Сирия признала независимость Абхазии и Южной Осетии

20:07 29.05.2018 Текст и дата выхода коммюнике были согласованы 28 мая на трехсторонней встрече послов на территории России



Сирия договорилась о взаимном признании и установлении дипломатических отношений с Южной Осетией и Абхазией. Соответствующие коммюнике опубликованы 29 мая пресс-службами югоосетинского МИДа и президента Абхазии.



Отмечено, что Сирийская Арабская Республика стремится к развитию отношений во всех областях и с Республикой Южная Осетия, и с Республикой Абхазия. Дипломатические отношения между Дамаском и республиками вступают в силу со дня опубликования документа.



В заявлении президента Абхазии Рауля Хаджимбы говорится, что признанию республик Сирией предшествовала большая работа абхазских дипломатов, посольства республики в России и других ведомств. Текст и дата выхода коммюнике были согласованы 28 мая на трехсторонней встрече послов Абхазии, Южной Осетии и Сирии на территории России.



Как сообщало ИА REGNUM, Россия признала независимость Южной Осетии и Абхазии 26 августа 2008 года. Среди стран - членов ООН республики также признали Венесуэла, Никарагуа и Науру.

29 мая 2018 Источник - iarex.ru

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