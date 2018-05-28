 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Балбал Одина. В одной только Алма-Атинской области каз-"ученые" обнаружили 2343 "сакральных памятника"
10:36 29.05.2018

В Алматинской области ведутся археологические раскопки древних городищ на территории сел Шенгельды и Кыргауылды. Об этом на брифинге в Службе центральных коммуникаций в Астане сообщил глава региона Амандык БАТАЛОВ.

- Научно-познавательная экспедиция "Рухы бекем, киелі мекен - Жетісу" с охватом более 5 тысяч человек - еще один успешный совместный проект областной Ассамблеи народа Казахстана, Жетысуского государственного университета имени Ильяса Жансугурова, ученых-краеведов, географов и историков региона. Результаты этой экспедиции вылились в двухтомное издание сказаний, легенд, фотоматериалов, связанных с сакральными местами региона. Первый том уже нашел своих читателей. Следующий ожидается после завершения второго этапа экспедиции, который стартует уже завтра, - поделился аким области Амандык Баталов.

Крупнейшими событиями этого года обещают стать международная научно-познавательная экспедиция по пути следования Шокана УАЛИХАНОВА в Кашгарию и медиаэкспедиция "Мукали" в КНР.

В Жетысуском крае разработали электронную карту сакральных мест, куда вошли 2343 памятника. Эта карта позволяет получить всю информацию об исторических, культурных, природных памятниках, сакральных местах.

Благодаря внедрению современных информационных технологий можно облегчить логистику любого путешествия. Пример тому - 255 специальных QR-указателей с навигацией, установленных на туристских маршрутах региона, и 3D-туры по музеям области в рамках проекта "Жетысу 360". Пройдя с любого гаджета по ссылке zhetysu360.kz, каждый может не выходя из дома отправиться в увлекательное виртуальное путешествие.

- Используя инновации и современные технологии, в реализацию программы активно включается молодежь региона. Так, в области студенты университета им. С. Демиреля разработали мобильное приложение на трех языках "Сакральные места Жетысу" для iOs и Android, - отметил Баталов.

Кроме того, в области соз­дано Жетысуское географическое общество, которым разработана уникальная скретч-карта Семиречья.

243 дома культуры будут отремонтированы в Алматинской области в рамках "Рухани қазына". В прошлом году был проведен капитальный ремонт в семи из них, проектно-сметная документация составлена для одиннадцати, проведена реконструкции в двух и капитальный ремонт в трех домах кульутры.

В рамках проекта "Жырға тұнған мекенім - Жетісуым" состоялась презентация 43 книг местных поэтов и писателей. Антология произведений различных жанров шести детских авторов была выпущена в рамках проекта "Жетісу балалар кітапханасы". Таким образом, 24 тысячи экземпляров книг нашли своих читателей.

Сандугаш ДУЙСЕНОВА, Талдыкорган

Источник - Время
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1527579360
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