Минэнерго Казахстана вводит запрет на ввоз бензина из России

22:55 29.05.2018 Власти Казахстана могут запретить ввоз в страну бензина российского производства. Соответствующий приказ министра энергетики Каната Бозумбаева размещен на портале электронного правительства Казахстана. Речь идет о поставках бензина из России железнодорожным транспортом. Проект приказа будет находиться на публичном обсуждении до 6 июня.



Запрет предлагается ввести на три месяца. В случае одобрения приказа правительством департаменту развития нефтяной промышленности Минэнерго необходимо будет подготовить уведомление погранслужбе Казахстана, национальной железнодорожной компании и министерству экономики о порядке информирования Евразийской экономической комиссии. Приказ вступит в силу после десяти дней с момента официального опубликования.



В апреле Бозумбаев заявлял, что в стране наблюдается избыток топлива. Источник - vedomosti.ru

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