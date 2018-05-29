В ОБСЕ осудили решение Казвластей о закрытии сайта Ratel.kz

21:39 29.05.2018 Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир назвал "неприемлемым ограничением свободы СМИ" решение суда в Алматы о закрытии интернет-издания Ratel.kz, запрете использования в течение одного года доменного имени Ratel, включая распространение относящегося к нему контента.



В своем сообщении в Twitter’e представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ говорит, что властям "следует не препятствовать Ratel.kz и его журналистам публиковаться и выполнять свою работу".



Медеуский районный суд города Алматы 28 мая вынес решение о прекращении выпуска сетевого издания "Аналитический интернет-портал Ratel.kz", об отмене регистрации и запрете пользоваться доменным именем Ratel.kz в пространстве казахстанского сегмента Интернета в течение одного года с тем же или дублирующим названием. Решение суда содержит также запрет для главного редактора Марата Асипова выпускать и распространять информационные материалы под наименованием (от) сетевого издания "Аналитический интернет-портал Ratel.kz" в средствах массовой информации, интернет-ресурсах.



Асипов журналистам после оглашения судебного решения сказал, что это решение суда, которое принятое по гражданскому иску городской прокуратуры к главному редактору Ratel.kz, было для него ожидаемым. Асипов сказал, что намерен его обжаловать.



Гражданский процесс по иску прокуратуры Алматы к сайту Ratel.kz и его главному редактору Марату Асипову начался в начале прошлого месяца. Основанием для подачи иска стали, как утверждают в прокуратуре, нарушения правил перерегистрации, расположение сервера, на котором размещен интернет-ресурс Ratel.kz, за пределами Казахстана; выход статей на русском, казахском и английском языках, тогда как по свидетельству о постановке на учет указан только русский язык.



Арлем Дезир в кулуарах прошедшего на минувшей неделе Евразийского медиафорума в Алматы заявил, что в Казахстане некоторые СМИ сталкиваются с применением против них определенных статей уголовного кодекса, которые препятствуют их развитию. Журналисты Ratel.kz и журнала Forbes Kazakhstan привлекаются сейчас к уголовной ответственности по делу о "распространении заведомо ложной информации", которое заведено по заявлению бывшего министра госдоходов Зейнуллы Какимжанова.

29 Май 2018 Источник - centralasian.org

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