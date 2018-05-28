"Новое" рос-медвед-правительство. За что министр Орешкин обозвал счетовода Кудрина "козел очкастый"

10:44 29.05.2018 НАСОС

"Очкастые козлы" доят комаров. Либералы у власти спорят о мелочах, но согласны в главном



Насос - машина, механизм разных типов, служащий для накачивания куда-нибудь или выкачивания откуда-нибудь жидкостей или газов. У животных - болезненная опухоль на небе. "Лошадям и скотине… расчищал копыта, насосы спускал". Л. Толстой.

Д. Н. Ушаков. Толковый словарь русского языка.



24 мая на ПМЭФ был разыгран ремейк пьесы по роману Тургенева "Отцы и дети". Между 57-летним Кудриным и 35-летним Орешкиным вспыхнул спор. Он частично вылился в публичное пространство, потому что на панельной сессии председатель Счетной палаты твердил о недопустимости повышения налогов, предлагал взамен скорректировать бюджетное правило. То есть повысить цену отсечения по бюджетному правилу от нефтяных доходов с нынешних 40$ до 45$, мотивируя это тем, что нефть стоит уже почти 80$. Орешкин же в категорической форме говорил, что "нет-нет-нет, только повышение налогов". Напомним, что весь этот спор шел по поводу того, где взять 8 триллионов рублей на исполнение очередных майских указов президента. Но далее более интересная часть развернулась в коридорах. О ней сообщают наблюдатели, но, к сожалению, нет видеозаписи, поэтому, может быть, это просто фантазия - но фантазия очень интересная. В кулуарах Кудрин пытался урезонить Орешкина в том смысле, что бюджетное правило - это только правило, а не догма, на что Орешкин вспылил и ответил, что он разбирается в процессе не хуже Кудрина и тот не должен вмешиваться в дела правительства. Кудрин сказал, что вы еще очень молоды, и побрел прочь. Но Орешкин выкрикнул ему в спину: "Козел очкастый!"



То, что это может быть правдой, подчеркивается тем, что буквально на следующий день кто-то (мы можем только догадываться - кто?) заставил Кудрина и Орешкина пожимать друг другу руки и дежурно улыбаться перед камерой.



Главный же вопрос совершенно серьезен: что ждет телегу российскую экономику с такими представителями отряда приматов (или копытных?), которых направили выволакивать ее из хляби?



Экспертные оценки

Валентин Катасонов



Правда ли, что Орешкин выкрикнул в спину Кудрина: "Козел очкастый"? Подобные "высокие отношения" возможны. А что же, вы думаете, они в кулуарах выражаются как на дипломатическом приеме? Нет, конечно, у них там иногда лексика и ненормативной бывает.



По поводу сути спора министра и главы Счетной палаты. У меня сложилось впечатление, что кто-то дирижирует всем этим спектаклем под названием "Петербургский международный экономический форум". И делается все возможное и невозможное, чтобы привлечь внимание аудитории к закулисным, а иногда и не закулисным разборкам. Но это все копеечный спор, по большому счету. Никаких серьезных обсуждений ни на самом форуме, ни по поводу форума в интернет-пространстве я не нашел. Мне кажется, что специально создаются такие коллизии, такие театральные сцены, чтобы начали обсуждать: а какой должна быть цена отсечения - 40 или 45 долларов за баррель? Это напоминает фарисеев, обсуждающих вопрос: как отцеживать комара? А мне все-таки хотелось бы поговорить не о комарах, а о верблюдах. К сожалению, про верблюдов ничего на форуме сказано не было. Орешкин, Кудрин, Силуанов, да и вообще все чиновники обходят ключевые вопросы. И крайне редко - и то не в центральных СМИ - эти вопросы обсуждаются. С момента формирования правительства прошло достаточно много времени, уже достаточно много признаков того, что правительство будет продолжать прежний либеральный курс. Этот курс будет по-прежнему приводить к эрозии остатков нашей экономики. Соответственно, все-таки для нас, граждан России, главным является не вопрос, какой должна быть точка отсечения - 40 или 45$ за баррель, - а вопрос: нам вообще нужны эти валютные резервы? А если они нам нужны, то для чего они нам нужны? Если они для чего-то нужны, то как их правильно использовать и кто будет стоять у руля механизма формирования и использования этих валютных резервов? Все эти концептуальные стратегические вопросы просто не обсуждаются, они табуированы.



Известный американский экономист Пол Робертс прокомментировал ПМЭФ. Напомню нашим читателям, что Пол Робертс был в свое время высокопоставленным чиновником, заместителем министра финансов в администрации Рейгана, и считают, что он был одним из отцов-основателей "рейганомики". Так вот, он написал небольшую статью, в которой говорит: "Если бы меня пригласили на Санкт-Петербургский экономический форум, то я бы сказал следующее…". По поводу того, что неолибералы фактически завладели вот площадкой Санкт-Петербургского экономического форума, у него несколько абзацев. Он говорит, что эти неолибералы воспроизводятся еще со времен Ельцина. Создалась такая ложная картина, такая иллюзия, что, мол, Америка протягивает России руку помощи. Цитирую: "На самом деле, рука помощи была рукой грабителя. Эта рука путем приватизации ограбила российские ресурсы и передала их под контроль олигархов, дружественно настроенных по отношению к Америке". То есть он просто раскрывает некоторые особенности тех людей, которые имели отношение, в том числе, к приватизации 90-х годов. В частности, Кудрин уже не был мальчиком в коротких штанишках в то время, как и некоторые другие чиновники, которые до сих пор остаются в правительстве. Еще: "Мозги российских экономистов промыли таким образом, что они стали мыслить в направлении, выгодном для западного империализма". Удивительно! Заместитель министра финансов администрации Рейгана использует такую лексику - "западный империализм". Но надо сказать, что Пол Робертс понимает, что эта империалистическая политика США губительна для самой Америки.



Как-нибудь в следующий раз более подробно поговорю о Поле Робертсе, но сейчас хочу сказать, что на площадку Петербургского международного экономического форума людей с альтернативными взглядами просто не пригласили. Хотя меня на прошлый Санкт-Петербургский экономический форум приглашали, на этот не пригласили, потому что там уже сложилась сплоченная команда экономических либералов. Пола Робертса тоже не пригласили, как и многих других западных экономистов и политических деятелей, которые имеют альтернативную точку зрения и которые, кстати говоря, очень симпатизируют России и очень надеются, что Россия спасет весь мир. Но я, конечно, могу сейчас сказать, какие вопросы надо было обсуждать на ПМЭФ.



Надо было бы обсуждать, скажем, вопрос, который на протяжении нескольких лет Путин поднимал, но сегодня он почему-то начал его обходить - о деоффшоризации российской экономики. Практически ни одного слова по поводу деоффшоризации не было сказано в речи нашего президента на ПМЭФ-2018. Вы сами понимаете, пока большая часть крупных и крупнейших предприятий Российской Федерации находится в оффшорных юрисдикциях, то практически управление российской экономикой идет извне. Поэтому обсуждать какие-то вопросы "совершенствования управления российской экономикой" на площадке Петербургского экономического форума бесполезно, пока не будет проведена деоффшоризация. Но, к сожалению, этот вопрос обойден. А для того, чтобы ни у кого этот вопрос вообще в памяти не всплыл, нам как раз предлагают обсуждать, какой должна быть точка отсечения - 40 или 45%. А для того, чтобы еще больше отвлечь, "Утекают" такие выражения из кулуаров - "Козел очкастый". И люди начинают улыбаться и забывают о том, что есть серьезные вопросы.



Дальше. Контроль над трансграничным движением капитала. Одним из ключевых вопросов всех Санкт-Петербургских экономических форумов всегда был вопрос инвестиций. Это просто как мантры. И за 27 лет существования Российской Федерации мы потеряли несколько триллионов долларов в результате либерализации трансграничного движения капитала. Если мы хотим остановить деградацию российской экономики, президенту Российской Федерации необходимо немедленно принять указ о введении контроля над трансграничным движением капитала. К сожалению, этого не делается.



Следующее. Это приведение в порядок Центрального банка, что стало уже притчей во языцех. Прежде всего необходимо, чтобы ЦБ стал органом государственной власти, а таковым он до сих пор не является. Это некое экстерриториальное образование, которое управляет практически всей экономикой, особенно с 2013-го года, когда Центральный банк незаконно получил статус финансового мегарегулятора. На самом-то деле, это даже не вопрос реформы - это вопрос соблюдения российского законодательства и Конституции Российской Федерации. Потому что статья 75 определяет основные функции ЦБ - это эмиссия российского рубля и обеспечение его стабильности.



Дальше. Разворот Центрального банка в сторону России. На сегодняшний день ЦБ, накапливая валютные резервы, обслуживает интересы нашего геополитического противника.



Еще. Комплекс вопросов, связанных с нашей банковской системой. Я не буду сейчас погружать наших слушателей и читателей в тему отзыва лицензий и санаций российских банков нашим финансовым мегарегулятором. Ведь фактически Центральный банк возлагает бремя санации на нас с вами, как на налогоплательщиков. Ведь ЦБ в этом году получил громадный убыток - второй раз в истории своего существования. Первый раз это было в 1998 году, но там убытки были небольшие, а в этом году - под 450 миллиардов. А кто будет покрывать убытки Центрального банка? Нам не говорят. Видимо, из бюджета? Значит, за счет наших налогов. Сегодня становится понятно, что сеть коммерческих банков (а их изначально насчитывалось 2,5 тысячи, сейчас уже осталось почти 0,5 тысячи), все равно продолжает высасывать все соки российской экономики. Банки перебрасывают деньги за пределы российской экономики. Это насос, который лишает крови российскую экономику. И плюс к этому хотел бы напомнить нашим читателям, что большая часть денежной массы создается не Центральным банком, а коммерческими банками, а это тоже категорически противоречит ст. 75 Конституции Российской Федерации.



Дальше. Для того, чтобы проводить реформу денежно-кредитной системы, нам не надо изобретать паровоз, нам надо посмотреть, как проводилась денежно-кредитная реформа в конце 20-х - начале 30-х годов прошлого века. В конце тогдашней реформы осталось всего несколько специализированных банков. И каждый из этих специализированных банков имел широкую филиальную сеть. Вот какая нам нужна система, но это просто не обсуждается. Обсуждается только тема - 40 или 45 долларов? Я же не могу комментировать такое, это уже вопрос не для экономиста, а для какого-нибудь социолога или психолога: почему они занимаются таким манипулированием сознания?



Еще из основных пунктов этой программы, без реализации которой мы будем по-прежнему деградировать. Это установление государственной монополии внешней торговли и установление государственной валютной монополии.



Переход на долгосрочное планирование экономики.



Конечно, национализация стратегически значимых предприятий. Сегодня в условиях экономических санкций это особенно стало понятно. Когда Дерипаску зацепили, стало понятно, что "Русал" надо национализировать. Уже наши экономические противники создают нам такие условия, что только слепому не видно, что предприятия надо национализировать, никакие другие способы спасения не годятся.



Я перечислил, наверное, только 1/10 часть из того, что надо делать.



Добавлю словами Константина Бабкина, который, оценивая итоги ПМЭФ, сказал, что слово "производство" не прозвучало вообще ни разу, никак, нигде.



На днях вероятный автор уже бессмертной, прославившейся фразы "Козел очкастый" - господин Орешкин - сообщил вещь не менее сенсационную. И тоже на Петербургском международном экономическом форуме. Он сказал следующее: "Если бы мы, - то есть правительство и Центробанк, - не сделали так, как сделали, то сейчас курс доллара вернулся бы на уровень 50 рублей и ниже. Однако это подкосило бы конкурентоспособность российских экспортеров топлива". Министр экономического развития добавил: "Политика Центробанка позволяет избежать помех для экспорта в условиях растущих цен на нефть". Практически министр признался в том, что он вредитель?



Тут затронута такая тема, что напрашивается ответ: наше правительство - это вообще организованная преступная группировка. Что происходит? Искусственное занижение курса рубля стимулирует экспорт углеводородов. Кстати, президент на днях сказал, что он согласен снять экспортную пошлину на вывоз углеводородов. Соответственно, это процесс еще более активизируется и у нас внутри будет дефицит нефтепродуктов, конкретно бензина, со всеми отсюда вытекающими. Соответственно, возврат валютной выручки у нас и раньше был достаточно символическим, теперь деньги просто будут оставаться за рубежом. И чем ниже будет курс рубля, тем больше можно будет выбрасывать нефти и валюты за пределы Российской Федерации. А еще снятие экспортной пошлины на вывоз нефть и нефтепродуктов - это дополнительный стимул для того, чтобы нас грабить.



Для тех, кто не очень понимает, а каким образом заниженный курс рубля способствует вывозу сырья и других товаров, я объясняю. Все очень просто - за счет того, что происходит перераспределение общественного продукта в пользу экспортеров. То есть мы воленс-неволенс субсидируем экспортные отрасли. А все плоды этого субсидирования оседают в оффшорах, оседают на счетах в зарубежных банках. Так что это механизм ограбления, отработанный годами, совершенствующийся с каждым днем. Поэтому я без преувеличения говорю, что часть министров составляют ОПГ.



И последнее. Частая оценка в СМИ того, что произошло на ПМЭФ, такова: "Что бы там ни было, либералы они, не либералы, но они заключили контрактов на реально большую сумму". И говорят об инвестициях в российскую экономику на почти 3 триллиона рублей. Что значит "инвестиция"? Браудер - инвестор? Разве так называемая "инвестиция в нашу экономику" не переводится как "грабительская приватизация в интересах западных хозяев"? Разве есть тут чем гордиться - или, наоборот, нужно ужасаться тем цифрам, которые озвучены?



Мы с вами не раз говорили про новояз Оруэлла. Это как раз пример оруэлловского новояза, когда используются какие-то термины с совершенно другими смыслами. Когда-то говорили "инвестиции" как синоним "капитальных вложений" в создание основных фондов. Даже в Советском Союзе был такой термин, как "капиталовложение". Но капиталовложение - это либо модернизация существующих предприятий, либо расширение существующих предприятий, либо строительство с нуля нового предприятия. Вот что такое действительно инвестиции как синоним капитальных вложений.



Сегодня инвестиции - либо это покупка какого-то финансового инструмента, который приносит баснословную прибыль (скажем, каких-нибудь казначейских бумаг, которые дают такой процент, какой не дает казначейская бумага США или Японии, мы очень щедро в этом смысле оплачиваем услуги спекулянтов-инвесторов), либо это просто покупка каких-то активов через акции. Покупка кусочка России, как принято говорить. Так что это распродажа Родины.



И плюс к этому хочу сказать, что так называемые инвестиции начинают работать как насос. Они дают право нерезиденту, то есть иностранцу, получать доходы и выводить их за пределы страны. Объем инвестиционных доходов, которые каждый год выкачиваются из страны, измеряется десятками миллиардов долларов. В данном случае я не ссылаюсь на какие-то там таинственные источники - зайдите на сайт Центрального банка, зайдите на страницу "Статистика", там есть платежный баланс, и по платежному балансу вы увидите всю картинку. К сожалению, журналисты, да и профессиональные экономисты, сегодня крайне редко заглядывают в статистику. Как бы там не врал ЦБ, но статистика показывает, что инвестициии - это насос, который работает в одну сторону. Я каждый год подсчитываю, сколько выкачивается из нашей страны денег. Прежде всего, это чистое отрицательное сальдо движения частного капитала Отток капитала превышает приток на десятки миллиардов долларов. Дальше - это сальдо инвестиционных доходов, то есть инвестиционные доходы, которые уходят из страны. Они на порядок превышают инвестиционные доходы, которые приходят в Россию. Ну и прирост валютных резервов - это ведь тоже инвестиции. Но это не частные инвестиции, а инвестиции, которые осуществляют наши денежные власти - Министерство финансов и Центральный банк. И в совокупности в среднем получается каждый год около 100 миллиардов долларов потерь для России. В расчете на 10 лет получается около триллиона долларов.



А мантры насчет "привлечения иностранных инвестиций" звучат уже больше четверти века. Но это лишь некий отвлекающий сигнал, маскирующий фактор, который на самом деле прикрывает преступную деятельность по ограблению России. Источник - Завтра

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