Иран решил в Сирии гнуть свою линию? "Бригада 313" пошла в атаку на Дараа

20:05 29.05.2018 Силы проправительственной "Бригады 313" направляются в провинцию Дараа для участия в наступлении на боевиков.



"Бригада 313" была образована в конце 2017 года в провинции Дараа и состоит, в основном, из уроженцев местного города Изра. Бригада уже успела поучаствовать в нескольких операциях, в т.ч. в Восточной Гуте (в ходе боев там погиб один из командиров - Абдель Нур Масаляма, уроженец г. Дараа).



По некоторым данным, "Бригада 313" подконтрольна Корпусу стражей исламской революции (КСИР), который ее финансирует, вооружает и обучает. Целью создания бригады является дестабилизация обстановки в зоне деэскалации Дараа, гарантами которой выступают США и Иордания. Штаб бригады расположен в г. Изра, в 35 км от границы с оккупированными Израилем Голанскими высотами и 25 км от границы с Иорданией. Эти страны считают нахождение данной проиранской группировки угрозой собственной безопасности.



В последние несколько дней в ближневосточной прессе озвучивалось мнение, что операция правительственных войск на юго-западе Сирии будет допустимой для Израиля при условии, что в ней не будут принимать участие иранские и проиранские формирования. В данный момент попытки занять территорию без боя предпринимаются с помощью российского Центра по примирению враждующих сторон. Однако, как видно из передвижений проиранских формирований, Тегеран в данном вопросе слушать никого не желает, отмечает ТГ-канал "Directotate 4".



29 мая 2018 Источник - iarex.ru

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