Москва за чемпионат по футболу расплачивается Донбассом, - С.Гомзикова

00:00 30.05.2018 Почему Запад позволяет Порошенко не выполнять Минские договоренности





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Андрей Манойло

Юрий Светов



Урегулирование конфликта на Украине невозможно без диалога с Россией. Такое заявление сделал глава МИД Германии Хайко Маас, выступая на саммите Global Solutions в Берлине.



"Нам известно, что без диалога с Россией внутри Украины, как, конечно, и во многих других кризисах, движения не будет", - сказал новый шеф внешней политики ФРГ. Отметив при этом, что нужен диалог не "ради диалога", а нацеленный на результат.



Какого именно он ждет результата, господин Маас не уточнил. Зато анонсировал договоренности с российским коллегой Сергеем Лавровым о проведении в ближайшее время встречи в "нормандском формате" с участием глав МИД России, Германии, Франции и Украины.



Соответствующее заявление прозвучало на фоне визита президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера в Киев. Где, если верить местным СМИ, центральной темой его встречи с украинским коллегой стала "миротворческая миссия в Донбассе".



Порошенко почему-то рассчитывает, что вопрос этот будет решен до конца 2018 года. При том, что обсудить его с лидерами Народных республик до сих пор не удосужился. Хотя с самого начала российской стороной ставилось условие, что без прямого контакта Киева с представителями ДНР и ЛНР ни о каких "ооновских касках" в Донбассе речи быть не может.



Теперь президент "незалежной" собирается заручиться поддержкой партнеров по "нормандскому формату". Пока на министерском уровне…



Есть ли смысл при таком раскладе нашему Лаврову встречаться Маасом, который к тому же еще совсем недавно заявлял, что Россия является стороной конфликта, а теперь говорит, что без диалога с Россией урегулирование конфликта на Украине невозможно?



Урегулирование, в принципе, невозможно, пока у власти на Украине находится эта помесь барыг с нацистами, и пока там рядом с государственным флагом развиваются бандеровские знамена. Но наши европейские "партнеры" просто не хотят этого понимать.



Они четвертый год уговаривают Петра Алексеевича как непутевого школьника, чтобы он выполнял обязательства, которые принял на себя, подписав Минские соглашения. Но никаких жестких мер не принимают. Более того, продолжают подкидывать украинским властям "на бедность" деньжат и культивировать взращенную местными националистами русофобию.



Так стоит ли дальше толочь воду в ступе? Может, пора выставить "коллегам-гарантам" жесткий ультиматум и потребовать от них прямых переговоров Порошенко и лидеров Народных республик?



- Для такого ультиматума, надо иметь рычаги, чтобы принудить противоположную сторону к выполнению этого ультиматума, - комментирует ситуацию политолог Юрий Светов. - У нас таких рычагов нет. С другой стороны, мы видим, как американцы, пытаясь действовать методом ультиматумов, тоже не очень-то добиваются результатов.



Поэтому переговоры надо вести. Просто надо вести трезво представляя, что из этого может проистекать.



Действительно, господин Маас начал свою работу в качестве министра иностранных дел Германии с того, что высказал целый ряд претензий к России. Но над ним есть руководитель в лице канцлера Ангелы Меркель. Недавно она была в России, у нее были переговоры с Путиным.



То есть какие-то вещи, видимо, они обсудили между собой, какой-то уровень понимания достигнут. Поэтому Маас немножко сменил тон этого разговора.



"СП": - Но какого опять он ждет результата, непонятно…



- Мы идем на этот "нормандский формат" еще и потому, что стоит нам только отказаться от переговоров, со всех сторон на нас посыпятся обвинения, что "Россия не хочет мирного урегулирования".



Проблема в том, что внешне принудить Украину выполнять минские договоренности может только одна страна. Это - Соединенные Штаты Америки. Но они этого делать не будут.



Это понятно по многочисленным заявлениям Курта Волкера, который отвечает за переговорный процесс со стороны США. Для него выход из ситуации, как он говорит, простой: "Россия выводит свои войска", которые ему мерещатся на территории ЛНР и ДНР. Потом ВСУ берет под свой контроль границу между РФ и этими двумя республиками. А дальше Киев проводит зачистку, о которой много раз говорили украинские политики, - всех противников этой власти уничтожают, и все в порядке.



Вот пока представитель Америки уполномочен делать подобные заявления, украинские власти могут действовать так, как они хотят.



Выход из ситуации может быть. Это предстоящие президентские выборы и выборы в Верховную Раду, в ходе которых народ Украины, если он того пожелает, сменит эту власть. И тогда придут люди, способные к иным поступкам.



На самом деле, Порошенко должен бы быть тем, кем в свое время во Франции был генерал де Голль, который решился прекратить войну с Алжиром и найти пути к мирному урегулированию. За что, между прочим, на де Голля не раз покушались.



Но Порошенко к этому не способен.











"СП": - Ну, какой из него де Голль, на самом деле?



- Никакой. В этом дело. Поэтому этот вялотекущий конфликт будет продолжаться. И, к сожалению, в ближайшие годы я не вижу, что там будут реальные подвижки.



Но разговаривать надо, демонстрировать свои предложения, надо.



Хотя Россия еще в 2014 году назначена виновной в этом конфликте Европейским Союзом, США и Киевом. Поэтому будут продолжать долдонить одно и то же: что нужны какие-то уступки, подвижки со стороны России, только тогда конфликт разрешится. Мы будем доказывать обратное.



По мнению профессора МГУ им. М.В. Ломоносова, доктора политических наук Андрея Манойло, Европу Украина в сегодняшнем ее состоянии вполне устраивает:



- Политика Германии и других европейских государств по отношению к Украине, является такой, какая она есть. Потому что нынешняя власть на Украине Европу устраивает. Их устраивает, что Украина, это олигархическое государство. Что страной управляют силы, близкие к неонацистам.



Если бы все это их не устраивало, то они давно бы уже с этой украинской властью разобрались. В этом и состоит объяснение того, почему четвертый год там ничего положительного не происходит. Почему продолжается противостояние в Донбассе.



"СП": - О чем тогда с ними говорить? Зачем нужен этот растянувшийся во времени диалог, если в то же самое время бандеровская Украина продолжает убивать жителей Донбасса? Получается, мы, таким образом, просто позволяем ей это делать, не меняя коренным образом ситуацию…



- Дело в том, что коренным образом эту ситуацию мы изменить не можем. К сожалению. Чтобы коренным образом эту ситуацию изменить, необходимо разобраться с неонацистским режимом в Киеве. А разобраться с ним можно только военным путем. Но этого мы сделать не можем. Потому что тогда все НАТО тоже встанет на стороне Украины, и будет большая война.



Максимум, что мы можем сделать, это в ответ на артобстрелы со стороны ВСУ и националистических батальонов подогнать туда свою артиллерию и подавить эти огневые точки.



Но даже это мы сейчас сделать не можем, потому что впереди чемпионат мира по футболу.



И украинская сторона прекрасно понимает, что никаких резких движений в ближайшее время, которое осталось до этого чемпионата, Россия предпринимать, в принципе, не будет. Поэтому они там сейчас занимают населенные пункты и позиции в серой нейтральной зоне, нарушая минские договоренности. Провоцируют всячески ополчение ДНР и ЛНР вооруженным путем. Пытаются где-то прорвать оборону и наносят удары по мирному населению.



В этой ситуации единственное, что остается делать, это искать какой-то компромисс. Потому что силовым путем разогнать это гнездо неонацистов мы не можем. А поиск компромисса возможен только в переговорах с западными партнерами.



Не очень понятно, насколько эти переговоры вообще могут быть результативны. Но других вариантов нет. Еще раз повторю: украинский режим существует только потому, что он устраивает Запад. В разной, правда, мере.



Но и США устраивает - поэтому они его периодически поддерживают, отправляя туда помощь, без которой он может давно бы загнулся.



И Евросоюз устраивает. Европейцы не склонны материально поддерживать постсоветские страны вообще - т.е. они скептически к этому относятся. Но что касается именно этого украинского режима, то явно он помощь из Европы получает.



Поэтому, зачем им говорить о том, что там сидят фашисты. В современных условиях все это для европейцев не более чем оценочные суждения.



"СП": - Получается, мы размениваем жизни людей в Донбассе на какой-то чемпионат, в котором мы даже не выиграем? Какая-то циничная логика… Недавно Будапешт выпустил специальный меморандум о защите этнических венгров в Закарпатье. Почему мы не можем так же официально объявить миру, что русских в Донбассе в обиду не дадим?



- Так мы все время об этом объявляем. Но между заявлениями и реальным делом, как вы понимаете, большая дистанция. И сотрясать воздух можно вообще сколько угодно. Но если заявление - особенно, заявление предупредительного характера - не подтверждено возможностью эту силу реально применить, оно вообще ничего не значит.



Когда Будапешт обещает защитить закарпатских венгров, это, конечно, хорошо. Но как они их будут защищать? Введут войска?



"СП": - Они хотя бы выдают им венгерские паспорта…



- Но кто успеет ими воспользоваться, если что… Потому что украинские неонацисты, они особо-то не разбираются, кто там имеет венгерские паспорта, или не имеет.



В свое время их идейные предшественники-бандеровцы, устроившие Волынскую резню, не задумывались о том, что те поляки, которых они истребили, это представители славной нации, которая в конце двадцатого века войдет в ЕС и станет там одной из значимых в политическом и экономическом плане держав. Так что все относительно…



Что касается нас, то нет у нас других возможностей. С нацистскими и фашистскими режимами вести переговоры вообще, в принципе, бессмысленно.



"СП": - Может, тогда прекратить эти переговоры до исполнения украинскими властями своих обязательств? Или вообще отозвать признание легитимности этой власти?



- И что это даст?



"СП": - А то, что мы продолжаем вкладывать в эту страну миллиарды долларов, поддерживая тем самым этот режим, разве нормально? Россия входит в тройку лидеров по объемам инвестиций в экономику Украины.



- Насчет инвестиций, ничего сказать не могу. Потому что у нас экономические отношения с Украиной сейчас на предельно низком уровне.



Но еще раз повторю: НАТО только и ждет, чтобы мы развернули на Украине какую-нибудь небольшую войну. И они тут же появятся за спинами украинских бандеровцев. Это - безумие для всего мира, и этого мы допустить не можем.



Значит, надо договариваться, и искать компромиссы с тем же Западом. Пока есть контакты, пока ведется переговорный процесс (даже если он очень плохой), есть надежда на то, что либо соглашения заработают, либо будут выработаны новые формулы.



"СП": - Да, только в это время Порошенко снова поднимает самолеты, чтобы бомбить Донбасс…



- Они на протяжении последних нескольких лет говорят о том, что чуть ли не НЛО поднимут, чтобы бомбить Донбасс. Но Минские соглашения работают, хотя бы потому, что есть линия разграничения. И от этой линии в целом отведено тяжелое вооружение.



Если бы соглашения не работали, то там бы шла непрерывная война. Круглосуточные боевые действия с применением тяжелой техники по всей линии фронта. Есть большая разницы между войной и тем, что там сейчас происходит.



И то, что линия разграничения не сдвигается, то, что провокации не носят характер наступлений и контрнаступлений, это как раз заслуга Минских соглашений. Не было бы этих соглашений, была бы горячая наступательная война, в которую те же американцы и натовцы вливали бы постоянно наемников из ЧВК, инструкторов, и оружие шло бы прямым потоком. Это надо понимать. Нельзя оценивать военно-политическую ситуацию только исходя из эмоций.

Светлана Гомзикова

29 мая 18 Источник - svpressa.ru

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