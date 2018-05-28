Казахстан ответил на ноту МИД Кыргызстана о предвзятых проверках граждан КР в аэропорту Алматы

16:25 29.05.2018 МИД Кыргызстана получил ответ от казахстанской стороны на ноту о предвзятых проверках граждан КР в аэропорту Алматы. Сообщает МИД КР во вторник.



Как сообщается, в соответствии с обращениями граждан Кыргызской Республики о систематических проверках со стороны казахстанских компетентных органов в международном аэропорту г. Алматы, где без объяснения причин проводятся дополнительные проверочные мероприятия (в отдельном помещении устраивают опрос, записывают паспортные данные, место проживания, номера телефонов и списывают IMEI коды мобильных устройств), МИД КР была направлена нота в МИД Казахстана с просьбой разъяснить причины необоснованных действий, проводимых казахстанской стороной в отношении граждан КР.



В ответной ноте МИД Республики Казахстан сообщается, что "усиленные меры безопасности в пунктах пропуска через государственную границу Республики Казахстан осуществляются в рамках закона "О государственной границе Республики Казахстан". В ноте отмечено, что опрос связан с выявлением членов и пособников международных террористических организаций, в свете произошедших за последний год резонансных террористических актов в иностранных государствах. Опросам подвергаются все без исключения иностранные граждане во взаимодействии со спецслужбами соответствующих государств.



МИД КР также сообщает, что в департамент консульской службы МИД Кыргызской Республики был приглашен консул посольства Республики Казахстан в Кыргызской Республике для обсуждения складывающейся ситуации в международном аэропорту г. Алматы. В ходе встречи кыргызской стороной была выражена озабоченность действиями компетентных органов Республики Казахстан и настоятельная просьба обратить внимание на недопустимость, по сообщениям граждан Кыргызской Республики, чрезмерных и унижающих достоинство действий со стороны должностных лиц компетентных органов Республики Казахстан.



Со своей стороны, министерство иностранных дел Кыргызской Республики отслеживает ситуацию и продолжит работу с казахстанской стороной по данному вопросу. Источник - kyrtag.kg

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