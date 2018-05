"Стабилизация невозможна". В США признали провал 15-летнего присутствия в Афганистане, - А.Рыбин

19:34 29.05.2018 Политика США в Афганистане в течение последних 15 лет не принесла ожидаемых результатов. Ситуация в стране не стабилизировалась, наоборот, уровень насилия лишь нарастает. Скачкообразно растут объемы производимого опия. Созданные институты государственной власти погрязли в коррупции. Такие выводы содержит в себе последний отчет Специального генерального инспектора США по восстановлению Афганистана (SIGAR) Джона Сопко (John F. Sopko). И корень проблемы, как следует из отчета, в том, что американцы хотели сделать из Афганистана Ирак.



Цена вопроса – десятки тысяч убитых и $5 млрд



Деятельность американцев в Афганистане по восстановлению местной инфраструктуры, созданию новой (в частности, качественных автомобильных дорог) и организация институтов местной власти началась в 2002 году. С октября 2001 года США, их союзники по НАТО и силы афганского Северного альянса проводили масштабную операцию против движения "Талибан", которое контролировало к тому времени почти всю страну, за исключением ряда труднодоступных районов на севере. Совершенно неожиданно даже для самих американцев им удалось выбить талибов из всех крупных городов Афганистана и освободить от них три четверти страны буквально за два месяца. Хотя первоначально военные аналитики предполагали, что освобождение лишь одного Мазари-Шарифа, крупнейшего города на севере Афганистана, может занять до двух лет – однако он был освобожден всего за несколько дней. В начале декабря талибы сдали Кандагар – свою фактическую столицу, где в начале 1990-х и возникло их движение.



С весны 2002 года американские военные и их союзники сконцентрировались на точечных операциях в труднодоступных районах на юге и востоке Афганистана, куда ушли остатки отрядов "Талибана". Одновременно началась деятельность по восстановлению инфраструктуры и созданию новых государственных органов. C 2002 по 2017 годы США вложили в восстановление и стабилизацию ситуации в Афганистане почти $5 млрд (без учета военных затрат). Однако эти вложения не дали ожидаемого эффекта, отмечается в последнем докладе Сопко. Причем, добавим, что неэффективная политика США привела к тому, что в этом году они решили выделить на Афганистан уже $45 млрд. Причем $18 млрд из них уходят на силовые структуры Афганистана и американский контингент.



Кроме того, в ходе боевых действий в Афганистане с 2001 года погибли не менее 38 тысяч афганских солдат и полицейских, почти 3,5 тысячи иностранных военных (причем, это только потери на поле боя, были еще скончавшиеся в госпиталях от ран) и по меньшей мере 30 тысяч мирных жителей. Причем мирные гибнут не только от действий антиправительственных сил, но и под ударами армии и иностранных военных.



Не на том сконцентрировались



В 2003 году США приступили к осуществлению миссии по борьбе с терроризмом в Афганистане, которая включала в себя так называемую стратегию сдерживания. Американским войскам было поручено зачистить отдельные территории, находившиеся еще под контролем повстанческих групп, а затем удерживать эти территории, чтобы там была построена или восстановлена необходимая инфраструктура и организованы институты власти. О реализации подобной стратегии рассказывается, например, в одном из лучших документальных фильмов на тему современных войн – "Рестрепо".



Постер фильма "Рестрепо"



Режиссер фильма Себастьян Юнгер около 8 месяцев провел в 2007 и 2008 годах на опорном пункте армии США (который солдаты назвали в честь своего погибшего сослуживца Рестрепо) в долине Коренгал в восточной афганской провинции Кунар. Он просто зафиксировал будни американских военных, их отношения с местными жителями, их ответы, почему они поехали в Афганистан. Из фильма ясно, что солдатам нет особого дела до того, как сложится жизнь местных, им просто нравится воевать. С местным населением в неформальной обстановке они общаются крайне мало. Каждое их появление в окрестных кишлаках – это отдельная спецоперация. Когда американские солдаты убивают корову одного из местных жителей, забредшую случайно на их пост, то отказываются позже компенсировать владельцу утрату деньгами, а предлагают несколько килограммов бобов (что владельца совершенно не устраивает). О том, что с местными жителями наладить отношения не получается, свидетельствует и то, что интенсивность обстрелов поста со стороны повстанцев нисколько не снижается. Так и не сломив сопротивление талибов в долине Коренгал, американцы в 2010-ом году оставляют свой опорный пункт.



История "Рестрепо" - это как раз история тех неудачных попыток стабилизировать обстановку в самых неспокойных районах Афганистана, которые предпринимали США в "нулевые". Сопко в своем отчете указывает, что усилия по стабилизации оказались неэффективными именно потому, что США изначально сосредоточились на самых опасных районах, где критическая ситуация с безопасностью не позволяла перейти к этапу создания инфраструктуры и органов власти. Гражданские ведомства США были вынуждены реализовывать свои программы в опасных районах, где это было крайне затруднительно, и как только коалиционные войска и гражданские лица покидали эти районы, повстанческие группы снова их занимали (как это, к примеру, случилось с тем же опорным пунктом "Рестрепо"). В докладе Сопко делается вывод: так как местные жители видели, что американцы не могут подавить сопротивление повстанческих групп, то не решались "принимать их сторону", а поддержка талибов, наоборот, возрастала. При этом отмечается, что наиболее успешно процесс стабилизации шел в тех районах, где до появления иностранных военных безопасность уже обеспечивали местные силы и были самостоятельно организованы хотя бы минимальные институты власти.



Обама зря спешил



Наиболее подробно в отчете Сопко рассматривается отрезок с 2009 по 2017 годы. Это период, когда президентом США был Барак Обама. Обама прилагал максимум усилий, чтобы реализовать свое предвыборное обещание – вывести американские войска из Афганистана. Для этого, как следует из материалов доклада SIGAR, предпринимались "грубые попытки" использовать опыт создания новой государственности в Ираке (после свержения режима Саддама Хусейна в 2003 году) на афганской почве. Афганская специфика при этом учитывалась очень слабо.



Барак Обама во время визита на базу США в Афганистане. Архивное фото пресс-службы президента США



Все-таки в Ираке на момент свержения Саддама существовала четкая государственная структура, действовала светская система образования, за границей жили образованные диссиденты, умеющие вести диалог и с собственными согражданами, и с западными политиками. Афганистан же к 2009 году уже 30 лет находился в состоянии перманентной войны. Причем в первой половине 1990-х эта война носила весьма хаотичный характер, государственность как таковая пришла в полный упадок. Эмират, созданный талибами в занятых областях Афганистана, совсем не походил на саддамовский Ирак. Эмират значительно уступал саддамовскому Ираку, он больше напоминал средневековое квазигосударство с современными видами оружия. Поэтому попытка администрации Обамы "работать, как в Ираке", создала предпосылки для еще большей дестабилизации Афганистана. В докладе Сопко делается вывод: администрации Обамы "не хватило политической воли", чтобы потратить необходимое время и усилия для нормализации обстановки в Афганистане. То есть для реально продуктивной работы тогдашнему президенту нужно было все-таки отказаться от обещаний о скорейшем выводе армии США.



Американское правительство в тот момент решилось на очень простые меры: усилить военные операции, чтобы "добить повстанцев" (в частности, в 2009-2010 годах для этого была увеличена численность американского контингента на 50 тысяч человек) и дать как можно больше денег местным чиновникам, чтобы они сами все устроили. Военная компания в указанные сроки не дала нужных результатов, а выделенные деньги создали предпосылки для роста коррупции в местной среде. Но время поджимало, и армия США начала покидать Афганистан во второй половине 2011 года.



В докладе Сопко отмечается, что решение американского правительства передать всю полноту власти и контроля за безопасностью над Афганистаном местному правительству к 2014 году было "совершенно нереалистичным". Как результат, с 2014-го афганское правительство стабильно оставляет территории страны, которые переходят под контроль талибов или боевиков так называемого "Исламского государства" (запрещенная террористическая организация "Исламское государство Ирака и Леванта", ИГИЛ, ИГ, ISIS или IS англ., Daesh араб., ДАИШ).



Все пропало?



"На самом деле, неудовлетворительные результаты этой [c 2002 по 2017 годы] конкретной миссии по стабилизации [Афганистана] дают предпосылки к тому, чтобы сделать вывод о том, что стабилизация [в Афганистане] вообще невозможна в будущем", - с такого предложения начинается часть "Выводы" в докладе SIGAR. Однако, далее тон менее пессимистичный – "ведь у каждой ситуации есть своя альтернатива".



Джон Сопко. Фото с сайта Defenselink.mil



Для формирования новой стратегии по нормализации ситуации в Афганистане Сопко предлагает американскому правительству учитывать следующие десять факторов:



1. Даже при самых благоприятных обстоятельствах нормализация обстановки требует времени. Без терпения и политической воли проведение широкомасштабных миссий по стабилизации, скорее всего, закончатся неудачно.



2. Должна учитываться высокая вероятность непредвиденных обстоятельств в ходе реализации стратегии.



3. Назначение квалифицированных и опытных специалистов на ответственные посты является одним из важнейших факторов для успешной нормализации обстановки.



4. Увеличение финансирования само по себе не может разрешить имеющиеся проблемы. Высока вероятность того, что подобная мера может лишь усугубить эти проблемы.



5. Физическая безопасность [граждан Афганистана] является основой для нормализации обстановки.



6. Наличие местного самоуправления является важной предпосылкой для эффективности усилий по улучшению ситуации.



7. Стабилизация в среде местного населения требует индивидуального подхода.



8. Усилия по нормализации ситуации должны строго контролироваться и оцениваться.



9. Для успешной разработки и осуществления стратегии по стабилизации [Афганистана] требуются обширные знания местной этнографии и понимание принципов функционирования правительства страны.



10. Чтобы завоевать сердца и умы [местных жителей], необходимо тщательно изучить успешный опыт недавнего прошлого в данной конкретной среде.



Александр Рыбин

