Индия заявила об отказе соблюдать антииранские санкции США

19:30 29.05.2018 Индия продолжит торговать с Ираном и Венесуэлой, несмотря на возможные ограничения со стороны США за нарушение санкций, недавно объявленных Штатами в отношении двух стран, сказала министр иностранных дел Индии Сушма Сварадж.



В настоящее время Индия является основным покупателем иранской нефти. 28 мая на пресс-конференции, отвечая на вопрос о том, как Нью-Дели относится к выходу США из ядерной сделки с Ираном и введению санкций, Сварадж заявила, что политика Индии заключается в соблюдении исключительно санкций ООН, а не санкций, введенных отдельными странами.



Комментарий Сварадж прозвучал перед ее встречей с иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом в Нью-Дели, на котором министры обсудили стратегию сотрудничества после решения США по выходу из соглашения. В распространенном после встречи заявлении индийского правительства говорится, что Зариф проинформировал Сварадж о своих переговорах с европейскими политиками, лидерами России и Китая относительно сохранения соглашения по ядерной программе Тегерана.



Индия продолжала торговать с Ираном во время действия предыдущих санкций США. Однако после введения санкций ООН в 2006 году Индии пришлось сократить импорт иранской нефти из-за того, что страхование нефтяных танкеров стало невозможным и были введены ограничения на банковские операции.



Сварадж сказала, что Нью-Дели не позволит другим странам диктовать условия. "Мы не проводим нашу внешнюю политику под давлением других стран", - сказала она, добавив, что Нью-Дели соблюдает лишь санкции, введенные коллективно членами Организации Объединенных Наций. "Мы полагаемся на санкции ООН, но не на страновые санкции", - заявила Сушма Сварадж. Источник - rus.ozodi.org

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