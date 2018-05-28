 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Джихадист-террорист в бельгийском Льеже застрелил 2 женщин-полицейских и прохожего
14:22 29.05.2018

Нападавший в бельгийском городе Льеж перед атакой прокричал: "Аллах акбар!".

Власти не исключают версию о теракте.

Об этом сообщает во вторник, 29 мая, агентство Reuters со ссылкой на слова одного из полицейских.

Отмечается, что рассматриваются разные версии.

Утром 29 мая неизвестный открыл огонь по полицейским, а также попытался взять заложников. В результате прохожий и двое стражей порядка погибли, еще несколько полицейских получили ранения.

Сам нападавший был также застрелен.

Источник - rusvesna.su
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