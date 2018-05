Астана: центр геополитической борьбы за новый мировой порядок, - А.Никишин

В Казахстане создают Международный финансовый центр, способствующий выводу капиталов из России и усилению центробежных тенденций в мусульманских республиках РФ



Александр Никишин



В Казахстане создают Международный финансовый центр, способствующий выводу капиталов из России и усилению центробежных тенденций в мусульманских республиках РФ



Наше информационное пространство зачастую выполняет функции не беспристрастного информатора, поставляющего на информационный рынок объективные новости и аналитику, а наоборот, дезинформатора. В лучшем случае информагентства, сознательно или нет, пытаются за информационным шумом и мусором скрыть истинные корни происходящих событий, замаскировать за патриотической риторикой, пропагандистскими кампаниями и политической сатирой реальное положение вещей. В мире идет глобальная геополитическая игра, которая длится не одно столетие, и промежуточные результаты в этой игре, если они правдиво освещены в СМИ, могут сказать вдумчивому читателю очень многое о стратегических целях участников, что не всегда устраивает бенефициаров. Их совершенно не волнует, что за скрываемыми событиями стоят миллионы человеческих судеб и жизней абсолютно ни о чем не подозревающих людей. Вообще, люди для мировых игроков – лишь субъект их деятельности, и их интересы берутся в расчет только в плане эффективности реализуемых задач.



Подавляющее большинство мировых информационных агентств, генерирующих новости и аналитику, в дальнейшем распространяемых по всему миру, принадлежит очень узкому кругу мировых игроков. К примеру, абсолютное большинство информационных гигантов в США принадлежит всего шести компаниям, контролируемых группой Ротшильдов. Такие гиганты, как Associated Press (AP) и Reuters производят до 95% всех международных новостей, которые потом через ленты распространяются в десятки тысяч более мелких агентств. Шестерка крупнейших информагентств может распространять информацию только из лент АР и Reuters, прошедших жесточайшую цензуру.



Фильтром для цензуры является Агентство Национальной Безопасности (NSA), через которое проходят все ленты информагентств. Для удобства цензуры, офисы Reuters, AP и офисы FCC/NSA в Нью-Йорке имеют один и тот же оптоволоконный хаб, который проходит через призму скрининга NSA перед тем, как на лентах Reuters и AP появляются любые новости. Прежде чем ведущим новостных программ будет разрешено читать новости в эфире, а газетам и веб-сайтам размещать статьи и гиперссылки с их заголовками, информация сначала "очищается" владельцами картелей СМИ. Ненужная информация удаляется или маскируется информационным шумом и мусором. Поэтому альтернативной и гражданской журналистике крайне трудно пробиться к читателю. Тем более что информационные гиганты применяют против независимых СМИ и аналитиков целый комплекс дискредитирующих их мер – от обвинений в конспирологии и фейках до провоцирования реальных уголовных преступлений.



***



Одной из "горячих точек" в российском информационном пространстве в последнее время является Каспийский регион и Казахстан в частности. Россиян очень волнуют последние события в Казахстане, тем более что там проживают миллионы наших соотечественников, имеющих многочисленные родственные связи в России. Да и геополитически Россия сильно зависит от Казахстана, особенно учитывая единое экономическое пространство, общий рынок товаров, услуг и труда и прозрачные границы. Мы являемся членами экономических и военных союзов, безопасность наших государств и народов неразрывно связаны друг с другом. Общая история и культура также способствует генерации тревожных ожиданий от неоднозначных событий, происходящих в соседнем государстве.



Информационный голод и запросы россиян в отношении Казахстана, к сожалению, удовлетворяются не правдивой информацией и аналитикой, а набором отдельных, зачастую не связанных друг с другом, но громких и трескуче-патриотических прокси новостей, подходящих под определение очередного "удара в спину" от братьев. В конце 2017 года огромный сектор российского инфопространства был заполнен темой перехода казахского алфавита на латиницу. Каких только страшилок и спекуляций на эту тему не было высказано. Я тоже попытался провести относительно глубокий и честный анализ в статье "Латинизация бывших советских республик – западный проект уничтожения русской цивилизации" Часть 1 и Часть 2. В статье я показал не глубинные причины происходящих событий, а методы и способы их осуществления на исполнительном уровне. Большинство же иных статей на эту тему носило скорее эмоциональный, а иногда и ярко пропагандистский, чем аналитический характер.



В 2018 году российские СМИ из отрывочных событий разных категорий стараются слепить очередной "удар в спину" России, выстраивая абсурдные версии. Суть их такова, что Америка сначала заморозила валютные резервы Казахстана на сумму $22 млрд, чем вынудила президента Нурсултана Назарбаева поехать на поклон к Трампу, предоставить порты Курык и Актау на каспийском побережье ВМС США, а чтобы американские корабли смогли свободно проходить в это изолированное море, уговорить Россию прорыть морской канал по Манычской впадине между Каспийским и Черным морями. Якобы в ответ на эти планы в Москве был арестован "банкир семьи Назарбаева" Жомарт Ертаев. Так и хочется сказать таким горе-аналитикам: "Успокойтесь, Америка уже давно и без этих портов находится у наших границ. А военная составляющая возможного присутствия – ничто по сравнению с реальной финансово-экономической".



Чтобы понять реальное положение дел в Казахстане, необходимо в горах информационного мусора найти крупинки правдивой информации, которая иногда, крайне редко, но проскальзывает в лентах информационных агентств, проанализировать эти крупинки и выдать относительно независимый и честный анализ ситуации, пусть он потом и будет объявлен конспирологическим и фейковым.



***



Еще в 2015 году президент Назарбаев объявил, что Казахстан становится полноправным членом ВТО, а для республики наступает трудный период испытаний. Но что интересно в этом заявлении, было принято решение о создании международного финансового центра "Астана" на базе объектов предстоящей выставки "Экспо-2017". По его словам, финансовый центр должен стать "региональным хабом в сфере исламского финансирования, private-banking и перестрахования". Немногим ранее, 5 ноября 2015 года, Сенат казахстанского парламента принял конституционный закон "О международном финансовом центре "Астана" (МФЦА)". Этим законом в частности предусматривается создание центра, представляющего собой территорию с четко обозначенными границами и администрируемого собственными органами: советом по управлению МФЦА, который возглавит глава государства, администрацией центра - акционерным обществом, обеспечивающим условия деятельности органов и участников центра, а также комитетом по регулированию финансовых услуг.



"На территории центра будет действовать особый правовой режим, который заключается в наличии собственного права, отличного от законодательства республики. Право центра будет основываться на Конституции республики, Законе (о МФЦА) и актах органов центра, в основу которых будут положены принципы и нормы права Англии и Уэльса, а также стандарты ведущих финансовых центров мира. В новом центре регулирование отношений и делопроизводство будут вестись на английском языке, а инвестиционными спорами займутся иностранные судьи. Кроме того, участники проекта освобождаются на длительный период от уплаты корпоративного, индивидуального, подоходного налогов, а также могут привлекать иностранную рабочую силу.



… В настоящее время президент республики также ведет активную политику по привлечению к участию в создании и работе МФЦА крупных зарубежных инвесторов".



Что это за инвесторы, можно было узнать из состава VIP-персон, глав двадцати ведущих инвестиционных банков мира (Blackstone, Goldman Sachs, JP Morgan, KKR и др.), присутствующих на приеме в честь 70-летия Генеральной Ассамблеи ООН и выразивших Назарбаеву свое согласие на участие и руководство проектом.



"… МФЦА стартует с приватизации ведущих казахстанских компаний и размещения исламских ценных бумаг. Для этого на бирже будут проведены IPO и SPO этих компаний. К приватизации готовятся КТЖ (Казахстанские железные дороги), "Эйр Астана", энергетические компании – всего 60 госструктур, которые в настоящее время управляются госфондами "Самрук-Казына", "Байтерек" и "КазАгро". "Доля государства в экономике к 2020 г. должна сократиться до 15%, – обещает министр национальной экономики Казахстана Ерболат Досаев, – с нынешних примерно 70%".



… Минфин Казахстана в 2016 г. планирует выпустить первый транш исламских облигаций, обеспеченный госимуществом, республиканскими автодорогами, в том числе платной 220-километровой трассой Астана – Боровое. Объем первого транша составит $1 млрд, всего будет выпущено таких бумаг на $3 млрд. Главное отличие исламских бондов от евробондов – они имеют залоговое обеспечение физическими активами. Но МФЦА не собирается ограничиваться только собственными финансовыми продуктами, их доля может составить 30–40%. По словам Ерболата Досаева, МФЦА должен стать финансовым хабом для инвесторов Средней Азии, юго-востока России и Кавказа. "Свои исламские бонды на бирже МФЦА намерены разместить Татарстан и Азербайджан", – утверждает директор департамента по развитию регионального финансового центра Алматы и исламского финансирования Нацбанка Казахстана Ернар Нургалиев.



… Казахи освобождают инвесторов на 50 лет от налогов, дают им на два года бесплатные офисы класса "А", безвизовый режим на пять лет, а их интересы будут защищать иностранные судьи на основе англосаксонского права. Весь документооборот будет вестись на английском языке. Эти льготы получат не только инвесторы, но и все резиденты МФЦА, в том числе юридические компании и медиа. Подобный центр формируется впервые на постсоветском пространстве – по сути, своим налоговым режимом МФЦА будет похож на офшор. В Конституцию Казахстана даже будут внесены статьи о верховенстве и приоритете законов МФЦА на его территории над законами Казахстана.



За основу МФЦА взята модель Международного финансового центра Дубая (DIFC). "Ключевым ингредиентом успеха DIFC является английская система права", – говорит глава Нацбанка Казахстана Кайрат Келимбетов. В Казахстане будут работать судьи, имеющие авторитет в своей стране…"



Режим санкций, введенный против российских компаний, только способствует привлечению их в Центр в качестве резидентов и уводу из российской юрисдикции.



""Если российские компании будут регистрироваться в МФЦА и становиться его резидентами, они перестанут быть российскими, – объясняет "Ко" механизм обхода санкций замглавы Нацбанка Казахстана Нурлан Кусаинов. – Мы бы хотели улучшить бизнес-коммуникацию с российскими компаниями. Наши западные коллеги также видят в этом потенциал". Западные коллеги – это крупнейшие мировые компании в области управленческого консалтинга (Boston Consulting Group, McKinsey) и МВФ, которые сегодня консультируют Нацбанк и правительство Казахстана по проекту создания МФЦА".



Фактически на границе России в пространстве ОДКБ, Таможенного союза, ШОС и ЕАЭС под юрисдикцией Британской Короны создается офшор, потенциально способный затянуть в себя российский бизнес, экономику и финансы. А западные санкции только способствуют и направляют этот процесс, причем, чем дальше, тем сильнее. Российское инфопространство крайне слабо отреагировало на эти угрозы, но отреагировало. Газета "Известия" опубликовала статью "Казахстан создаст офшор для российских компаний", в которой в частности было сказано:



"С 2018 года российские компании смогут уйти в офшоры, куда более близкие, чем Кипр или страны Карибского бассейна, - первая в СНГ безналоговая зона заработает на базе Международного финансового центра (МФЦ), который готовят к созданию власти Казахстана.



…Напрямую работать в России исламский банкинг не может - в российском законодательстве должны появиться виды сделок, которые соответствовали бы требованиям шариата (например, без ссудного процента - кредиты бизнесу строятся на принципах инвестирования в капитал и разделения прибыли). Сейчас соответствующее законодательство прорабатывается, (izvestia.ru/news/593491), в качестве пилотных регионов для введения исламского банкинга регулятором были выбраны регионы Северного Кавказа, Башкирия и Татарстан. Последний, кстати, уже заявлял казахстанским властям о желании работать на будущей бирже в Астане, сообщили в Нацбанке Казахстана…



Как писали "Известия", российские власти уже обеспокоены выводом капитала через Казахстан - Центробанк выявляет соответствующие схемы - в частности, речь о фиктивном импорте (izvestia.ru/news/581541). Партнер консалтинговой компании Amond & Smith Сергей Назаркин ожидает, что российский ЦБ постарается получить максимальный контроль над активностью российских капиталов в Астане".



А вы удивляетесь, почему в Татарстане и Башкортостане в последнее время местные элиты настолько осмелели, что готовы резко противостоять Кремлю и Президенту, а в Дагестан даже пришлось в 2017 году высадить целый десант силовиков во главе с Владимиром Васильевым для жесткой зачистки местных элит. Безусловно, коррупция в этих регионах громадна и с ней нужно бороться, но создается угроза целостности государства, а тут центральная власть беспощадна, так как угрозы несовместимы по размерам.



Также становится понятным и арест совладельцев группы компаний "Сумма" братьев Магомедовых, чей "Drug Trafficking Through the Great Silk Road" (Наркотрафик через Великий шелковый путь) и разветвленная логистическая сеть с портами и железными дорогами прекрасно вписывались в проект развала России и создания в Астане нового мирового финансового центра под юрисдикцией Британской Короны. О чем я еще в 2015 году писал в статье "Война за наркотрафик на Украине вступает в горячую стадию".



Информационный фон, способствующий центробежным тенденциям в стране, постоянно подпитывается сообщениями, типа "Турция и Китай договорились доставлять грузы в Европу в обход России", которые сами по себе достаточно ничтожны, но вкупе создают иллюзию крайней непривлекательности России, как экономического, финансового и логистического центра, толкая под юрисдикцию Британской Короны целые регионы нашей страны. А что такое юрисдикция Британской Короны, я показал в цикле статей "Британская корона завершает захват власти над миром" Часть1, Часть 2, Часть 3 и Часть 4. Это – полный контроль над целыми странами.



Продолжение следует…



Александр Никишин для Колокол России Источник - Завтра

