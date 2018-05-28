Джихадист-террорист в бельгийском Льеже застрелил 2 женщин-полицейских и прохожего

14:22 29.05.2018 Нападавший в бельгийском городе Льеж перед атакой прокричал: "Аллах акбар!".



Власти не исключают версию о теракте.



Об этом сообщает во вторник, 29 мая, агентство Reuters со ссылкой на слова одного из полицейских.



Отмечается, что рассматриваются разные версии.



Утром 29 мая неизвестный открыл огонь по полицейским, а также попытался взять заложников. В результате прохожий и двое стражей порядка погибли, еще несколько полицейских получили ранения.



Сам нападавший был также застрелен. Источник - rusvesna.su

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