За что большевики расстреляли узбекского просветителя и джадида пан-тюркиста Мунаввара Кары (история)

10:47 29.05.2018 Духовный вдохновитель Мунаввар Кары



23 мая 1931 года был расстрелян в г. Москве руководитель Общественно-политическая организации "Шура-и-Исламия" (Исламский совет) Мунаввар Кары Абдурашидов. По инициативе "Шура-и-Исламия" был создан съезд на котором создалось государство "Туркестон мухториати" (Туркестанская автономия).



Человек единогласно признанный со стороны узбекской интеллигенции XX века "духовным вдохновителем", "слугой нации работающий день и ночь в великих целях будущей нации", литератор, воспитатель, редактор, просвещенец, общественный деятель Мунаввар кори Абдурашитхонов родился 1878 году в Ташкенте, Шайхонтаурский район, махалля Дархон, в семье учителя. Получив образование в Эшонкули дадгох (Ташкент) и медресе Мирараб (Бухара) работал имамом мечети Дархан, Ташкент.



Мунаввар кори в конце ХIХ века начинает активно участвовать в движении Джадидов. В 1901 году открывает школу джадидов в своем доме, а затем и в различных кварталах Тахкента. Он подготовил первый учебник для новометодных школ "Первый учитель", в котором изложил основы обучения грамматике, алфавита. Во втором учебнике "Второй учитель" он раскрыл методику обучения чтению и письму, а также основы взаимоотношений в семье. Мунаввар Кары также подготовил первый учебник по математике.. Составляет пособии как "Тажвид ал-Қуръон", "Площадь земли" и публикует их. А для детей пишет стихи и рассказы. В 1909 году в Ташкенте создает ассоциацию "Жамияти хайрия" и открывает организацию "Турон". Мунаввар кори в 1906 году впервые открывает издательство газеты "Хуршид". В последующем работает главным редактором газет "Нажот", "Кенгаш" и редактором газеты "Садойи Туркистон".



Мунаввар кори Абдурашидхонов один из основоположников узбекского театра. Он посредством театра показывает "испорченность привычек" и исправление. Его труппа называлась "Турон". Труппа просуществовала с 1914 года по 1924 года.



Мунаввар кори в 1917 году после февральской революции открыто выражает идею создания Туркестанского демократического национального государства. Он поддерживает созданную в Коканде "Туркистон Мухторияти". В апреле 1918 года назначается ректором Туркестанского народного университета. В 1918 году открывает научно-просветительское сообщество "Турк ўчоғи" (Тюркский очаг).



Мунаввар кори в 20-е года возглавляет тайные организации "Миллий иттиҳод" (Национальное единство) и "Миллий истиқлол" (Национальная независимость).



В середине 20-х годов усиливаются репрессии и Мунаввар кори отстраняется от всех должностей. Но и это не отгородило его идеи независимости.



Деятели культуры, литераторы, ученые, такие как Ҳамза, Элбек, Ойбек, Акмал Икромов, Абдулҳай Тожиев, Салимхон Тиллахонов, Қаюм Рамазон, Баҳром Ҳайдарий, Маннон Уйғур были учениками Мунаввар кори.



Он арестован в 1929 году и расстрелян 1931 году. Его прах в кладбище Ваганьково, Москва. Источник - Народное Движение Узбекистана

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