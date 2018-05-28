Экс-главе правительства Кыргызстана Сапару Исакову предъявлено обвинение по статье "коррупция"

19:23 29.05.2018 Экс-премьер-министру Кыргызстана Сапару Исакову предъявлено обвинение по статье "коррупция". Сообщает ГКНБ КР во вторник.



"29 мая 2018 года ГКНБ КР, в рамках расследуемого уголовного дела, ранее возбужденного по факту коррупции при модернизации ТЭЦ г.Бишкек, бывшему премьер-министру КР Сапару Исакову предъявлено обвинение по ст. 303 ч.1 (коррупция) УК КР и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде", - сообщает ГКНБ.



Установлено, что Исаков в 2013 году, будучи заведующим отделом внешней политики в ранге заместителя руководителя аппарата президента КР, при реализации проекта "Модернизация ТЭЦ г.Бишкек", используя свое политическое положение, путем совершения организованных, заранее запланированных действий вместе с группой лиц, пролоббировал интересы иностранной компании при конкурсном отборе подрядчика, в результате чего интересам государства и общества был причинен ущерб в особо крупном размере.



Напомним, Сапар Исаков проработал на должности премьер-министра КР всего 8 месяцев. 19 апреля т.г. Жогорку Кенеш выразил недоверие правительству Сапара Исакова. Президент поддержал решение парламента. Правительство Исакова было отправлено в отставку.



С. Исаков был 29-ым по счету премьер-министром КР и первым главой правительства в истории Кыргызстана, которому парламент выразил вотум недоверия. Источник - kyrtag.kg

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