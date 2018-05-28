Политическая традиция в Казахстане сильнее норм закона, - Данияр Ашимбаев

11:43 29.05.2018 Говорим "депутат" - подразумеваем "партия"



23 мая мажилис одобрил поправки в закон о выборах. Удивительно, но обсуждение столь важного события прошло тихо и незаметно. Главное, на что обратили внимание: ликвидируется институт самовыдвиженцев: если поправки будут приняты, то путь в маслихаты будет открыт только для тех, кто состоит в партиях. О последствиях этой и других норм законопроекта наш обозреватель побеседовал с политологом Данияром АШИМБАЕВЫМ (на снимке).



- Принцип формирования представительного органа власти целиком по партийным спискам был внедрен в мажилисе в 2007 году, - напомнил политолог. - Это позволяет облегчить выборный процесс. Понятно, что продвигать бренд партии гораздо легче, чем работать с отдельными кандидатами. К тому же на местах всегда есть определенная конкуренция. И хотя модель формирования депутатского корпуса и маслихатов в последние годы была ужесточена, теперь мы видим облегченную версию продвижения партийных списков. Это предельно упрощает управление политическим пространством, но убивает конкуренцию.



Сейчас выборы больше напоминают некое празднично-ритуальное действие, нежели проявление политической борьбы.



Скандальность выборов резко падает. Ведь партии как таковые заранее известны - это три основные парламентские: "Нур Отан", "Ак жол" и КНПК. Плюс две партии дополнительные, которые, кажется, существуют лишь для того, чтобы занимать последние места, - "Бирлик" и "Ауыл". Есть еще ОСДП, но она, на мой взгляд, давно уже развалилась и стала реликтом.



- То есть теперь в маслихатах не будет случайных людей?



- Случайных людей в маслихатах давно уже нет. Но если раньше избирком образцово-показательно вычеркивал из списков "Нур Ота­на" какие-то громкие фамилии, то теперь следовать принципу "бей своих, чтобы чужие боялись" уже не надо. Теперь процесс окончательно вошел в управляемое русло.



- Можно ли рассчитывать, что эти поправки в выборное законодательство приведут к формированию новых политических партий?



- Барьер в 50 тысяч человек, необходимый для регистрации новой партии, никуда не делся. Проблема еще и в том, что людей, которые хотят руководить партией, у нас намного больше тех, кто готов заниматься черновой организационной работой.



- Для политических партий установлен тот же семипроцент­ный порог при пропорциональной системе выборов депутатов маслихатов. В наших условиях это реально?



- Этот порог действует на выборах в мажилис. Причем, насколько я помню, у нас законодательно действует норма: если только одна партия преодолевает барьер, то для обеспечения конкуренции допускается и вторая. К тому же только фактически имеющиеся партии могут похвастать региональными представительствами.



В данном случае логика на стороне авторов законопроекта. Это (отмена института самовыдвижения. - Р. Б.) укрепляет партийную систему, исключает конкуренцию между представителями одной и той же партии, с одной стороны. С другой - мы прекрасно понимаем, о каких партиях идет речь.



Еще раз повторю: делается все, чтобы максимально упростить политический процесс. Достаточно того, что рейтинг лидера государства и его политики зашкаливает за 90 процентов. На этом фоне разговоры о реальной межпартийной конкуренции "внизу", с точки зрения тех, кто устанавливает правила игры, становятся пустым звуком.



- Как вам еще одно новшество: полномочия депутата маслихата прекращаются в случае его исключения из партии, от которой он был избран?



- Логика тут понятна: если тебя выдвигала партия, то ты обязан блюсти партийные интересы. Но понятно и другое: это убивает плюрализм. Посмотрите, сколько раз обсуждался вопрос о доверии правительству в свете отчетов Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета и сколько раз при этом депутаты, которые критиковали правительство до голосования, в итоге голосовали за доверие кабмину. У депутатов скованы руки: они могут критиковать отдельного акима, отдельного министра, но не могут выступать против линии, которой придерживается партийное руководство, когда приходит время нажимать кнопки. Все наши партии в свое время выросли из КПСС, а большинство оппозиционных партий 90-х годов - из "Отана" и "Нур Отана". Партия власти - постоянный источник кадров и идей для оппозиции. У нас все сводится к формуле: сначала поиски справедливости, а потом другой работы.



- Вот еще о чем хотелось поговорить. Из текста поправок не совсем понятно: выдвигаться в акимы могут только члены партий или же и беспартийные, но заручившись поддержкой той или иной партии?



- Если ты член партии и избирался в акимы как член партии, то изволь слушаться партию.



- А если не член партии, все равно изволь слушаться партию?



- Я думаю, что тут рабочие зазоры все равно останутся.



- В законопроекте говорится, что аким района (города областного значения) в соответствии с законодательством принимает решение о прекращении полномочий акима города районного значения, поселка, села, сельского округа по согласованию со сходом местного сообщества и акимом области. Но не согласуя это с маслихатом, то есть с теми людьми, кто видит реальную работу акима.



- Такая норма и сейчас есть - не требуется согласовывать отставку акима с маслихатом.



- Но теперь и назначение не нужно будет согласовывать…



- Вопрос согласования вообще довольно... плавающий. Не так давно в Конституции было прописано согласование кандидатур вице-премьеров с мажилисом. Но при назначении Ерболата ДОСАЕВА и Аскара ЖУМАГАЛИЕВА (заместители премьер-министра. - Р. Б.) согласование не проводили. Таким образом, эта конституционная норма пока что есть больше на бумаге. То ли про нее забыли, то ли сознательно проигнорировали...



- Как вы можете в целом охарактеризовать поправки в закон о выборах? Изменится ли что-то с их принятием?



- Что бы ни прописали в законе, какие бы поправки ни приняли, есть политическая практика, которая в наших условиях сильнее норм закона. То есть что бы ни было прописано в законе, это просто норма, облегчающая какие-то формы управления процессами. А механизмы управления, они сложились уже давно. Политическая традиция, сложившаяся в Казахстане, важнее любого закона.



- А что вы скажете о новом законопроекте о Совете безопасности?



- Все говорят, что это очередной вариант транзита власти. Но у нас есть закон о первом президенте, принятый еще в 2000 году, и тогда тоже все говорили, что после принятия этого закона начнется смена власти в стране. Однако прошло 18 лет, и ничего не поменялось. Так что новый закон о Совбезе - это просто дополнительная гарантия на тот случай, если президент примет решение уйти с поста раньше конституционного срока. Это с одной стороны. Но, с другой стороны, нужно понимать: президент будет править столько, сколько захочет и сможет.



Этим законом Совбез выводится из администрации президента в отдельную структуру, каковой он де-факто и так является. При этом аппарат Совбеза становится более влиятельным органом.



Но хочу обратить внимание: есть указ президента о государственном протоколе, которым регламентировано протокольное старшинство тех или иных органов при проведении, допустим, внешнеполитических мероприятий. Так вот, в зависимости от личности секретаря Совбез занимает в этом протоколе то 15-ю, то 30-ю позицию. Это говорит о том, что позицию меняли каждый раз под конкретного секретаря Совбеза. Вы, наверное, заметили: одни секретари Совбеза были еще и помощниками президента, а другие - нет. Поэтому, что бы ни прописали в законе о полномочиях Совбеза, все упирается в конкретную личность.



И еще. Скорее всего, те нормы, по которым первый президент становится пожизненным лидером Совета безопасности, будут действовать до тех пор, пока сам первый президент будет считать это нужным. Будет ли Совбез обеспечивать транзит власти при втором президенте? Я, честно говоря, в этом сомневаюсь.



Руслан БАХТИГАРЕЕВ Источник - Время

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