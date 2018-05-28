В Киеве застрелили российского журналиста-перебежчика Бабченко

22:28 29.05.2018 На российского журналиста Аркадия Бабченко совершено покушение в его доме в Днепровском районе Киева. О покушении в Facebook написал журналист Айдер Муждабаев. Позднее в киевской полиции сообщили, что Аркадий Бабченко убит - он умер в карете скорой помощи. Скорую вызвала его жена, которая до этого, находясь в ванной комнате, услышала хлопки, вышла и обнаружила мужа в луже крови. Кто стрелял в Аркадия Бабченко, неизвестно.



По словам члена коллегии МВД Украины Антона Геращенко, журналист был убит несколькими выстрелами в спину на лестничной клетке, сообщает "РИА Новости".



О том, что Аркадий Бабченко умер по пути в больницу, ранее со ссылкой на источник сообщило издание "Обозреватель". "На 102 поступило сообщение, что в квартире застрелен журналист. В квартире следы крови. До больницы не довезли. Скончался",- цитирует издание своего собеседника.



Почему Аркадия Бабченко предлагали лишить российского гражданства



Аркадий Бабченко работал военным корреспондентом "Московского комсомольца", сотрудничал с "Новой газетой" и другими изданиями. В 2017 году он переехал в Прагу, поскольку в России ему угрожали из-за его комментариев в социальных сетях. Затем он перебрался в Киев, где работал на крымскотатарском телеканале ATR. Журналист последовательно критиковал политику России в отношении Украины. Источник - kommersant.ru

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