит. Рынок ничего не улучшил. Один бардак сменился другим. Все правительства и премьер-министры оказались плохими. Плохие они и до сих пор. И самое смешное - если можно смеяться над бедами людей - это то, что рынок не избавил от дефицита. Избавление от дефицита - это то, ради чего делали антисоветскую революцию в 1991-м году и ломали СССР. Признать это сегодня так же невозможно, как было невозможно в СССР признать неработающую плановую систему. Сегодня невозможно признать неработающей систему не только рыночную, но и смешанную. Во всем мире давно уже рынок смешан с госрегулированием - но кризис никуда не ушел и все болячки его продолжают быть с нами. Из спада все никак не удается выйти, хотя политики заклинают нас в том, что есть рост, только его не видно.



При рынке дефицит сменил форму - исчезли дешевые и качественные вещи, исчезли деньги, исчезли социальные гарантии. Теперь в Росси шок - оказывается, при самой что ни на есть частной собственности и госкомпаниях в нефтянке с рынка ИСЧЕЗ БЕНЗИН! Он не исчез в физическом смысле, но он утек на внешний рынок вслед за ценами - и никто не знает, что с этим делать.



От правительства требуют - введите ограничения на экспорт! Стукните кулаком по столу! Введите антимонопольный контроль! Введите прямое правительственное регулирование! Делайте что-нибудь! Иначе при такой цене на солярку и бензин крестьяне откажутся сеять и мы будем без хлеба!



Правительство трусит и что-то бормочет насчет снижения акцизов - осенью, после посевной и уборочной. Все согласны с тем, что это слабо остановит цены, потому что не устранена причина, ГЛАВНОЕ - ПЕРЕТОК НЕФТИ С ВНУТРЕННЕГО РЫНКА НА ВНЕШНИЙ. Закрыть границы? Ввести плановые советские методы? Дать квоты на экспорт? Рыночным способом ввести пошлины на превышение квот экспорта? Прекрасно! Отличная идея! С гарантией 1000% можно быть уверенными - бензин вообще перестанут производить. Дефицит топлива только усилится. Рубль рухнет с грохотом пирамиды горшков. Национализировать все нефтяные компании заодно с Центробанком? Ура! Да здравствует революция! Тогда исчезнет не только бензин, но и хлеб, мясо, колбаса и спички. А вот бюджет рухнет, как башни-близнецы в США. Ибо ни одна революция не влечет оживления экономики и роста бюджета. Такая вот особенность у революций.



А потом из этой пыли вылезет какой-нибудь чумазый доктор или академик от экономики и, отплевываясь, скажет ошалелому обществу: "Извините, хотели как лучше, а получилось опять как всегда. Но это потому, что правительство виновато - оно опять все не так сделало!" Эта сказка без конца, начинай сначала.



Кстати, тем, кто верит, что цель оправдывает средства, если только немного потерпеть. В СССР всегда были перебои с бензином - если кто не забыл из тех, кто тогда жил. Я вот помню. Бензин был, и были с ним перебои. Обычная картина - по трассе некоторые заправки просто стоят закрытыми. Летом. На юге. Почему? Да потому же самому. Экспорт нефти дает стране валюту - и на внутренний бензин давать не выгодно. А выделенные нормативы колхозы разобрали, да еще и нефтебазы остатки припрятали – для своих и на всякий случай. Забыли? Так вспоминайте! А кого тогда не было - примите к сведению!



То есть никакая плановая экономика не спасает от дефицита бензина. Если цены на экспорте растут, правительство закроет глаза на перебои и рост цен. Это если внутренние цены отличаются от внешних. Но ведь именно этого требуют борцы с либерализмом! Они говорят – дайте нам дешевый бензин, это наше конкурентное преимущество! Дайте нам его использовать! Но нефтяники говорят - хорошо! За наш счет? Ладно. Мы несем потери - компенсируйте нам это из бюджета! Им говорят - фиг вам! Денег нет. Они отвечают - а тогда и не будет, если нам не экспортировать нефть! И правительство понимает, что ему некуда деваться.



И вот уже всякая оппозиция начинает зудежь: правительство не успело прийти, как сделало всем нам гадость. С таким же успехом можно обвинять правительство в летней жаре. Можно подумать, что если они придут на место этих министров, то они все исправят, и будет у нас хоть залейся бензина по три рубля, и бюджет будет ломиться от денег.



Ни в США, ни в России, ни в какой другой стране мира экономика не поддается мерам регулирования правительством. Ни прямым, ни косвенным. Все теории изобретаются задним числом, и они не работают в настоящем времени. Экономика – это лженаука вперемешку с идеологией. Это я говорю как экономист по образованию. Мое поколение каких только диаметрально противоположных версий экономики за свою жизнь ни изучало. Такое может быть в настоящей науке? В физике? В химии? В географии? В медицине? Способность управлять экономикой - это такая же иллюзия, как требовать от правительства очищения океана от вылитой нефти или очищения воздуха от выбросов газа. Можно конечно выделить денег и нагнать людей с кораблями, они будут по берегу с сетками ходить и птичек от нефти оттирать, но океан очистится сам. Как и воздух - если не продолжать его портить.





Экономика тоже настраивается сама. Как – толком никто не знает, хотя объясняют это с умным видом. Да, при этом она кого-то может придавить. И правительство может отвезти бедолагу в больницу, где дать ему бинты и тарелку супа. Но никакое правительство не может влиять на экономику. Это миф нашего времени, самая его большая иллюзия. Вспомните, сколько выдано Нобелевских премий по экономике за обоснование невозможности финансового кризиса. После чего кризис грянул. Деньги назад ни один из премированных не принес. От звания не отказался.



Идея влиять на макроэкономику с помощью правительства - это как влиять на сдвиги тектонических плит. Мы по ним бегаем, кричим и машем руками - а они ползут себе. И если и остановятся, то вовсе не от того, что мы бегаем, кричим, машем руками и собираем форумы, принимаем на них решения - повлиять и обеспечить остановку плиты. Хотя если плита вдруг встанет, окажутся те, кто поверит, что это случилось в результате работы правительства. Так в древности верили, что дождь пошел потому, что шаман покамлал. Мы совершенно никуда не ушли в своем развитии от древних. Просто уточнили некоторые детали картины мира, а схема мышления осталась та же.



Правительство не знает, что делать с ценами на бензин, не вызывая системной катастрофы. И не только наше правительство этого не знает - американское тоже. Они тоже пробуют все, что можно - от решений ФРС до развязывания локальных войн - и не очень получается. Не на все можно влиять прямо. И даже косвенно не на все. Работа правительства - это как раз та самая сфера, где это лучше всего видно.



Я вовсе не защищаю правительство. Я понимаю, что там не гении. Но еще большие не гении среди тех, кто дает советы. Если их поменять местами с теми, кто в правительстве, будет намного хуже. Потому что правительство хотя бы еще семь раз отмерит перед тем, как один раз отрезать, оно еще ведает сомнения. А эти сначала семь раз отрежут, а потом раз отмерят. Они вообще сомнений не ведают. А это главный признак дурака.



Так уж выходит, что главный признак гениальности - это умение сомневаться и всегда видеть реальное пределы возможного. Но ведь взрослые никогда не скажут об этом детям, которые требуют успокаивающей картины мира. Ни один взрослый не скажет ребенку, что не знает, что делать. Ни один командир не скажет этого солдатам. Ни один вождь не скажет этого племени. Решения всегда принимаются наугад. Интуитивно. И большая удача, если в результате хотя бы большого вреда не будет.



А с ценами на бензин действительно проблема. И глупо думать, что правительство не видит или не хочет что-то с этим делать. Видит и хочет. Но правда состоит в том, что никто не знает сейчас, что можно сделать так, чтобы как можно меньше было вреда. Что-то будут делать и наблюдать за тем, что получается. Попробуют через снижение акцизов, хотя это минус 140 миллиардов из бюджета - а это пенсии, медицина, армия, образование и зарплата бюджетников. Вы же потребуете компенсации роста цен пенсионерам? А где их брать, не решили?



Что до меня, то я бы ни за что не хотел сейчас быть на месте наших министров.



И в этом одном и состоит сермяжная правда.



Александр Халдей



29 мая 2018 Источник - iarex.ru

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