Это Либерия, детка. Белые НПОшники массово чпокоют малолетних негритянок за еду, - The Times

20:48 29.05.2018 Благотворительный секс-скандал: "В этой общине никто не может получить еду, не занимаясь перед этим сексом"

В течение шести недель в октябре и ноябре 2001 года группа исследователей посетила лагеря беженцев в западноафриканских государствах бассейна реки Мано - Гвинее, Либерии и Сьерра-Леоне - для изучения масштабов сексуальной эксплуатации детей в таких лагерях.



Они собирали вместе детей, матерей и медицинских работников, часто рассаживаясь в тени деревьев, и осторожно задавали вопросы. Однако, в основном, они слушали и были потрясены тем, что услышали. "Мы были потрясены после проведения первого анализа ситуации в Либерии, - вспоминает соавтор доклада Кристин Липохар, - Затем, когда мы прибыли в Гвинею и стали все чаще слышать о подобных вещах, это был еще больший шок. Я помню чувство сильного стыда от того, что гуманитарный персонал тоже был замешан в этом, учитывая, что я была „членом" той же группы людей".



В одном из лагерей в Гвинее женщины рассказали группе исследователей: "В этой общине никто не может получить кукурузно-соевую смесь (основной продукт питания - прим. автора), не занимаясь перед этим сексом. „Килограмм за секс", - говорят они".



В Либерии девочка-подросток рассказала: "Работники неправительственных организаций (НПО) умные, они используют паек как приманку, чтобы заставить заниматься с ними сексом".



Секс требовался в обмен не только на продовольствие, но и на базовую помощь, такую, как доступ к учебным занятиям, учебники и карандаши, мыло, обувь, материалы для приютов и временные рабочие места. Иногда девочкам давали крошечные суммы денег, что эквивалентно 10 американским центам.



По словам лидера беженцев в Гвинее: "Если вы видите, что мимо проходит молодая девушка в матросской шапке, вы знаете, как она ее получила".



Полный 84-страничный доклад был представлен руководству Управления Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев (УВКБ) в 2002 году. Но он так и не был опубликован, возможно, потому, что упоминание в нем столь многих учреждений было сочтено слишком пагубным для сектора, который зависит от государственных пожертвований.



"Таймс" получила этот доклад, и его копия находится в распоряжении Комитета Международного развития Палаты общин, который рассматривает вопросы, касающиеся сексуальной эксплуатации в гуманитарном секторе. Доклад стал ключевой частью расследования, и руководители благотворительных организаций задали вопрос, почему это не привело к реальным изменениям.



Созданная в 2001 году исследовательская группа опросила примерно 1,5 тысячи человек и задокументировала заявления об эксплуатации и злоупотреблениях в отношении 67 человек. В ходе расследования основное внимание уделялось стационарным лагерям, в которых перемещенные лица из Либерии и Сьерра-Леоне искали пристанища и защиты. Исследователи обнаружили, что в руках нанятых на местах сотрудников НПО были "беспрецедентные полномочия", в то время как должностные лица международных организаций редко покидали свои штаб-квартиры.



"Сотрудники местных и международных НПО, а также учреждений ООН являются одними из главных сексуальных эксплуататоров детей-беженцев, часто используя в качестве инструмента эксплуатации именно гуманитарную помощь и услуги, предназначенные для оказания помощи беженцам", - говорится в докладе.



"Сообщалось, что местный персонал мужского пола в обмен на секс с девочками до 18 лет занимается торговлей гуманитарными товарами и услугами, включая медикаменты, масло, пшеничную крупу, пластиковую пленку, учебные занятия, курсы профессиональной подготовки, школьные принадлежности и т. д. Обвинения были задокументированы в отношении широкого круга организаций и отдельных лиц по мере их неожиданного, но систематического появления в ходе проведения исследования".



Авторы доклада подчеркнули, что "эти утверждения требуют дальнейшего расследования".



Многие родители говорили исследовательской группе, что единственный способ "свести концы с концами" в лагерях - позволить эксплуатировать дочь-подростка. "Если в вашей семье нет девочки, ваша семья находится в кризисном положении", - сказала одна из женщин в Сьерра-Леоне.



В докладе говорилось о "кодексе молчания" среди сотрудников по оказанию помощи, которые не сообщали о сексуальных посягательствах или эксплуатации со стороны коллег. Беженцы не могут сообщать о преступлениях, потому что для этого им придется идти к самим преступникам.



"Исследовательская группа не встречала сообщений о случаях судебного преследования сотрудников по обвинению в сексуальной эксплуатации, которое было доведено до конца. Не было случаев, когда сотрудник был уволен из-за своего сексуально-эксплуататорского поведения".



Конфиденциальные служебные записки по конкретным обвинениям были подготовлены для руководства УВКБ в Женеве, а исследователи международной организации "Сейв зе чилдрен" подготовили окончательный доклад. Некоторые подробности просочились в средства массовой информации в феврале 2002 года, что породило возмущение политической среде и требования к действиям. Были созданы целевые группы, этот вопрос обсуждался на Генеральной Ассамблее ООН, а учреждения по оказанию помощи разработали новые кодексы поведения. Однако в то же время Рууд Любберс, тогдашний глава УВКБ, поставил под сомнение выводы доклада. Асмита Наик, также одна из авторов доклада, сказала "Ай-Ди-Си", что Любберс провел "очень негативную кампанию против доклада".



Любберс, который ушел в отставку в 2005 году на фоне обвинений в сексуальных домогательствах, попросил Управление служб внутреннего надзора ООН (УСВН) провести отдельное расследование. Оно констатировало, что "широко распространенная сексуальная эксплуатация беженцев не была подтверждена", но в то же время зарегистрировало 43 новых обвинения и подтвердило, что "проблема сексуальной эксплуатации беженцев является реальной".



Хотя ООН и НПО принимали предложения и проводили конференции, сексуальная эксплуатация уязвимых людей со стороны работников гуманитарных организаций продолжилась. В 2011 году Оксфам расследовал и сообщил общественности о действиях нескольких своих сотрудников на Гаити, которые платили местным женщинам за секс после землетрясения в прошлом году.



Когда три месяца назад на страницах этой газеты вышло разоблачение скандала в Оксфам, это вызвало международное возмущение, звучали требования проведения реформ в этом секторе. Однако существование доклада по Западной Африке за 2002 год свидетельствует о том, что реформы могли быть проведены много лет назад, и что скандала на Гаити никогда не должно было произойти.



The Times, Великобритания

Шон О’Нил (Sean O’Neill)



Оригинал публикации: Charity sex scandal: ‘In this community no one gets food without having sex first’

Опубликовано 29/05/2018 Источник - inosmi.ru

Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1527616080

