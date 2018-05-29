 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 29.05.2018
22:28  В Киеве застрелили российского журналиста-перебежчика Бабченко
21:39  В ОБСЕ осудили решение Казвластей о закрытии сайта Ratel.kz
20:48  Это Либерия, детка. Белые НПОшники массово чпокоют малолетних негритянок за еду, - The Times
20:07  Сирия признала независимость Абхазии и Южной Осетии
20:05  Иран решил в Сирии гнуть свою линию? "Бригада 313" пошла в атаку на Дараа
19:34  "Стабилизация невозможна". В США признали провал 15-летнего присутствия в Афганистане, - А.Рыбин
19:30  Индия заявила об отказе соблюдать антииранские санкции США
19:23  Экс-главе правительства Кыргызстана Сапару Исакову предъявлено обвинение по статье "коррупция"
17:14  Белая пыль неизвестного происхождения накрыла столицу Туркменистана
16:25  Казахстан ответил на ноту МИД Кыргызстана о предвзятых проверках граждан КР в аэропорту Алматы
14:22  Джихадист-террорист в бельгийском Льеже застрелил 2 женщин-полицейских и прохожего
11:43  Политическая традиция в Казахстане сильнее норм закона, - Данияр Ашимбаев
10:47  За что большевики расстреляли узбекского просветителя и джадида пан-тюркиста Мунаввара Кары (история)
10:46  Астана: центр геополитической борьбы за новый мировой порядок, - А.Никишин
10:44  "Новое" рос-медвед-правительство. За что министр Орешкин обозвал счетовода Кудрина "козел очкастый"
10:36  Балбал Одина. В одной только Алма-Атинской области каз-"ученые" обнаружили 2343 "сакральных памятника"
10:13  Путаются под ногами... Минэконом Узбекистана посетовал на избыток трудоспособных граждан
09:45  В горшок! В Казахстане приступили к разработке концепции детского Кодекса
09:01  Бесконечный путь хитрости. Отношения в треугольнике КНР-РФ-США, - А.Девятов
08:44  На Лондонской бирже впервые разместили облигации в узбекских сумах. Все 4 мешка?
08:22  Затаскать по Суданам. Для выяснения отношений в Африке используется в основном советская техника, - ВПК
08:13  Рахмон возведет в Душанбе мега-пафосный арх-комплекс "Независимость и Свобода", с садами "Истиклолият"
07:47  Разменные сунниты. США хотят решать свои задачи в Сирии за деньги аравийских монархий, - Е.Сатановский
07:32  Дело "Умед-88" отправили в суд. Рахмон зачищает последний вне-семейный тадж-бизнес
07:24  Резиденты-инвесторы. Закат российского олигархата, - Эдуард Лимонов
07:16  Распродажа багажа. Кому достанется четверть казахского урана, - В.Половинко
07:09  КНР испытывает новое ядерное оружие возмездия, - В.Скосырев
06:45  Шумел сурово Чуйский лес... В Бишкеке ликвидирован отряд анти-китайских партизан
06:36  ГУАМ готов переступить "красную черту", - С.Гамова
00:53  Суверенитет или глобализация? Что выбирает российская власть, - В.Павленко
00:50  Ультиматум Ирану: превратности метода, - А.Ганжа
Понедельник, 28.05.2018
22:22  Россия у последней черты. Спустя 4 года после мега-глупости, совершенной кремлевскими правителями, - Игорь Стрелков
22:18  Президент Парагвая Кортес досрочно сложил полномочия
21:05  "Друг Путина" и экс-глав-рос-чукча Абрамович срочно пытается оформить гражданство Израиля
20:52  VIP-Козлодоев. Вице-минсельхоз Кошербаев назначен статс-секретарем МИДа Казахстана
20:14  Вслед за отставкой влиятельного Узб-генерала Парпиева с должностей сняты его племянники-полковники
20:01  В Таджикистане работникам сферы образования запретили выезд за рубеж без разрешения
19:52  В Чуйской области похищенную кыр-"невесту" зарезали прямо в отделении милиции
19:35  По делу АО "Bank RBK" подтягивают к параше казахстанского банкира Бахыта Ибрагима
19:29  Данияр Вагапов возглавил гос-правовой отдел Администрации Елбасы
19:24  США пытаются сорвать наступление армии Асада на юге Сирии
19:21  Эрдоган использует Трампа как "мальчика для битья", - С.Тарасов
18:59  С 2015 года KAZ Minerals вывез из Кыргызстана 9 тыс. 760 тонн золотого концентрата без уплаты налогов
18:49  Самыми высокооплачиваемыми бюджетниками в Узбекистане оказались... преподаватели вузов
17:19  Ашхабад: в очередях за дефицитными мукой и сахаром возникают драки
16:45  Город на мусорном холме. В Актобе власть и бизнес не поделили свалки, - Ф.Алибиев
15:38  Ирак: надежда на перемены, - С.Кожемякин
14:44  Полудурок-мигрант из Узбекистана Подпорин покалечил шедевр Репина в Третьяковке
14:02  Задержан экс-глава Кыргызской ж/д таможни "Северная" Нурбек Айбашев
13:05  Китай изучает причины деградации таджикских пастбищ
07:25  Как воевали солдаты из Средней Азии на Великой Отечественной, - О.Танатарова
Архив
  © www.centrasia.ruВверх  
    ЦентрАзия   | 
Это Либерия, детка. Белые НПОшники массово чпокоют малолетних негритянок за еду, - The Times
20:48 29.05.2018

Благотворительный секс-скандал: "В этой общине никто не может получить еду, не занимаясь перед этим сексом"
Сексуальные домогательства: где граница дозволенного?

В течение шести недель в октябре и ноябре 2001 года группа исследователей посетила лагеря беженцев в западноафриканских государствах бассейна реки Мано - Гвинее, Либерии и Сьерра-Леоне - для изучения масштабов сексуальной эксплуатации детей в таких лагерях.

Они собирали вместе детей, матерей и медицинских работников, часто рассаживаясь в тени деревьев, и осторожно задавали вопросы. Однако, в основном, они слушали и были потрясены тем, что услышали. "Мы были потрясены после проведения первого анализа ситуации в Либерии, - вспоминает соавтор доклада Кристин Липохар, - Затем, когда мы прибыли в Гвинею и стали все чаще слышать о подобных вещах, это был еще больший шок. Я помню чувство сильного стыда от того, что гуманитарный персонал тоже был замешан в этом, учитывая, что я была „членом" той же группы людей".

В одном из лагерей в Гвинее женщины рассказали группе исследователей: "В этой общине никто не может получить кукурузно-соевую смесь (основной продукт питания - прим. автора), не занимаясь перед этим сексом. „Килограмм за секс", - говорят они".

В Либерии девочка-подросток рассказала: "Работники неправительственных организаций (НПО) умные, они используют паек как приманку, чтобы заставить заниматься с ними сексом".

Секс требовался в обмен не только на продовольствие, но и на базовую помощь, такую, как доступ к учебным занятиям, учебники и карандаши, мыло, обувь, материалы для приютов и временные рабочие места. Иногда девочкам давали крошечные суммы денег, что эквивалентно 10 американским центам.

По словам лидера беженцев в Гвинее: "Если вы видите, что мимо проходит молодая девушка в матросской шапке, вы знаете, как она ее получила".

Полный 84-страничный доклад был представлен руководству Управления Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев (УВКБ) в 2002 году. Но он так и не был опубликован, возможно, потому, что упоминание в нем столь многих учреждений было сочтено слишком пагубным для сектора, который зависит от государственных пожертвований.

"Таймс" получила этот доклад, и его копия находится в распоряжении Комитета Международного развития Палаты общин, который рассматривает вопросы, касающиеся сексуальной эксплуатации в гуманитарном секторе. Доклад стал ключевой частью расследования, и руководители благотворительных организаций задали вопрос, почему это не привело к реальным изменениям.

Созданная в 2001 году исследовательская группа опросила примерно 1,5 тысячи человек и задокументировала заявления об эксплуатации и злоупотреблениях в отношении 67 человек. В ходе расследования основное внимание уделялось стационарным лагерям, в которых перемещенные лица из Либерии и Сьерра-Леоне искали пристанища и защиты. Исследователи обнаружили, что в руках нанятых на местах сотрудников НПО были "беспрецедентные полномочия", в то время как должностные лица международных организаций редко покидали свои штаб-квартиры.

"Сотрудники местных и международных НПО, а также учреждений ООН являются одними из главных сексуальных эксплуататоров детей-беженцев, часто используя в качестве инструмента эксплуатации именно гуманитарную помощь и услуги, предназначенные для оказания помощи беженцам", - говорится в докладе.

"Сообщалось, что местный персонал мужского пола в обмен на секс с девочками до 18 лет занимается торговлей гуманитарными товарами и услугами, включая медикаменты, масло, пшеничную крупу, пластиковую пленку, учебные занятия, курсы профессиональной подготовки, школьные принадлежности и т. д. Обвинения были задокументированы в отношении широкого круга организаций и отдельных лиц по мере их неожиданного, но систематического появления в ходе проведения исследования".

Авторы доклада подчеркнули, что "эти утверждения требуют дальнейшего расследования".

Многие родители говорили исследовательской группе, что единственный способ "свести концы с концами" в лагерях - позволить эксплуатировать дочь-подростка. "Если в вашей семье нет девочки, ваша семья находится в кризисном положении", - сказала одна из женщин в Сьерра-Леоне.

В докладе говорилось о "кодексе молчания" среди сотрудников по оказанию помощи, которые не сообщали о сексуальных посягательствах или эксплуатации со стороны коллег. Беженцы не могут сообщать о преступлениях, потому что для этого им придется идти к самим преступникам.

"Исследовательская группа не встречала сообщений о случаях судебного преследования сотрудников по обвинению в сексуальной эксплуатации, которое было доведено до конца. Не было случаев, когда сотрудник был уволен из-за своего сексуально-эксплуататорского поведения".

Конфиденциальные служебные записки по конкретным обвинениям были подготовлены для руководства УВКБ в Женеве, а исследователи международной организации "Сейв зе чилдрен" подготовили окончательный доклад. Некоторые подробности просочились в средства массовой информации в феврале 2002 года, что породило возмущение политической среде и требования к действиям. Были созданы целевые группы, этот вопрос обсуждался на Генеральной Ассамблее ООН, а учреждения по оказанию помощи разработали новые кодексы поведения. Однако в то же время Рууд Любберс, тогдашний глава УВКБ, поставил под сомнение выводы доклада. Асмита Наик, также одна из авторов доклада, сказала "Ай-Ди-Си", что Любберс провел "очень негативную кампанию против доклада".

Любберс, который ушел в отставку в 2005 году на фоне обвинений в сексуальных домогательствах, попросил Управление служб внутреннего надзора ООН (УСВН) провести отдельное расследование. Оно констатировало, что "широко распространенная сексуальная эксплуатация беженцев не была подтверждена", но в то же время зарегистрировало 43 новых обвинения и подтвердило, что "проблема сексуальной эксплуатации беженцев является реальной".

Хотя ООН и НПО принимали предложения и проводили конференции, сексуальная эксплуатация уязвимых людей со стороны работников гуманитарных организаций продолжилась. В 2011 году Оксфам расследовал и сообщил общественности о действиях нескольких своих сотрудников на Гаити, которые платили местным женщинам за секс после землетрясения в прошлом году.

Когда три месяца назад на страницах этой газеты вышло разоблачение скандала в Оксфам, это вызвало международное возмущение, звучали требования проведения реформ в этом секторе. Однако существование доклада по Западной Африке за 2002 год свидетельствует о том, что реформы могли быть проведены много лет назад, и что скандала на Гаити никогда не должно было произойти.

The Times, Великобритания
Шон О’Нил (Sean O’Neill)

Оригинал публикации: Charity sex scandal: ‘In this community no one gets food without having sex first’
Опубликовано 29/05/2018

Источник - inosmi.ru
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1527616080
Новости Казахстана

 Перейти на версию с фреймами
  © www.centrasia.ruВверх  